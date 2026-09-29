"Tapi saya berlatih bersama seluruh tim dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Tentu, ya, pada Senin atau Selasa saya berlatih terpisah karena semua benturan yang saya terima pada hari Minggu, sedikit pemulihan. Mazzone adalah pelatih yang paling memahami saya dibanding yang lain? Mazzone dan Zeman. Bianchi ingin menyingkirkan saya, bukan saya yang menyingkirkan dia, melainkan presiden Sensi.

Saya berpengaruh di klub... Maksud saya, wajar saja saya punya pengaruh, tetapi saya adalah pemain dan saya pemain penting, kapten Roma. Wajar jika saya punya bobot, bobot yang berbeda dari semua yang lain. Namun saya bukan bagian dari meja bundar itu".