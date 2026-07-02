Tottenham tak akan berhenti berbelanja! Roberto De Zerbi mengincar bintang Bournemouth setelah musim debutnya yang mengesankan di Liga Premier

Mendapatkan jasa bintang The Cherries ini tidak akan murah, dan persaingan untuk mendapatkannya pun tidak akan berjalan mulus. Bournemouth dikabarkan enggan melepas aset andalan mereka dan dilaporkan telah menetapkan harga setidaknya £80 juta untuk pemain berusia 20 tahun tersebut.

Spurs juga harus menangkis minat dari klub-klub di London Utara dan benua Eropa. Arsenal dan PSG sama-sama terus memantau situasi ini dengan cermat, yang berarti perang penawaran bisa saja terjadi untuk merebut pemain yang masih terikat kontrak di Vitality Stadium hingga tahun 2030 ini. Terlepas dari persaingan tersebut, Spurs tetap yakin bahwa proyek ambisius mereka di bawah asuhan De Zerbi akan cukup untuk memikat pemain timnas Prancis U-21 ini ke ibu kota.