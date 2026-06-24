Tottenham yakin akan memenangkan perebutan Mateus Fernandes senilai £80 juta karena Man Utd kemungkinan akan mundur

Tottenham kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendatangkan Fernandes pada musim panas ini, dengan memanfaatkan situasi West Ham yang terdegradasi dari Liga Premier. Menurut laporan The Times, Tottenham berharap bisa mengalahkan Manchester United dalam perebutan pemain ini, dengan petinggi klub yakin bahwa rival mereka akan mundur jika harga yang diminta terlalu tinggi.

West Ham mematok harga sekitar £80 juta untuk Fernandes, yang bergabung dengan mereka dari Southampton pada Agustus lalu dengan biaya €44 juta. Meskipun Manchester United telah lama mengidentifikasi pemain berusia 21 tahun itu sebagai target utama di lini tengah, mereka bertekad untuk menghindari perang penawaran, sama seperti sikap mereka terkait pemain Nottingham Forest, Elliot Anderson.



