Totti: "Spalletti tidak bersikap terlalu baik kepada saya. Kami akan berdamai jika..."

Sampai Damiano Biondi muncul dengan sebuah tawaran. "Mereka menginginkanmu untuk iklan Amaro Montenegro". "Bagus". "Oke. Lalu mereka bilang akan sangat bagus kalau kamu syutingnya bersama...". "Bersama?". "Bersama Spalletti".

"Tunggu, mungkin ada gangguan. Dengan siapa?". "Dengan Spalletti...". "Tidak, aku sayang padamu, tapi aku tidak sanggup. Kalau bertemu dia, aku akan menyapanya karena rasa hormat, karena sopan santun, tapi sungguh aku tidak bisa". Kenyataannya, jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang mengusikku.

Tarik ulur itu berlangsung sebulan. Aku tidak terlalu yakin, tetapi pada akhirnya aku menyerah. Sebagai lokasi dipilih sebuah area di Roma yang semua orang sebut I Ponti. Aku datang naik skuter, pagi-pagi sekali. Masing-masing punya camper sendiri untuk berganti pakaian dan berdandan. Aku turun dari punyaku dan berjalan menuju milik Spalletti. Aku mengetuk. "Buka, memangnya kamu takut?". Dia turun, kami berpelukan, sesuatu yang sedikit lebih nyata dibanding yang di Bambino Gesù.

"Francesco, kamu senang membuat iklan ini bersamaku?". "Aku sudah tidak sabar. Bagaimanapun juga Anda harus berterima kasih kepada saya, mister. Kalau saya bilang tidak, mereka juga tidak akan mengambil Anda". Di sela-sela pengambilan gambar, seorang nenek muncul di balkon dan berteriak kepada Spalletti: "Hei, jangan main-main dengan kapten, karena dia itu milik kami. Hati-hati. Kami tidak lupa". Assist yang luar biasa. "Mister, Anda benar-benar harus hati-hati, karena kalau saya memancing ketidaktahuan di sini, akhirnya bisa buruk".