Tottenham Supporters' Trust menyebut komentar Roberto De Zerbi yang 'sangat menyinggung' terhadap Mason Greenwood sebagai hal yang 'sangat memprihatinkan' setelah penunjukan mantan pelatih Marseille tersebut

Kontroversi ini bermula dari masa De Zerbi di Marseille, di mana ia membela Greenwood sebagai "orang baik" meskipun pemain tersebut memiliki riwayat hukum sebelumnya. Greenwood didakwa pada tahun 2022 atas percobaan pemerkosaan, perilaku mengontrol dan memaksa, serta penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik. Kejaksaan Agung (Crown Prosecution Service) menghentikan kasus tersebut pada Februari 2023 setelah para saksi kunci menarik diri. Greenwood telah membantah semua tuduhan tersebut.

Menyoroti dampak kedatangan De Zerbi terhadap budaya klub, Trust menambahkan: "Kami yakin pernyataan-pernyataan ini, jika dibiarkan tanpa pengawasan, akan menciptakan perpecahan di antara para pendukung pada saat kita semua perlu bersatu untuk mendukung tim. Para penggemar sedang bersatu di balik inisiatif ‘All Together, Always’, dan penunjukan ini menimbulkan tekanan berat pada persatuan tersebut. Jika pernyataan-pernyataan itu mencerminkan pandangan sejatinya, hal itu menebarkan bayangan yang mengkhawatirkan atas nilai-nilai klub yang kita cintai.

"Dengan penunjukan ini, komunikasi dari klub dan dari Tuan De Zerbi harus secara jelas dan tegas menegaskan kembali nilai-nilai tersebut. Selain itu, kata-kata tersebut harus didukung oleh tindakan yang berarti, termasuk dukungan yang nyata dan berkelanjutan bagi lembaga amal perempuan dan organisasi yang berjuang melawan kekerasan terhadap perempuan."