Tonali juga menyinggung Senin lalu, ketika Tottenham meraih kemenangan kandang pertama mereka musim ini atas Coventry: "Senin menjadi semacam penutup bagian pertama musim ini. Kami terus berkembang, kami tidak boleh terpaku pada awal musim kami, tetapi harus mengambil hal-hal positif. Penampilan kami sangat bagus, semua orang menyayangi pelatih, yang lebih menderita daripada siapa pun di Tottenham. Kami tahu harus memberikan banyak hal kepadanya karena kami belum melakukan apa-apa. Sejak pekan lalu, kami jauh lebih kompak sebagai tim. Kami tidak boleh berhenti. Sekarang kami akan bertandang untuk menghadapi pertandingan berat, kami harus bersikap positif dan memainkan sepak bola kami."