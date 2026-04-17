Tottenham terancam melanggar peraturan Liga Premier setelah melakukan pendekatan terhadap bek Bournemouth, Marcos Senesi
Pembicaraan lanjutan memicu kekhawatiran hukum
Menurut The Athletic, Tottenham saat ini sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk merekrut Senesi secara gratis jika mereka berhasil mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Namun, menghubungi pemain berusia 28 tahun itu sebelum batas waktu yang diizinkan merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan Liga Premier. Klub asal London Utara tersebut dengan cepat membantah tuduhan tersebut, secara resmi menolak memberikan komentar mengenai hal ini kepada Daily Telegraph dan menggambarkan laporan tentang potensi pelanggaran tersebut sebagai "rumor dan spekulasi". Meskipun ada bantahan, waktu dilakukannya pembicaraan ini telah menimbulkan kekhawatiran hukum yang serius, menempatkan Spurs dalam posisi yang rentan di hadapan badan pengatur liga saat mereka berusaha mengamankan target utama mereka di bursa transfer musim panas.
Penjelasan aturan Liga Premier
Buku peraturan Liga Premier menetapkan protokol ketat mengenai kapan dan bagaimana klub-klub domestik dapat menghubungi pemain yang terdaftar di klub lain. Aturan mengenai kontrak, pendaftaran, dan transfer menyatakan: "Sebuah klub berhak kapan saja untuk melakukan pendekatan kepada seorang pemain dengan tujuan menegosiasikan kontrak dengannya: T.1.2 dalam hal pemain yang terikat kontrak, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari klub tempat ia terikat kontrak." Selain itu, peraturan tersebut melanjutkan: "Sebuah klub berhak setelah hari Sabtu ketiga bulan Mei pada tahun mana pun dan sebelum tanggal 1 Juli berikutnya untuk melakukan pendekatan tersebut kepada pemain yang terikat kontrak: T.2.1 yang akan menjadi pemain tanpa kontrak pada tanggal 1 Juli."
Sikap Bournemouth dan misi bertahan hidup
Untungnya bagi Tottenham, mereka mungkin terhindar dari sanksi disiplin karena Bournemouth diperkirakan tidak akan mengajukan keluhan resmi. The Cherries tampaknya sudah pasrah sepenuhnya akan kehilangan sang bek saat kontraknya saat ini berakhir. Sementara itu, Spurs menghadapi pertarungan krusial untuk menghindari degradasi di bawah pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang mengadakan makan malam kebersamaan tim pada Rabu untuk meningkatkan semangat.
Menekankan tugas yang menanti, De Zerbi menyatakan: "Saya harus lebih mengenal para pemain setiap minggunya. Kami tidak punya waktu untuk bersantai. Pada saat ini, terutama bagi Tottenham musim ini, kualitas para pemain memang penting, tetapi semangat dan hubungan antar pemain, serta cinta yang ditunjukkan para pemain kepada klub, jauh lebih penting."
Apa yang menanti Spurs ke depannya?
Ke depannya, Tottenham harus segera memprioritaskan upaya bertahan di Liga Premier agar tetap menjadi tujuan yang menarik bagi para pemain incaran utama mereka. Meskipun ancaman sanksi liga saat ini masih membayangi klub, fokus utama mereka saat ini harus beralih ke perolehan poin penting di lapangan. Apakah Senesi pada akhirnya akan bergabung atau tidak akan sangat bergantung pada posisi akhir mereka di liga.