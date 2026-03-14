Tottenham terpuruk dan Kulusevski menghilang: mengapa mantan pemain Juventus itu tak lagi bermain dan ke mana ia bisa pindah

Baru-baru ini, di media sosial, Kulusevski mengunggah pesan yang samar namun mengisyaratkan keinginannya untuk segera kembali. Untuk melakukannya, ia mengutip Alkitab dan sebuah ayat dari Nabi Yesaya: “Mereka yang berharap pada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, mereka akan terbang seperti elang, berlari tanpa kelelahan, berjalan tanpa lelah”, semacam pengingat yang menunjukkan bahwa ia memang masih frustrasi karena cedera dan masa pemulihan yang panjang, namun juga keyakinan bahwa ia akan segera kembali untuk menunjukkan bakatnya. Sebagai pelengkap postingan tersebut, ia juga menyertakan lagu dari seniman almarhum sesama negaranya, Avicii, “For a Better Day”, atau “Untuk Hari yang Lebih Baik”. Tepat di kanal-kanalnya, pemain asal Swedia ini terus mengunggah foto dan video yang memperlihatkannya sedang berlatih, memperbaiki diri, dan berusaha kembali secepat mungkin agar dapat kembali bermain untuk timnya.