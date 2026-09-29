Getty Images
Diterjemahkan oleh
Totti: "Dybala? Nomor 10 tidak diberikan kepada pemain yang bermain bagus dalam 6/7 pertandingan. Kembali ke Roma? Pernikahan terjadi karena dua pihak"
Kembali ke Roma
"Kembalinya saya ke klub bersama pihak Amerika yang tidak terwujud? Pernikahan itu selalu dilakukan oleh dua pihak. Ya sudahlah, sayangnya itu terjadi. Anda menikah lalu berpisah, ada awal dan akhir seperti dalam semua hal, saya pikir, bukan? Saya meninggalkan jabatan sebagai direktur, kontrak tiga tahun dan saya tekankan itu. Jika saya harus tetap di klub tanpa melakukan apa-apa, saya mundur. Saya tidak mencuri uang".
PARA PELATIH
"Tapi saya berlatih bersama seluruh tim dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Tentu, ya, pada Senin atau Selasa saya berlatih terpisah karena semua benturan yang saya terima pada hari Minggu, sedikit pemulihan. Mazzone adalah pelatih yang paling memahami saya dibanding yang lain? Mazzone dan Zeman. Bianchi ingin menyingkirkan saya, bukan saya yang menyingkirkan dia, melainkan presiden Sensi.
Saya berpengaruh di klub... Maksud saya, wajar saja saya punya pengaruh, tetapi saya adalah pemain dan saya pemain penting, kapten Roma. Wajar jika saya punya bobot, bobot yang berbeda dari semua yang lain. Namun saya bukan bagian dari meja bundar itu".
Popularitas
"Popularitas di Roma? Sejak saya berhenti, malah semakin meningkat. Mungkin karena saya lahir, tumbuh, dan mati dengan satu jersey yang sama. Ketika Anda menutup dua puluh lima tahun sejarah, Anda sudah mati, tetapi di sini di Roma, bagi semua orang, saya hidup, sangat hidup. Itulah pilihan yang saya buat, cinta yang saya berikan kepada orang-orang dan cara saya selalu menempatkan diri dengan orang lain".
Nomor 10 untuk Dybala
"Nomor 10 untuk Dybala? Nomor 10 tidak diberikan hanya karena Anda bermain bagus dalam lima, enam, atau tujuh pertandingan. Saya selalu mengatakan bahwa perlu disiapkan sebuah jalur yang memungkinkan pemain penting bertahan lama di Roma. Tidak ada pemilik nomor 10 yang hanya singgah. Pada akhirnya keputusan untuk memberikan atau tidak nomor 10 kepada Dybala atau Marco atau Luca ada di tangan klub"
“Saya memalukan”
"Francesco, kamu bilang bahwa dari 2001 sampai 2008 kamu memalukan. "Ya". Ia mengiringi jawabannya dengan senyum lebar, salah satu ciri khasnya.
"Orang Italia yang mendekati gaya saya? Semua orang bilang Mancini, tetapi saya sendiri tidak benar-benar mengalaminya, saya nyaris masih di awal. Dia juga di Sampdoria bermain sebagai trequartista, penyerang utama, sedikit segalanya. Tetapi tidak dengan gol yang sama seperti yang saya buat. Saya juga menyukai assist, sebelum Spalletti membuat saya bermain sebagai penyerang tengah, saya menganggapnya lebih penting daripada gol"
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami