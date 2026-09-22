"“Ini nomor saya.” “Dan ini nomor saya.” Dia pirang, dia sangat cantik, semua orang menyadarinya. Dia manis, dia cerdas, dia menarik: indah rasanya mengetahuinya pelan-pelan, dengan berbicara dengannya.

Ciuman pertama datang sangat lama setelah itu. Di dekat Piazza del Popolo, di dalam mobil, seperti dua remaja, dalam remang-remang. Aku sedikit takut, aku benar-benar gugup. Ciuman memang sudah pernah kuberikan dalam hidupku, tetapi yang itu kuanggap sangat penting. Aku jelas tak boleh salah melakukannya, seperti penalti melawan Australia di Piala Dunia 2006. Momen-momen mendasar untuk masa depan, himne kegembiraan.

Aku mulai diserbu keraguan khas remaja. Aku yang menciumnya atau menunggu dia yang melakukannya? Aku pejamkan mata atau kubiarkan terbuka? Bagaimana kalau dia tidak suka? Perlukah lidah atau tidak? Bagaimana kalau seseorang melihat kami? Tampaknya, kami saling memberikan ciuman yang tepat pada saat yang tepat. Dengan Roma sebagai latar, dan di dalam diri kami, dan di hadapan kami.