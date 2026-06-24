Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham yakin akan memenangkan perebutan Mateus Fernandes senilai £80 juta karena Man Utd kemungkinan akan mundur
Spurs berupaya merebut target United
Tottenham kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendatangkan Fernandes pada musim panas ini, dengan memanfaatkan situasi West Ham yang terdegradasi dari Liga Premier. Menurut laporan The Times, Tottenham berharap bisa mengalahkan Manchester United dalam perebutan pemain ini, dengan petinggi klub yakin bahwa rival mereka akan mundur jika harga yang diminta terlalu tinggi.
West Ham mematok harga sekitar £80 juta untuk Fernandes, yang bergabung dengan mereka dari Southampton pada Agustus lalu dengan biaya €44 juta. Meskipun Manchester United telah lama mengidentifikasi pemain berusia 21 tahun itu sebagai target utama di lini tengah, mereka bertekad untuk menghindari perang penawaran, sama seperti sikap mereka terkait pemain Nottingham Forest, Elliot Anderson.
- Getty
De Zerbi sedang membangun skuad baru
Tottenham gencar beraksi di bursa transfer untuk mendukung manajer Roberto De Zerbi menjelang musim yang akan datang. Klub asal London ini telah mengamankan trio bek Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Jan Paul van Hecke, serta kedatangan kiper Martin Dubravka pada Rabu lalu. Mendatangkan Fernandes akan menambah kualitas teknis dan energi yang signifikan bagi lini tengah De Zerbi.
Meskipun timnya sedang mengalami kesulitan, Fernandes tampil mengesankan selama musim debutnya di London, dengan mencatatkan 38 penampilan di semua kompetisi dan mencetak empat gol untuk West Ham. Pakar transfer Matteo Moretto mengklaim bahwa Tottenham kini hampir mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain, karena ia terbuka untuk pindah agar tetap bermain di kasta tertinggi.
Carrick menghadapi dilema besar di lini tengah
Sementara Tottenham terus melaju, United menghadapi dilema besar. Ketika Casemiro hengkang setelah kontraknya berakhir pekan depan, Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte akan menjadi satu-satunya gelandang tengah senior yang tersedia. Klub menginginkan setidaknya dua pemain baru, dan Fernandes sangat cocok dengan kriteria tersebut berkat perkembangan pesatnya sejak meninggalkan Sporting dengan nilai transfer €15 juta pada 2024.
Dia telah bermain dalam 46 pertandingan dan mencetak empat gol untuk Southampton sebelum akhirnya pindah ke West Ham. Namun, keengganan United untuk mengeluarkan dana besar berisiko membuat Michael Carrick harus puas dengan skuad yang minim. Berbicara setelah akhir musim, Carrick mengatakan: "Jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tahu ini cukup jelas, ada beberapa pemain yang hengkang, sehingga ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini tidak lebih penting daripada yang sebelumnya, atau ini adalah tantangan yang harus kami hadapi sebagai klub sepak bola untuk mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Fernandes?
Tottenham kini akan fokus untuk memulai negosiasi resmi antarklub dengan West Ham guna mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Dengan kabarnya persyaratan kontrak pribadi yang hampir rampung, Spurs harus bertindak cepat untuk mencegah upaya pengambilalihan di menit-menit terakhir. United harus segera memutuskan apakah akan menyamai komitmen finansial rivalnya atau menghentikan upaya perekrutan dan beralih ke alternatif yang lebih murah sebelum pramusim dimulai.