Everton v Bournemouth - Premier League
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Tottenham telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang Bournemouth, Marcos Senesi - namun kesepakatan tersebut bergantung pada satu jaminan

Tottenham sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk merekrut bek Bournemouth, Marcos Senesi, dengan status bebas transfer, namun proses transfer tersebut saat ini terhenti. Kesepakatan ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Spurs untuk menghindari degradasi dari Liga Premier. Sementara tim asuhan Roberto De Zerbi berjuang untuk bertahan di liga, rival-rival domestik seperti Liverpool dan Manchester United terus memantau situasi dengan cermat jika klub asal London Utara itu terdegradasi ke Championship.

  • Pembicaraan lanjutan mengenai bek asal Argentina

    Tottenham telah memasuki tahap akhir negosiasi untuk mendatangkan Senesi dari Bournemouth dengan status bebas transfer. Klub asal London Utara ini memandang pemain berusia 28 tahun itu sebagai tambahan penting untuk memperkuat barisan pertahanan mereka, setelah menilai pemain asal Argentina tersebut sebagai pemain berkualitas tinggi yang mampu memimpin lini belakang di bawah asuhan De Zerbi. Bahkan, jurnalis Florian Plettenberg melaporkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan prinsip.

    Kelangsungan hidup adalah syarat utama

    Namun, ketidakpastian status Tottenham di kasta tertinggi menjadi hambatan utama bagi kesepakatan tersebut untuk disahkan sepenuhnya. Saat ini hanya terpaut dua poin dari zona aman, klub tidak dapat menyelesaikan persyaratan untuk beberapa target musim panas hingga mereka secara matematis memastikan tempat mereka di Liga Premier untuk musim 2026-27. Senesi dikabarkan terkesan dengan proyek yang sedang dibangun De Zerbi di London Utara, namun komitmennya untuk pindah sangat bergantung pada kemampuan Spurs mempertahankan status mereka di kasta tertinggi.

  • Liverpool dan Man Utd masih menunggu di belakang layar

    Jika Spurs gagal mempertahankan tempatnya di Liga Premier, Liverpool dan Manchester United bisa saja langsung bergerak dan saat ini sedang memantau situasi tersebut dengan cermat. Tim asuhan Arne Slot memprioritaskan kedalaman skuad di lini belakang terlepas dari status kontrak Ibrahima Konate, sementara United dilaporkan telah memasukkan pemain Bournemouth itu ke dalam daftar incaran yang juga mencakup bek Juventus, Pierre Kalulu.

    Berlomba melawan waktu untuk menghindari degradasi

    Dengan hanya tersisa lima pertandingan, Tottenham tengah berlomba melawan waktu untuk memastikan kesepakatan dengan Senesi tidak batal. Bek tersebut dilaporkan sedang menunggu sinyal niat dari klub, sementara tim perekrutan Spurs menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengumuman segera jika tim berhasil lolos dari zona degradasi.

