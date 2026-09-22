Totti: "Genoa dan Como benar-benar menginginkan saya. Saya siap kembali ke lapangan, tetapi di usia 48 tahun saya tidak bisa mengkhianati Roma"

Gilardino berusia 42 tahun, Fabregas 37 tahun, jadi saya masing-masing 6 dan 11 tahun lebih tua daripada orang yang dibayar untuk memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Ini bukan legenda urban, ini murni kebenaran. Sulit dipercaya, tapi nyata. Gila.

Untuk menjaga kebugaran, setiap Senin malam saya bermain calciotto, sepak bola delapan lawan delapan seperti namanya, yang mungkin juga sedikit merupakan olahraga para pensiunan, setelah pulang kerja, tapi saya menikmatinya dan juga mencetak gol, memang agak berisi, tapi kondisi fisik saya tidak terlalu buruk. Saya cukup oke, mana mungkin orang lupa bagaimana menyentuh bola, bagaimana mengeksekusi tendangan bebas atau membuat assist.

Saya suka bercanda dalam wawancara, sedikit mengolok-olok jurnalis yang kebetulan datang ke sana, seperti yang hanya saya tahu cara melakukannya: “Saya siap untuk kembali.” Faktanya, lelucon itu didengar semua orang. Dan seseorang pun mendapatkan ide gila.

"Francesco, kalau kamu siap, maka kembalilah sungguhan".