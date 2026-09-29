"Rekan setim? Sosok yang paling cocok dengan saya adalah Cassano. Terutama di lapangan. Lalu Vincent (Candela, red). Dengan Antonio, dari waktu ke waktu kami juga sering bertemu di luar lapangan dan dia tetap menjadi teman seiring waktu. Saya dan Vincent praktis tumbuh bersama. Ketika dia datang dari Guingamp, dia sangat kebingungan, tidak mengenal Roma, hanya berbicara bahasa Prancis. Bisa dibilang saya yang menjaganya.

Saya berpendapat bahwa yang terpenting adalah lapangan. Di luar lapangan semua orang pandai bicara atau, sebelum pertandingan, menyemangati grup. Kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Tetapi saya harus pergi bermain sepak bola, saya punya pertandingan selama sembilan puluh menit, saya masuk ke lapangan dan ingin menikmatinya. Kamu sendiri yang harus tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu seorang pesepak bola profesional, kamu tidak membutuhkan saran dari saya, tidak membutuhkan dorongan saya".