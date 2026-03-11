Tottenham Supporters' Trust mendesak 'tindakan darurat' seiring tekanan terhadap Igor Tudor semakin meningkat di tengah periode terburuk dalam sejarah 143 tahun klub

Dampak dari tragedi Madrid langsung terasa, dengan THST mengeluarkan pernyataan keras yang mendesak "tindakan darurat". Menilai penampilan tersebut sebagai "kegagalan total", kelompok suporter menyoroti masalah sistemik di dalam klub, mulai dari strategi perekrutan dewan direksi hingga ketidakjelasan arah yang jelas. Pernyataan tersebut berbunyi: "Penampilan tersebut adalah kegagalan total dan mencerminkan keadaan yang mengenaskan di Spurs saat ini. Dari jendela transfer Januari hingga penunjukan manajemen, ketidakhadiran kepemimpinan dan ketiadaan orang dengan latar belakang Spurs yang memengaruhi keputusan-keputusan ini. Di mana keberanian untuk bertindak? Di mana gema kejayaan?"

Mereka juga memberikan peringatan tegas kepada ketua non-eksekutif Peter Charrington dan dewan direksi, mencatat meningkatnya ketegangan di kalangan penggemar. "Tindakan darurat diperlukan karena saat ini kita sedang berjalan tertidur di tepi jurang," lanjut pernyataan tersebut. "Menjadi penggemar Spurs belum pernah sesulit ini, tetapi pendukung tidak akan diam saja dan menonton klub terus menurun. Setidaknya, mereka yang di Madrid harus mendapatkan pengembalian tiket pertandingan. Tetapi yang kami pedulikan adalah agar klub membuat kami bangga. Kami di sini untuk mendukung tim dan menjadi pemain ke-12. Tetapi kami semua layak mendapatkan lebih dari ini."