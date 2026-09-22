Bukan hanya cerita di balik kemungkinan kembali bermain pada usia 48 tahun dan kisah awal hubungan dengan Noemi Bocchi dalam buku "Oltre", yang diterbitkan Cairo Editore dan di dalamnya Francesco Totti banyak menceritakan kehidupan sepak bolanya dan juga di luar itu. Cuplikan yang dirilis Gazzetta dello Sport menyoroti hubungannya dengan Luciano Spalletti serta kebekuan yang telah mencair, tetapi relasi mereka masih belum sepenuhnya membaik.
Totti: "Spalletti tidak bersikap terlalu baik kepada saya. Kami akan berdamai jika..."
Kami tidak saling berbicara selama 6 tahun
Kondisi ideal untuk perdamaian antara saya dan Luciano Spalletti sedang dibangun, hari demi hari. Katakanlah kami telah menempuh sebuah proses melampaui kebisuan yang ada. Dari mana keretakan kami bermula, saya tidak akan mengulanginya di sini, bahkan orang Mars pun tahu. Yang terjadi setelah itu menarik.
Sejak 28 Mei 2017, hari pensiun paksa saya, dan selama lebih dari enam tahun, kami tidak pernah bertemu maupun saling berkomunikasi lagi. Tak satu pun dari kami merasa membutuhkan yang lain. Jalan masing-masing. Pada November 2023, sesuatu mulai bergerak.
Peran Scala dan tim nasional Italia
Saya ditelepon Vito Scala, sahabat lama saya. "Frà, kamu tahu kan Italia, pada tanggal 17, main di Roma melawan Makedonia?". "Eh, memang kenapa?". "Delegasi tim nasional akan berkunjung ke Bambino Gesù". Maksudnya ke rumah sakit anak tempat saya sesekali, tanpa memberi tahu siapa pun, mampir untuk menyapa para pasien yang masih sangat muda.
"Bagus itu". "Begini, Frà, kamu juga seharusnya datang". "Kenapa, Vito?". "Karena itu akan jadi momen yang indah. Akan ada presiden federasi Gabriele Gravina, temanmu Gigi Buffon, Giovanni Di Lorenzo, Angelo Peruzzi juga datang. Dan…". "Dan?". "Dan pelatih tim nasional". Maksudnya Luciano Spalletti. "Tidak". Saya tidak mau tahu soal itu. "Frà, pikirkan dulu…".
Mencairnya situasi di Bambin Gesù
Dan memang saya memikirkannya, lalu saya paham bahwa tidak apa-apa bersikap egois, melindungi diri dari rasa sakit, dan menyembunyikan luka, tetapi bukan dengan mengorbankan orang lain. "Vito, oke". Tutup sebelah mata dan dengarkan hati. Berusaha mengesampingkan hal-hal yang telah terjadi demi tujuan mulia.
Jadi saya menerima undangan itu, toh cepat atau lambat itu memang harus terjadi. Dunia sepak bola itu kecil. Entah saya menyapanya, atau saya tonjok kepalanya. Hari itu saya datang lebih dulu daripada dia. Naik skuter. Saya masuk ke aula gedung. Di tengah kekacauan itu, Vito menjadi serius: "Mereka mau datang".
Saya memakai jaket kulit, dia mengenakan setelan gelap. Presiden Gravina bergaya: "Dia ini Luciano Spalletti...". Yang, harus saya akui, mengucapkan kata-kata yang tepat untuk mencairkan suasana: "Dari sisi jantung, boleh saya memelukmu? Dari sisi jantung, ayo...". Tos cepat. Pelukan. Itu cuma gestur singkat, tidak lebih dari itu.
Saya tidak merasakan apa-apa, itu belum jadi cinta. Getaran, atau sensasi merinding, sama sekali tidak ada. Saya melihatnya lagi di Olimpico, Roma, pada 14 Mei 2025, final Coppa Italia yang dimenangi Bologna atas Milan. "Bagaimana kabarmu?". "Semua baik, kamu?". "Baik, terima kasih". "Dadah". "Dadah". Hal-hal biasa, tanpa perasaan. Lalu, menghilang.
Iklan perdamaian
Sampai Damiano Biondi muncul dengan sebuah tawaran. "Mereka menginginkanmu untuk iklan Amaro Montenegro". "Bagus". "Oke. Lalu mereka bilang akan sangat bagus kalau kamu syutingnya bersama...". "Bersama?". "Bersama Spalletti".
"Tunggu, mungkin ada gangguan. Dengan siapa?". "Dengan Spalletti...". "Tidak, aku sayang padamu, tapi aku tidak sanggup. Kalau bertemu dia, aku akan menyapanya karena rasa hormat, karena sopan santun, tapi sungguh aku tidak bisa". Kenyataannya, jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang mengusikku.
Tarik ulur itu berlangsung sebulan. Aku tidak terlalu yakin, tetapi pada akhirnya aku menyerah. Sebagai lokasi dipilih sebuah area di Roma yang semua orang sebut I Ponti. Aku datang naik skuter, pagi-pagi sekali. Masing-masing punya camper sendiri untuk berganti pakaian dan berdandan. Aku turun dari punyaku dan berjalan menuju milik Spalletti. Aku mengetuk. "Buka, memangnya kamu takut?". Dia turun, kami berpelukan, sesuatu yang sedikit lebih nyata dibanding yang di Bambino Gesù.
"Francesco, kamu senang membuat iklan ini bersamaku?". "Aku sudah tidak sabar. Bagaimanapun juga Anda harus berterima kasih kepada saya, mister. Kalau saya bilang tidak, mereka juga tidak akan mengambil Anda". Di sela-sela pengambilan gambar, seorang nenek muncul di balkon dan berteriak kepada Spalletti: "Hei, jangan main-main dengan kapten, karena dia itu milik kami. Hati-hati. Kami tidak lupa". Assist yang luar biasa. "Mister, Anda benar-benar harus hati-hati, karena kalau saya memancing ketidaktahuan di sini, akhirnya bisa buruk".
Kami bekerja bersama selama dua hari, itu membantu, kami mencair, kami tersenyum, senyum yang spontan, bukan dibuat-buat. Saya menikmatinya. Harus saya akui, saya keluar dari situ dengan perasaan lebih tenang.
Pada musim panas 2026, kami membuat yang kedua, selama tiga hari di kediaman Spalletti, di Toscana. Suatu malam kami berkumpul di meja makan bersama orang-orang lain.
Saya yang berbicara, ditujukan kepada semua orang: "Sebagai pelatih, dia salah satu yang terhebat, dengan saya dia tidak bersikap terlalu baik...".
"Tidak, Francesco, semua ini salahmu, kamulah yang menginginkan keburukanku dan mengusir saya dari Roma".
"Apa yang Anda bilang, mister? Anda melakukan semuanya sendiri".
Kami bahkan belum benar-benar menyelesaikannya di sana juga, tetapi suasananya jelas jauh lebih bersahabat. Dari satu iklan ke iklan lain, kami sedang menyingkirkan sisa-sisa ganjalan. Kami memulai proses pendekatan kembali yang kuat. Ketika kami menceritakan seluruh kebenaran, tidak lain selain kebenaran, saya akan benar-benar menguburnya untuk selamanya. Kami bisa kembali menjadi seperti dulu. Dan setelah kebenaran itu, kami akan bersulang untuk milik kami. Amaro Spalletti, rasa yang sejati.
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