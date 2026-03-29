Tottenham Supporters' Trust mengeluarkan peringatan terkait pengganti Igor Tudor setelah 'musim yang diwarnai keputusan-keputusan yang merugikan'
Performa buruk berujung pada pengunduran diri
Tottenham kembali memulai pencarian pelatih baru setelah mengonfirmasi kepergian Tudor atas kesepakatan bersama. Pelatih asal Kroasia itu meninggalkan London Utara setelah masa jabatan yang penuh mimpi buruk yang hanya berlangsung selama 44 hari. Pukulan terakhir adalah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Nottingham Forest. Hasil tersebut membuat Spurs berada di posisi ke-17 yang rawan, hanya terpaut satu poin di atas zona degradasi. Bruno Saltor akan memimpin sesi latihan bagi para pemain yang tersisa selama jeda internasional sementara dewan direksi mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Para penggemar menuntut pilihan yang bijak
Tottenham Supporters' Trust tidak membuang waktu untuk menyuarakan pendapat mereka, yang mencerminkan rasa frustrasi yang semakin memuncak di kalangan pendukung setia Spurs. Dalam pernyataan tajam yang dirilis di media sosial, mereka menyampaikan pesan yang tepat sasaran kepada dewan direksi terkait krisis saat ini. Pernyataan tersebut berbunyi: "Terima kasih kepada Igor dan timnya atas upaya mereka, dan semoga ia beserta keluarganya diberi waktu untuk menerima kehilangan ini. Di musim yang dipenuhi keputusan-keputusan yang merugikan, semoga kita kini melihat pilihan yang bijak untuk sisa musim ini. Seseorang yang memahami klub dan mampu menghadapi tugas di depan mereka: mempertahankan status kami di Liga Premier. Seseorang yang dapat kita banggakan dan yang dapat membawa kesuksesan serta kegembiraan yang sangat dibutuhkan bagi basis penggemar kami yang telah lama menderita."
Masa jabatan yang singkat dan merugikan
Harapan sangat tinggi saat mantan pelatih Juventus itu tiba pada Februari untuk menstabilkan tim, namun kenyataannya sangat suram. Ia hanya mampu meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi, yakni kemenangan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atlético Madrid yang pada akhirnya terbukti sia-sia karena klub tersebut tersingkir dari kompetisi Eropa. Rekornya di kompetisi domestik bahkan lebih mengkhawatirkan, dengan empat kekalahan dalam lima pertandingan di kasta tertinggi. Yang paling merusak reputasinya, ia mengalami tiga kekalahan beruntun dalam derby London melawan Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace, membuat jajaran petinggi klub putus asa untuk menghindari degradasi yang menghancurkan ke Championship.
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Setelah kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest, Tottenham kini berada sangat dekat dengan zona degradasi di peringkat ke-17 dengan 30 poin setelah 31 pertandingan. Mereka hanya unggul satu poin dari West Ham United di peringkat ke-18, sementara Burnley dan Wolverhampton Wanderers tertinggal lebih jauh dengan masing-masing 20 dan 17 poin. Klub ini menghadapi tujuh pertandingan krusial untuk menyelamatkan musim mereka, dimulai dengan lawatan ke Sunderland pada 12 April. Pertandingan-pertandingan penting untuk bertahan di liga termasuk laga tandang melawan Wolves yang berada di posisi terbawah pada 25 April dan pertandingan kandang melawan Leeds United yang berada di posisi ke-15 pada 9 Mei, di samping ujian berat melawan Aston Villa dan Chelsea sebelum mengakhiri musim dengan pertandingan kandang melawan Everton pada 24 Mei.