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Tottenham tak akan berhenti berbelanja! Roberto De Zerbi mengincar bintang Bournemouth setelah musim debutnya yang mengesankan di Liga Premier
Spurs semakin gencar mengejar Kroupi
Tottenham sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Bournemouth, Kroupi, menurut laporan Football London. Pemain berusia 20 tahun ini telah muncul sebagai pilihan utama klub untuk memperkuat sisi kiri lini serang setelah penampilan mengesankan di pantai selatan. Pada musim debutnya di Liga Premier Inggris, Kroupi mencetak 13 gol dalam 33 penampilan, yang membuatnya memecahkan rekor Liga Premier Inggris untuk jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh seorang remaja pada musim debutnya. Namun, Spurs tampaknya tidak akan mendapatkan kesepakatan yang mudah.
- Getty Images Sport
Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendatangkan Kroupi di tengah minat dari klub-klub pesaing
Mendapatkan jasa bintang The Cherries ini tidak akan murah, dan persaingan untuk mendapatkannya pun tidak akan berjalan mulus. Bournemouth dikabarkan enggan melepas aset andalan mereka dan dilaporkan telah menetapkan harga setidaknya £80 juta untuk pemain berusia 20 tahun tersebut.
Spurs juga harus menangkis minat dari klub-klub di London Utara dan benua Eropa. Arsenal dan PSG sama-sama terus memantau situasi ini dengan cermat, yang berarti perang penawaran bisa saja terjadi untuk merebut pemain yang masih terikat kontrak di Vitality Stadium hingga tahun 2030 ini. Terlepas dari persaingan tersebut, Spurs tetap yakin bahwa proyek ambisius mereka di bawah asuhan De Zerbi akan cukup untuk memikat pemain timnas Prancis U-21 ini ke ibu kota.
Tottenham terus memperkuat skuadnya
Kroupi menjadi incaran utama Tottenham untuk posisi sayap, meskipun ia bukan satu-satunya pemain yang dipertimbangkan. Rafael Leao dari AC Milan dan Savinho dari Manchester City juga masuk dalam daftar pendek klub, sementara Spurs mungkin akan mendatangkan satu penyerang tengah lagi untuk bersaing dengan Richarlison dan Dominic Solanke.
Daftar incaran De Zerbi tidak terbatas pada lini serang. Tottenham juga dikaitkan dengan kiper Manchester City, James Trafford, dan telah mendatangkan Martin Dubravka, Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke, serta Mateus Fernandes selama jendela transfer saat ini. Selain itu, mereka juga telah menyepakati kesepakatan senilai hingga £100 juta untuk Sandro Tonali.
- Getty Images Sport
Potensi belanja besar-besaran senilai £350 juta pada musim panas
Jika Spurs berhasil mendatangkan Kroupi bersama dengan target-target utama lainnya, total pengeluaran klub pada musim panas ini bisa melonjak tajam hingga mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu £350 juta. Hal ini akan menandai salah satu jendela transfer termahal dalam sejarah Liga Premier. Tottenham diperkirakan akan terus berupaya mendatangkan pemain baru sebelum jendela transfer ditutup. Kemampuan mereka untuk mendapatkan Kroupi mungkin bergantung pada penilaian harga yang ditetapkan Bournemouth serta persaingan dari klub-klub rival.