Satu minggu kemudian, tim-tim yang masih bersaing di Liga Champions kembali berhadapan dengan tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Setelah pertandingan kemarin, hari ini empat pertandingan lainnya kembali digelar: Barcelona vs Newcastle membuka laga Rabu Eropa, sementara di antara pertandingan yang dijadwalkan pukul 21.00 ada laga di London antara Tottenham dan Atlético Madrid. Tim asuhan Simeone sudah hampir lolos ke perempat final, setelah menang 5-2 di leg pertama - Kinsky menjadi sorotan negatif - dan kini harus mempertahankan keunggulan tersebut. Di sisi lain ada Tottenham asuhan Igor Tudor, yang pada pekan terakhir Premier League bermain imbang dengan Liverpool namun posisinya masih terancam.
Diterjemahkan oleh
Tottenham vs Atletico Madrid LIVE 2-1: Kolo Muani membuka skor, Alvarez menyamakan kedudukan, dan Xavi Simons membawa Spurs kembali unggul
GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING
52' - SPURS KEMBALI UNGGUL: Grey merebut bola dari lawan, melakukan umpan silang dua kali dengan Xavi Simons yang kemudian melepaskan tendangan melengkung dari tepi kotak penalti dan mencetak gol.
47' - ATLETICO MADRID MENYAMAKAN SKOR lewat tendangan balik Julian Alvarez, berkat umpan dari mantan pemain Atalanta, Lookman.
30' - TOTTENHAM UNGGUL: Kolo Muani memecah kebuntuan dengan sundulan saat sendirian di kotak penalti setelah menerima umpan silang dari Tel.
6' - Gol Lookman dianulir, ia mencetak gol dari umpan silang Simeone namun wasit membatalkan gol tersebut karena offside yang dilakukan pemain Nigeria itu setelah konfirmasi dari VAR.
LAPORAN PERTANDINGAN
Tottenham-Atletico Madrid 2-1 (leg pertama 2-5)
PENCETAK GOL: 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T).
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Pelatih: Tudor.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Pelatih: Simeone.
WASIT: Siebert.
KARTU KUNING: Tudor (pelatih), Vicario, Porro (T); Ruggeri, Lookman (A).
DIKARTU MERAH: -