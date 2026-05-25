Tottenham telah memberi tahu 'satu pemain yang harus mereka pertahankan' di bursa transfer musim panas agar memiliki peluang untuk kembali menjadi bagian dari 'Enam Besar'

Bek asal Belanda, Micky van de Ven, termasuk di antara pemain yang santer dikabarkan akan hengkang, namun bek sayap mantan Spurs, Hutton—menyampaikan kepada GOAL mengenai bek tengah yang dikaitkan dengan Liverpool tersebut: "Itu adalah salah satu pemain yang menurut saya harus mereka pertahankan, menurut pendapat saya.

“Jika mereka ingin membangun tim dan menjadi lebih kuat untuk musim depan, dia adalah kapten masa depan mereka karena saya pikir [Cristian] Romero kemungkinan akan hengkang. Jadi, mereka perlu mempertahankan pemain-pemain seperti ini untuk membangun tim di sekitarnya.

“Jika mereka menjualnya dan dia pindah ke tim Premier League lain atau apa pun, mereka harus menggantikan pemain itu dan itu tidak akan mudah. Jadi ini situasi yang sulit karena para pemain ini ingin bermain di level tertinggi, dan menurut saya, mungkin butuh beberapa jendela transfer bagi Spurs untuk kembali ke level itu, tapi mereka harus mempertahankan pemain seperti Van de Ven jika ingin melakukannya.”

Ketika ditanya lebih lanjut tentang rumor Anfield yang beredar seputar Van de Ven, Hutton menambahkan: “Dia akan menjadi rekrutan yang luar biasa. Saya benar-benar menyukainya sebagai pemain. Kekuatan, daya lari, kecepatannya, beberapa gol yang kita lihat dia cetak—saya tahu itu tidak terjadi setiap minggu, tapi itu cukup luar biasa.

“Dia bagus dalam mengolah bola, secara teknis bagus. Dia benar-benar memenuhi semua kriteria. Menurut saya, dia seharusnya bermain di tim Liga Champions. Jadi, menurut saya, itu adalah prioritas utama, untuk mencoba mempertahankannya.”