Francesco Totti menulis sebuah buku. Buku lain, tetapi kali ini bukan untuk mengundang tawa, bukan dipenuhi lelucon dan guyonan, melainkan rasa ingin tahu, kisah di balik layar, dan anekdot tentang hidupnya. "Oltre" adalah judulnya, diterbitkan oleh Cairo Editore, dan melalui halaman Corriere della Sera mantan kapten Roma itu ingin mengungkap beberapa bagiannya. Dari tawaran kembali ke Serie A pada usia 48 tahun yang ditolak pada saat-saat terakhir hingga hubungan dengan Noemi Bocchi yang mengubah kehidupan pribadinya, inilah kisah Totti yang baru.
Totti: "Genoa dan Como benar-benar menginginkan saya. Saya siap kembali ke lapangan, tetapi di usia 48 tahun saya tidak bisa mengkhianati Roma"
Kembali bermain? Itu cuma bercanda, tapi...
Gilardino berusia 42 tahun, Fabregas 37 tahun, jadi saya masing-masing 6 dan 11 tahun lebih tua daripada orang yang dibayar untuk memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Ini bukan legenda urban, ini murni kebenaran. Sulit dipercaya, tapi nyata. Gila.
Untuk menjaga kebugaran, setiap Senin malam saya bermain calciotto, sepak bola delapan lawan delapan seperti namanya, yang mungkin juga sedikit merupakan olahraga para pensiunan, setelah pulang kerja, tapi saya menikmatinya dan juga mencetak gol, memang agak berisi, tapi kondisi fisik saya tidak terlalu buruk. Saya cukup oke, mana mungkin orang lupa bagaimana menyentuh bola, bagaimana mengeksekusi tendangan bebas atau membuat assist.
Saya suka bercanda dalam wawancara, sedikit mengolok-olok jurnalis yang kebetulan datang ke sana, seperti yang hanya saya tahu cara melakukannya: “Saya siap untuk kembali.” Faktanya, lelucon itu didengar semua orang. Dan seseorang pun mendapatkan ide gila.
"Francesco, kalau kamu siap, maka kembalilah sungguhan".
Genoa dan Como
Orang pertama yang maju adalah para petinggi Genoa, yang berbicara langsung dengan saya. Mereka mengajukan pertanyaan sederhana kepada saya: "Jadi, apakah kamu mau menjalani pengalaman baru ini atau tidak?" Mereka serius.
Saya mengambil waktu untuk memutuskan dan, sebelum memberi jawaban, saya mulai bekerja keras. Sangat keras. Saya tetap bermain sepak bola mini setiap Senin, menambah tiga sesi gym per pekan dan dua sesi dengan fisioterapis, sambil mengontrol pola makan. Roti ditiadakan, makanan manis ditiadakan, semuanya ditiadakan. Menyingkirkan makanan manis adalah yang paling berat.
Saya menyukai Marassi, itu stadion yang bagus, bergaya Inggris, dengan orang-orang yang penuh gairah, yang mengikuti pertandingan menempel ke lapangan. Anda bisa merasakan napas di tengkuk. Dan kebetulan justru melawan Genoa saya memainkan pertandingan terakhir saya dengan seragam Roma, lihat saja takdir.
Gilardino sempat mengirimi saya beberapa WhatsApp: "Jadi?". Dia orang Biella, jadi bukan tipe yang banyak bicara, bahkan lewat pesan sekalipun.
Saya berlatih dan tidak terlalu kesulitan, kondisi fisik saya merespons dengan baik, terlepas dari keluhan-keluhan kecil yang normal bagi seseorang yang hampir berusia 50 tahun. Punggung sedikit kaku, tetapi tidak ada yang serius. Untuk beberapa latihan tertentu, tujuh tahun setelah pensiun, saya harus mulai lagi dari nol, tetapi saya mengira akan lebih buruk, saya masih bisa bertahan. Saya mendorong diri seperti seorang profesional.
Saya tidak bisa mengkhianati Roma
Bung, sebenarnya lo lagi ngapain? Kadang-kadang gue menanyakannya pada diri sendiri, di hari lain gue lebih optimistis, gue tidak benar-benar tahu apa yang sudah disiapkan masa depan untuk gue, atau mungkin tahu, tapi gue pura-pura tidak peduli, gue menikmati momennya. Kepala bilang gue bisa menerima, hati bilang tidak, lalu perannya berbalik, pikiran menahan dan detak jantung makin cepat, yang jelas pada akhirnya kesimpulannya selalu sama, sebuah pertanyaan yang gue ajukan pada diri sendiri: memangnya bisa main di tim yang bukan Roma?
Di dalam diri gue, jawaban yang tepat bergema kencang, gue berusaha untuk tidak mendengarnya, begitu. Usia gue 48 tahun, oke, tapi umur dengan satu dan lain cara bisa dilampaui, memang jadi lebih lambat, tetapi kaki tidak menua, semua sepakat: yang itu tidak butuh botox. Roma adalah intinya. Bukan masalahnya, dan tidak akan pernah jadi masalah. Pengkhianatan olahraga tidak mengenal usia, entah 18 atau 48 tahun.
Ciuman pertama untuk Noemi seperti penalti melawan Australia
"Ini nomor saya". "Dan ini nomor saya". Dia berambut pirang, dia sangat cantik, semua orang menyadarinya. Dia manis, dia cerdas, dia menarik: indah rasanya mengetahuinya perlahan-lahan, dengan berbicara dengannya.
Ciuman pertama datang jauh setelah itu. Di dekat Piazza del Popolo, di dalam mobil, seperti dua remaja, dalam remang-remang. Saya sedikit takut, saya benar-benar gugup. Saya sudah pernah berciuman dalam hidup saya, tetapi yang itu saya anggap sangat penting. Saya jelas tidak boleh salah melakukannya, seperti penalti melawan Australia di Piala Dunia 2006. Momen-momen mendasar bagi masa depan, himne kegembiraan.
Saya mulai diserbu keraguan seorang remaja. Saya yang menciumnya atau menunggu dia yang melakukannya? Saya pejamkan mata atau saya biarkan terbuka? Bagaimana kalau dia tidak suka? Lidah dipakai atau tidak? Bagaimana kalau seseorang melihat kami? Rupanya, kami memberikan ciuman yang tepat pada saat yang tepat. Dengan Roma sebagai latar, dan di dalam diri kami, dan di hadapan kami.
Kematian sang ayah
"Halo?" Dari seberang sana, selama beberapa saat yang terasa sangat panjang, hanya ada keheningan, sesaat terputus oleh napas yang tidak akan saya sebut berat, melainkan penuh hormat, nyaris tertahan. "Halo?" "Sayangnya, Frà...". Begitu saya mendengar kata sayangnya itu, saya langsung paham, dunia runtuh.
Ayah meninggal. Yang memberi tahu saya adalah dokter yang merawatnya di Spallanzani, Roma, tempat dia dirawat inap. Dengan memaksa jeda-jedanya sendiri dan ketakutan saya, dengan suara yang tegas dan lembut. Seseorang yang tidak pernah meleset dan yang, tepat waktu, selalu menghubungi untuk memberi kabar terbaru antara pukul 19.30 dan 20.00, setiap malam.
Saya tidak tahu kenapa, tetapi kabar buruk selalu seperti tembakan yang dilepaskan jauh-jauh hari sebelumnya, dan kali itu bahkan tujuh jam lebih awal. "Sayangnya, Frà, ketika pasien diintubasi, itu berarti sulit untuk kembali pulih".
Ayah Enzo, sang Sheriff yang melegenda, baru saja pergi sebagaimana dia menjalani hidup: tanpa berbicara (dia hanya melakukannya saat benar-benar perlu), kecuali lewat tatapan, lewat mata. Saat-saat terakhirnya dia lalui terhubung dengan sebuah mesin yang membantunya bernapas, sebelum Covid-19 merenggut juga sisa cadangan napasnya, menyumbat dengan pengecut roda-roda penggeraknya, paru-parunya.
Inilah dia, kematian yang mengubah hidup saya, yang bukan sebuah kontradiksi, melainkan kecemasan yang murni.
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