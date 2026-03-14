Di tengah musim yang berantakan bagi Tottenham yang terancam degradasi, ada seorang pemain yang tak pernah terlihat: Dejan Kulusevski. Mantan pemain Juventus ini memang belum pernah turun ke lapangan pada musim 2025/2026 akibat cedera lutut parah dan operasi yang harus dijalani. Di usia 25 tahun, pemain asal Swedia ini sedang mengalami masaterburuk dalam kariernya; ia tidak bermain selama 10 bulan dan tidak dapat membantu Spurs menghindari degradasi ke Championship. Namun, ia mulai melihat secercah harapan di ujung terowongan.
Tottenham terpuruk dan Kulusevski menghilang: mengapa mantan pemain Juventus itu tak lagi bermain dan ke mana ia bisa pindah
Baru-baru ini, di media sosial, Kulusevski mengunggah pesan yang samar namun mengisyaratkan keinginannya untuk segera kembali. Untuk melakukannya, ia mengutip Alkitab dan sebuah ayat dari Nabi Yesaya: “Mereka yang berharap pada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, mereka akan terbang seperti elang, berlari tanpa kelelahan, berjalan tanpa lelah”, semacam pengingat yang menunjukkan bahwa ia memang masih frustrasi karena cedera dan masa pemulihan yang panjang, namun juga keyakinan bahwa ia akan segera kembali untuk menunjukkan bakatnya. Sebagai pelengkap postingan tersebut, ia juga menyertakan lagu dari seniman almarhum sesama negaranya, Avicii, “For a Better Day”, atau “Untuk Hari yang Lebih Baik”. Tepat di kanal-kanalnya, pemain asal Swedia ini terus mengunggah foto dan video yang memperlihatkannya sedang berlatih, memperbaiki diri, dan berusaha kembali secepat mungkin agar dapat kembali bermain untuk timnya.
Seperti yang telah disebutkan, mantan pemain Atalanta, Parma, dan Juventus ini belum bermain selama hampir setahun, sejak 11 Mei 2025, ketika ia mengalami cedera pada tempurung lutut kanannya saat melawan Crystal Palace. Sejak saat itu, ia menjalani operasi dan proses rehabilitasi yang bermasalah, yang membuatnya belum bisa kembali ke lapangan dan belum jelas kapan ia bisa melakukannya. Igor Tudor sendiri, pelatih Spurs, tidak bisa memberikan kepastian: “Dia sedang dalam masa sulit, mengalami masalah besar, tapi dia tetap positif. Para dokter pun demikian. Jadi kita lihat saja minggu depan bagaimana perkembangannya. Semoga dia bisa bermain di sisa musim ini, tapi saat ini, kita belum tahu,” kata pelatih asal Kroasia itu.
Masa depan pemain asal Swedia ini pun masih menjadi tanda tanya. Pertama-tama, perlu dilihat bagaimana kondisinya, lalu di divisi mana klub asal London ini akan bermain. Meskipun sudah lama absen, Kulusevski masih memiliki banyak penggemar di seluruh Eropa, termasuk di Italia, di mana beberapa klub sedang memantau perkembangannya. Dalam kemungkinan perombakan besar-besaran tim Tudor saat ini, kepergiannya pun bisa jadi akan terwujud dalam beberapa bulan ke depan. Dibeli dari Tottenham seharga 30 juta euro pada 2020, Kulusevski telah membela Spurssebanyak 146 kali, mencetak 25 gol dan 30 assist. Ia juga pernah menjuarai Liga Europa, meski harus menonton final dan menerima medali sambil menggunakan tongkat penyangga.