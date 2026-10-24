Perasaan Tonali terhadap AC Milan tetap kuat meski bertahun-tahun telah berlalu dan jarak berkilo-kilometer memisahkan mereka. Gelandang asal Brescia itu berbicara kepada Sky tentang awal kiprahnya di Tottenham, tanpa melupakan AC Milan, klub yang sejak dulu dekat dengannya: "AC Milan akan selalu menjadi klub kesayangan saya, berapa pun waktu yang berlalu. Bahkan 20 tahun lagi, saya akan terus mengikuti AC Milan setiap kali kesibukan memungkinkan, karena perasaan ini tidak akan pernah berubah".
Tottenham, Tonali tak melupakan AC Milan: "Bahkan 20 tahun lagi, saya akan terus mengikuti AC Milan setiap kali kesibukan memungkinkan, karena perasaan ini tidak akan pernah berubah."
Masa di Tottenham
Tonali juga menyinggung Senin lalu, ketika Tottenham meraih kemenangan kandang pertama mereka musim ini atas Coventry: "Senin menjadi semacam penutup bagian pertama musim ini. Kami terus berkembang, kami tidak boleh terpaku pada awal musim kami, tetapi harus mengambil hal-hal positif. Penampilan kami sangat bagus, semua orang menyayangi pelatih, yang lebih menderita daripada siapa pun di Tottenham. Kami tahu harus memberikan banyak hal kepadanya karena kami belum melakukan apa-apa. Sejak pekan lalu, kami jauh lebih kompak sebagai tim. Kami tidak boleh berhenti. Sekarang kami akan bertandang untuk menghadapi pertandingan berat, kami harus bersikap positif dan memainkan sepak bola kami."
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