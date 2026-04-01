Tottenham Supporters' Trust menyebut komentar Roberto De Zerbi yang 'sangat menyinggung' terhadap Mason Greenwood sebagai hal yang 'sangat memprihatinkan' setelah penunjukan mantan pelatih Marseille tersebut
Kedatangan manajer memicu ketegangan
Kedatangan De Zerbi dengan kontrak lima tahun ini terhalangi oleh hubungannya dengan Greenwood di Ligue 1. Tottenham Supporters’ Trust, bersama kelompok-kelompok seperti Proud Lilywhites dan Women of the Lane, telah menyuarakan penolakan mereka terhadap penunjukan tersebut sebelum akhirnya disepakati pada hari Selasa. Para penggemar merasa sangat kecewa dengan waktu penunjukannya, dengan alasan bahwa riwayat sang manajer berisiko memecah belah basis penggemar sementara tim berada dalam posisi yang genting di dekat dasar klasemen.
Kepercayaan menuntut penegasan kembali nilai-nilai
Supporters' Trust merilis pernyataan panjang lebar yang menguraikan penolakan mereka terhadap penunjukan pelatih asal Italia tersebut, dengan menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan-pernyataannya di masa lalu dan identitas klub yang seharusnya. Mereka menyatakan: "Meskipun kami menyadari keterbatasan jumlah manajer yang memiliki pengalaman baru-baru ini di Liga Premier, serta kebutuhan untuk bertindak cepat karena Spurs menghadapi ancaman degradasi, penunjukan ini menimbulkan kekhawatiran yang serius dan berdampak luas, dan banyak penggemar telah menghubungi kami untuk mendesak agar kami menyuarakan keprihatinan yang mendalam ini. Komentar De Zerbi tentang Mason Greenwood tidak perlu, tidak bijaksana, dan sangat menyinggung perasaan sejumlah besar pendukung, dan tanpa ragu, pasti telah membuat para korban kekerasan laki-laki merasa cemas."
Para penggemar yang terpecah belah dalam krisis
Kontroversi ini bermula dari masa De Zerbi di Marseille, di mana ia membela Greenwood sebagai "orang baik" meskipun pemain tersebut memiliki riwayat hukum sebelumnya. Greenwood didakwa pada tahun 2022 atas percobaan pemerkosaan, perilaku mengontrol dan memaksa, serta penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik. Kejaksaan Agung (Crown Prosecution Service) menghentikan kasus tersebut pada Februari 2023 setelah para saksi kunci menarik diri. Greenwood telah membantah semua tuduhan tersebut.
Menyoroti dampak kedatangan De Zerbi terhadap budaya klub, Trust menambahkan: "Kami yakin pernyataan-pernyataan ini, jika dibiarkan tanpa pengawasan, akan menciptakan perpecahan di antara para pendukung pada saat kita semua perlu bersatu untuk mendukung tim. Para penggemar sedang bersatu di balik inisiatif ‘All Together, Always’, dan penunjukan ini menimbulkan tekanan berat pada persatuan tersebut. Jika pernyataan-pernyataan itu mencerminkan pandangan sejatinya, hal itu menebarkan bayangan yang mengkhawatirkan atas nilai-nilai klub yang kita cintai.
"Dengan penunjukan ini, komunikasi dari klub dan dari Tuan De Zerbi harus secara jelas dan tegas menegaskan kembali nilai-nilai tersebut. Selain itu, kata-kata tersebut harus didukung oleh tindakan yang berarti, termasuk dukungan yang nyata dan berkelanjutan bagi lembaga amal perempuan dan organisasi yang berjuang melawan kekerasan terhadap perempuan."
Pertarungan sengit untuk menghindari degradasi
De Zerbi langsung dihadapkan pada tantangan untuk memenangkan hati para pendukung yang kecewa sambil berjuang keras demi bertahan di Liga Premier, dimulai dengan laga tandang krusial ke markas Sunderland pada 12 April. Debut ini menandai dimulainya rangkaian tujuh pertandingan yang padat untuk menutup musim 2025-26, dengan Spurs saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi.