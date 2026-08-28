Tottenham Hotspur menjadi raksasa Premier League terbaru yang menyatakan minatnya kepada Ndiaye milik Everton. Klub London Utara itu sangat aktif pada bursa transfer saat ini, dengan pengeluaran yang sudah melampaui £300 juta untuk membentuk ulang skuad di bawah De Zerbi.

Meski baru mendatangkan Omar Marmoush dan Savio dari Manchester City, ahli taktik asal Italia itu tetap bertekad mengamankan satu penyerang sayap berkualitas tinggi lagi untuk melengkapi lini serangnya sebelum tenggat waktu. Walau Spurs sempat sangat kencang dikaitkan dengan Cody Gakpo, fokus kini beralih kepada pemain internasional Senegal itu yang telah menjadi salah satu talenta paling menarik di Goodison Park, menurut Foot Mercato.

Ketertarikan dari Spurs menciptakan pertarungan tiga arah yang menarik dengan Manchester City dan Arsenal, yang sama-sama memantau situasi pemain berusia 26 tahun itu dengan saksama.