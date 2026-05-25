Tottenham telah memberi tahu 'satu pemain yang harus mereka pertahankan' di bursa transfer musim panas agar memiliki peluang untuk kembali menjadi bagian dari 'Enam Besar'
Tottenham merayakan kelangsungan mereka di liga sementara Arsenal menikmati kemenangan gelar juara
Klub di London Utara ini telah dua kali berturut-turut finis di peringkat ke-17. Ange Postecoglou berhasil menutupi beberapa kelemahan dengan membawa gelar Liga Europa menjelang akhir masa jabatannya sebagai manajer—sehingga mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk trofi besar—namun tak banyak hal lain yang patut dibanggakan.
Thomas Frank dan Igor Tudor melewati Tottenham Hotspur Stadium tanpa meninggalkan dampak positif apa pun, sebelum mantan manajer Brighton, Roberto De Zerbi, mengambil alih kendali dan cukup menstabilkan tim untuk mengarahkan kapal menuju keselamatan.
Pertarungan itu berlangsung hingga hari terakhir, dengan Spurs merayakan kelangsungan hidup mereka dengan selisih poin yang sangat tipis sementara rival lokal Arsenal mengangkat trofi Liga Premier - menyoroti kesenjangan yang semakin melebar antara dua musuh lama.
Upaya akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang untuk membangkitkan raksasa yang tertidur dari tidurnya, tetapi mungkinkah sejumlah pemain terkenal akan dilepas sambil menyambut wajah-wajah baru? Banyak pergerakan diprediksi akan terjadi ketika bursa transfer berikutnya dibuka.
Bisakah Spurs mempertahankan bek Van de Ven yang dikaitkan dengan Liverpool?
Bek asal Belanda, Micky van de Ven, termasuk di antara pemain yang santer dikabarkan akan hengkang, namun bek sayap mantan Spurs, Hutton—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL—menyampaikan kepada GOAL mengenai bek tengah yang dikaitkan dengan Liverpool tersebut: "Itu adalah salah satu pemain yang menurut saya harus mereka pertahankan, menurut pendapat saya.
“Jika mereka ingin membangun tim dan menjadi lebih kuat untuk musim depan, dia adalah kapten masa depan mereka karena saya pikir [Cristian] Romero kemungkinan akan hengkang. Jadi, mereka perlu mempertahankan pemain-pemain seperti ini untuk membangun tim di sekitarnya.
“Jika mereka menjualnya dan dia pindah ke tim Premier League lain atau apa pun, mereka harus menggantikan pemain itu dan itu tidak akan mudah. Jadi ini situasi yang sulit karena para pemain ini ingin bermain di level tertinggi, dan menurut saya, mungkin butuh beberapa jendela transfer bagi Spurs untuk kembali ke level itu, tapi mereka harus mempertahankan pemain seperti Van de Ven jika ingin melakukannya.”
Ketika ditanya lebih lanjut tentang rumor Anfield yang beredar seputar Van de Ven, Hutton menambahkan: “Dia akan menjadi rekrutan yang luar biasa. Saya benar-benar menyukainya sebagai pemain. Kekuatan, daya lari, kecepatannya, beberapa gol yang kita lihat dia cetak—saya tahu itu tidak terjadi setiap minggu, tapi itu cukup luar biasa.
“Dia bagus dalam mengolah bola, secara teknis bagus. Dia benar-benar memenuhi semua kriteria. Menurut saya, dia seharusnya bermain di tim Liga Champions. Jadi, menurut saya, itu adalah prioritas utama, untuk mencoba mempertahankannya.”
Apakah Spurs masih termasuk dalam 'Enam Besar' Liga Premier?
Spurs perlu mempertahankan pemain-pemain andalannya agar bisa kembali bangkit. Setelah terjebak dalam keterpurukan yang serius, muncul pertanyaan apakah mereka masih bisa menganggap diri sebagai bagian dari elitLiga Premier.
Ketika ditanya apakah Tottenham layak masuk dalam ‘Big Six’, Hutton menjawab: “Sejujurnya, saya rasa tidak. Menurut saya, mereka harus menunjukkan mentalitas sebagai tim yang mampu bersaing secara konsisten di papan atas klasemen, dan mereka belum melakukannya. Sesederhana itu.
“Mungkin jika melihat keuangan dan dana yang masuk ke klub, Anda akan mengatakan bahwa aspek bisnisnya dikelola dengan sangat baik, tetapi sayangnya hal itu tidak tercermin di lapangan dan mereka benar-benar kesulitan. Jadi, pada saat ini, saya tidak melihat mereka sebagai tim ‘Big Six’.”
Tugas yang harus diselesaikan De Zerbi sebelum musim 2026-27 dimulai
Spurs berhasil lolos tipis pada musim 2025-26 setelah mengalahkan Everton di kandang sendiri — kemenangan dalam laga tersebut cukup untuk memastikan mereka finis dengan selisih dua poin di atas West Ham dan terhindar dari degradasi ke Championship.
Dalam diri De Zerbi, klub dianggap telah menemukan pelatih kepala yang mampu mengembalikan klub ke jalur yang benar. Namun, ada sejumlah masalah yang harus diatasi oleh pelatih Italia yang karismatik ini sebelum impian lolos ke Liga Champions dapat mulai terbentuk kembali.