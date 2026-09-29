Untuk ulang tahunnya yang ke-50, Francesco Totti memberikan wawancara panjang kepada Ivan Zazzaroni untuk Corriere dello Sport, dan setelah cuplikan pertama, hari ini saatnya mendalami bagian kedua dari dialog panjang yang sarat kisah di balik layar terkait masa lalunya di lapangan, masa kini, dan masa depannya. Tentu saja dibumbui dengan begitu banyak cerita tentang Roma, tetapi bukan hanya itu.
Totti: "Dari 2001 hingga 2008 saya luar biasa, tanpa saya kami tidak akan menjuarai Piala Dunia. Saya akan pindah ke Milan. Penyesalan saya adalah tidak pernah bermain bersama Ronaldo si Fenomenal"
"Saya memalukan"
Francesco, kamu bilang bahwa dari 2001 sampai 2008 kamu memalukan. "Ya". Ia mengiringi jawaban itu dengan senyum lebar, salah satu ciri khasnya. Seorang pemain Italia yang mendekati saya? Semua orang bilang Mancini, tapi saya sendiri tidak benar-benar mengalaminya, saya nyaris masih di awal. Dia juga di Sampdoria bermain sebagai trequartista, penyerang utama, sedikit segalanya. Tapi tidak dengan gol yang sama seperti yang saya buat. Assist juga saya sukai, sebelum Spalletti membuat saya bermain sebagai penyerang tengah, saya menganggapnya lebih penting daripada gol"
Cassano dan rekan-rekannya
"Rekan setim? Sosok yang paling cocok dengan saya adalah Cassano. Terutama di lapangan. Lalu Vincent (Candela, red). Dengan Antonio, dari waktu ke waktu kami juga sering bertemu di luar lapangan dan dia tetap menjadi teman seiring waktu. Saya dan Vincent praktis tumbuh bersama. Ketika dia datang dari Guingamp, dia sangat kebingungan, tidak mengenal Roma, hanya berbicara bahasa Prancis. Bisa dibilang saya yang menjaganya.
Saya berpendapat bahwa yang terpenting adalah lapangan. Di luar lapangan semua orang pandai bicara atau, sebelum pertandingan, menyemangati grup. Kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Tetapi saya harus pergi bermain sepak bola, saya punya pertandingan selama sembilan puluh menit, saya masuk ke lapangan dan ingin menikmatinya. Kamu sendiri yang harus tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu seorang pesepak bola profesional, kamu tidak membutuhkan saran dari saya, tidak membutuhkan dorongan saya".
SATU JERSEI SAJA
"Popularitas di Roma? Sejak saya berhenti, itu malah meningkat. Mungkin karena saya lahir, tumbuh, dan mati dengan satu-satunya seragam. Ketika menutup dua puluh lima tahun sejarah, Anda sudah mati, tetapi di sini di Roma, bagi semua orang, saya hidup, sangat hidup. Itulah pilihan yang saya buat, cinta yang saya berikan kepada orang-orang dan bagaimana saya selalu menempatkan diri dengan orang lain".
PIALA DUNIA
"Jika saya tidak pergi ke Piala Dunia 2006? Mereka tidak akan menang. Jika saya hanya memenangi satu Scudetto, dua Coppa Italia, dua Piala Super Italia, dan satu Sepatu Emas, saya akan tetap, seperti yang mereka katakan di Roma, terkungkung di dalam jalan lingkar. Tapi ternyata tidak, juga karena memenangi Piala Dunia bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Saya memenanginya, kami memenanginya, tetapi di Piala Dunia itu saya, dalam tanda kutip, mengalami keterbatasan. Pada 40, 50 persen"
Saya ingin bermain bersama Ronaldo
"Penyesalannya? Saya ingin bermain bersama Ronaldo si fenomena. Bayangkan betapa menyenangkannya jika kami bersama. Dengan saya di belakangnya, dia akan mencetak 4 atau 500 gol. Dengan mata tertutup. Seperti dengan Cassano? Itu dua hal yang berbeda. Maradona adalah sepak bola, dia adalah bola itu sendiri, tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah itu barulah yang lain menyusul".
PARA PELATIH
Tapi saya berlatih bersama seluruh tim dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Tentu, ya, pada Senin atau Selasa saya berlatih terpisah karena semua benturan yang saya terima pada hari Minggu, sedikit pemulihan. Mazzone adalah pelatih yang paling memahami saya dibanding yang lain? Mazzone dan Zeman. Bianchi ingin menyingkirkan saya, bukan saya yang menyingkirkan dia, melainkan presiden Sensi.
Saya punya pengaruh di klub... Maksud saya, wajar saja saya punya pengaruh, tetapi saya adalah pemain dan saya merupakan pemain penting, kapten Roma. Wajar jika saya memiliki bobot, bobot yang berbeda dari semua yang lain. Namun saya bukan bagian dari meja bundar itu".
Kembali ke klub??
"Kepulangan yang gagal ke klub bersama orang-orang Amerika itu? Pernikahan itu selalu dijalani oleh dua pihak. Ya sudahlah, sayangnya itu terjadi. Menikah lalu berpisah, ada awal dan akhir seperti dalam semua hal, saya kira, bukan? Saya meninggalkan jabatan sebagai direktur, kontrak tiga tahun dan saya tegaskan itu. Kalau saya harus tetap di klub tanpa melakukan apa-apa, saya mundur. Saya tidak mencuri uang".
Nomor 10 untuk Dybala
"Nomor 10 tidak diberikan hanya karena Anda bermain bagus dalam lima, enam, atau tujuh pertandingan. Saya selalu mengatakan bahwa perlu dipersiapkan sebuah jalur yang memungkinkan seorang pemain penting bertahan lama di Roma. Tidak ada nomor 10 singgah. Pada akhirnya, keputusan untuk memberikan atau tidak nomor 10 kepada Dybala atau Marco atau Luca ada di tangan klub"
Saya akan bergabung dengan AC Milan
"Kalau saya harus meninggalkan Roma? Saya akan pergi ke Milan, juga karena sejak kecil saya sudah jatuh cinta. Itu adalah era Sacchi dan tiga pemain Belanda, mereka menang di mana-mana, sebagai orang Italia saya benar-benar terpukau. Itu adalah tim yang enak ditonton, benar-benar indah"
Spalletti
"Ada rasa pahit. Esnya memang belum sepenuhnya mencair. Tapi saya senang bisa bertemu dengannya lagi. Lagi pula semuanya memang harus dikesampingkan, juga karena saya juga bersalah, seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya salah menjawab beberapa pertanyaan.
Di lapangan semuanya berawal dari Bergamo, saya ingat itu. Saya masuk, kalau tidak salah total 8 menit dan saya mencetak gol. Lalu pada pertandingan berikutnya, tujuh menit dan saya mencetak gol lagi. Bagi saya, itu adalah karunia Tuhan yang meletakkan tangan-Nya di atas kepala saya. Dia pasti berkata, “yang satu ini harus saya lindungi. Ya, ya, ini tidak bisa berakhir seperti ini”.
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