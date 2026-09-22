Ciuman pertama dengan Noemi Bocchi, kematian sang ayah, dan bukan hanya itu. Francesco Totti dalam bukunya "Oltre" yang diterbitkan Cairo Editore, menceritakan banyak anekdot dan hal-hal menarik tentang kehidupan pribadinya. Dari cuplikan yang dipublikasikan Corriere della Sera, muncul kisah seorang pria yang menjalani momen-momen tertentu seperti orang biasa, jauh dari kemewahan dan uang. Berikut beberapa penggalannya.
Totti: "Ciuman pertama dengan Noemi? Seperti penalti melawan Australia, saya tidak boleh gagal. Kematian ayah saya murni penderitaan, itu mengubah hidup saya"
Ciuman pertama untuk Noemi seperti penalti melawan Australia
"“Ini nomor saya.” “Dan ini nomor saya.” Dia pirang, dia sangat cantik, semua orang menyadarinya. Dia manis, dia cerdas, dia menarik: indah rasanya mengetahuinya pelan-pelan, dengan berbicara dengannya.
Ciuman pertama datang sangat lama setelah itu. Di dekat Piazza del Popolo, di dalam mobil, seperti dua remaja, dalam remang-remang. Aku sedikit takut, aku benar-benar gugup. Ciuman memang sudah pernah kuberikan dalam hidupku, tetapi yang itu kuanggap sangat penting. Aku jelas tak boleh salah melakukannya, seperti penalti melawan Australia di Piala Dunia 2006. Momen-momen mendasar untuk masa depan, himne kegembiraan.
Aku mulai diserbu keraguan khas remaja. Aku yang menciumnya atau menunggu dia yang melakukannya? Aku pejamkan mata atau kubiarkan terbuka? Bagaimana kalau dia tidak suka? Perlukah lidah atau tidak? Bagaimana kalau seseorang melihat kami? Tampaknya, kami saling memberikan ciuman yang tepat pada saat yang tepat. Dengan Roma sebagai latar, dan di dalam diri kami, dan di hadapan kami.
Kematian sang ayah
"Halo?" Dari seberang sana, selama beberapa saat yang terasa sangat lama, hanya keheningan, sesekali terputus oleh napas yang tidak akan saya sebut berat, melainkan penuh hormat, nyaris tertahan. "Halo?" "Sayangnya, Frà...". Begitu saya mendengar kata sayangnya itu, saya mengerti, dunia runtuh.
Ayah sudah meninggal. Yang memberi tahu saya adalah dokter yang menanganinya di Spallanzani, Roma, tempat ia dirawat. Dengan jeda yang dipaksakan, di tengah ketakutannya sendiri dan ketakutan saya, dengan suara yang tegas dan lembut. Seseorang yang tak pernah meleset dan yang, dengan tepat waktu, selalu menghubungi untuk memberikan kabar terbaru antara pukul 19.30 dan 20.00, setiap malam.
Saya tidak tahu kenapa, tetapi kabar buruk selalu seperti tembakan yang dilepaskan jauh-jauh sebelumnya, dan kali itu bahkan tujuh jam lebih awal. "Sayangnya, Frà, ketika pasien diintubasi, itu berarti sulit untuk kembali."
Ayah Enzo, Sceriffo yang melegenda, baru saja pergi seperti cara ia menjalani hidup: tanpa bicara (ia hanya melakukannya saat benar-benar perlu), kalaupun ada hanya lewat tatapan, lewat mata. Detik-detik terakhirnya ia lewati terhubung dengan sebuah mesin yang membantunya bernapas, sebelum Covid-19 merenggut juga sisa cadangan napasnya, dengan cara pengecut menyumbat mekanisme, paru-paru.
Inilah dia, kematian yang mengubah hidup saya, yang bukan sebuah kontradiksi, melainkan kecemasan yang murni.
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