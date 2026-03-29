Tottenham Supporters' Trust mengeluarkan peringatan terkait pengganti Igor Tudor setelah 'musim yang diwarnai keputusan-keputusan yang merugikan'

Tottenham Supporters' Trust tidak membuang waktu untuk menyuarakan pendapat mereka, yang mencerminkan rasa frustrasi yang semakin memuncak di kalangan pendukung setia Spurs. Dalam pernyataan tajam yang dirilis di media sosial, mereka menyampaikan pesan yang tepat sasaran kepada dewan direksi terkait krisis saat ini. Pernyataan tersebut berbunyi: "Terima kasih kepada Igor dan timnya atas upaya mereka, dan semoga ia beserta keluarganya diberi waktu untuk menerima kehilangan ini. Di musim yang dipenuhi keputusan-keputusan yang merugikan, semoga kita kini melihat pilihan yang bijak untuk sisa musim ini. Seseorang yang memahami klub dan mampu menghadapi tugas di depan mereka: mempertahankan status kami di Liga Premier. Seseorang yang dapat kita banggakan dan yang dapat membawa kesuksesan serta kegembiraan yang sangat dibutuhkan bagi basis penggemar kami yang telah lama menderita."











