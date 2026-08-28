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Tottenham tingkatkan minat pada bintang Everton senilai £80 juta Illiman Ndiaye ketika Arsenal dan Manchester City juga bersaing untuk winger itu
Tottenham ikut dalam persaingan untuk mendapatkan Ndiaye
Tottenham Hotspur menjadi raksasa Premier League terbaru yang menyatakan minatnya kepada Ndiaye milik Everton. Klub London Utara itu sangat aktif pada bursa transfer saat ini, dengan pengeluaran yang sudah melampaui £300 juta untuk membentuk ulang skuad di bawah De Zerbi.
Meski baru mendatangkan Omar Marmoush dan Savio dari Manchester City, ahli taktik asal Italia itu tetap bertekad mengamankan satu penyerang sayap berkualitas tinggi lagi untuk melengkapi lini serangnya sebelum tenggat waktu. Walau Spurs sempat sangat kencang dikaitkan dengan Cody Gakpo, fokus kini beralih kepada pemain internasional Senegal itu yang telah menjadi salah satu talenta paling menarik di Goodison Park, menurut Foot Mercato.
Ketertarikan dari Spurs menciptakan pertarungan tiga arah yang menarik dengan Manchester City dan Arsenal, yang sama-sama memantau situasi pemain berusia 26 tahun itu dengan saksama.
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De Zerbi mengincar kepingan terakhir di lini serang
Berbicara tentang rencana transfer timnya pada Jumat, De Zerbi mengatakan: "Saya tidak menyangka bursa transfer akan seperti yang sudah kami jalani. Saya pikir kami bisa menambah satu pemain lagi di satu posisi tertentu. Kemarin kami pergi makan malam bersama para pemilik, Johan [Lange, direktur olahraga] dan Vinai [Venkatesham, chief executive] dan kami membicarakan hal ini. Kami semua sepemahaman dan memiliki koneksi yang sangat baik."
Pengakuan terbuka ini menegaskan bahwa Tottenham belum selesai bergerak di pasar meski sejauh ini sudah mengeluarkan biaya yang memecahkan rekor.
Ndiaye menolak pindah ke Arab Saudi
Masa depan Ndiaye menjadi subjek spekulasi intens sepanjang musim panas. Pemain internasional Senegal itu sempat tampak ditakdirkan untuk merampungkan kepindahan bernilai besar ke Saudi Pro League pada awal bursa transfer, dengan laporan yang menyebut kepindahan ke Al-Hilal hampir dirampungkan sebelum sang pemain melakukan putar balik dramatis.
Keinginannya untuk tetap bertahan di Premier League mengundang minat dari klub-klub elite liga tersebut, dengan Manchester City melihatnya sebagai calon pengganti anggota skuad yang telah pergi.
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Everton mematok valuasi sangat tinggi
Terlepas dari daftar peminat yang terus bertambah, Everton berada dalam posisi negosiasi yang kuat dan tidak berniat melepas aset berharganya dengan harga murah. Everton disebut telah mematok valuasi fantastis sebesar £80 juta untuk bintang Senegal itu, angka yang dimaksudkan untuk menghalau semua peminat kecuali yang paling serius.
Dengan Ndiaye saat ini masih terikat kontrak di Merseyside hingga musim panas 2029, klub tidak berada di bawah tekanan langsung untuk menjualnya, meskipun sang pemain baru-baru ini menolak tawaran kontrak baru.
Ketika ditanya soal ketertarikan terhadap Ndiaye, bos Everton David Moyes berkata pada Jumat: "Kami jelas tidak terburu-buru untuk menjual pemain terbaik kami, itu sudah pasti. Sepengetahuan saya, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, kami tidak menerima kontak dari klub mana pun. Seseorang memberi tahu saya bahwa kami sempat melakukan kontak dengan Al-Hilal pada musim panas, kami tidak menerima apa pun dari mereka."
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