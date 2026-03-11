Getty Images Sport
Tottenham Supporters' Trust mendesak 'tindakan darurat' seiring tekanan terhadap Igor Tudor semakin meningkat di tengah periode terburuk dalam sejarah 143 tahun klub
Rekor terendah dalam sejarah Tottenham
Di tengah rentetan kekalahan terburuk dalam sejarah klub, yaitu enam kekalahan berturut-turut, tekanan semakin meningkat pada dewan direksi untuk melakukan perubahan lagi di bangku cadangan. Malam di Madrid diwarnai dengan kekacauan, karena Tudor menjadi manajer pertama dalam sejarah Spurs yang kalah dalam empat pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Awal yang buruk membuat kiper cadangan Antonin Kinsky melakukan dua kesalahan fatal dalam 17 menit pertama, yang berujung pada gol dari Marcos Llorente dan Julian Alvarez. Di antara gol-gol tersebut, Antoine Griezmann memanfaatkan kesalahan Micky van de Ven, membuat tim Premier League tertinggal 3-0 sebelum beberapa penonton bahkan sempat duduk di tempatnya.
Dewan Pendukung menuntut perubahan segera.
Dampak dari tragedi Madrid langsung terasa, dengan THST mengeluarkan pernyataan keras yang mendesak "tindakan darurat". Menilai penampilan tersebut sebagai "kegagalan total", kelompok suporter menyoroti masalah sistemik di dalam klub, mulai dari strategi perekrutan dewan direksi hingga ketidakjelasan arah yang jelas. Pernyataan tersebut berbunyi: "Penampilan tersebut adalah kegagalan total dan mencerminkan keadaan yang mengenaskan di Spurs saat ini. Dari jendela transfer Januari hingga penunjukan manajemen, ketidakhadiran kepemimpinan dan ketiadaan orang dengan latar belakang Spurs yang memengaruhi keputusan-keputusan ini. Di mana keberanian untuk bertindak? Di mana gema kejayaan?"
Mereka juga memberikan peringatan tegas kepada ketua non-eksekutif Peter Charrington dan dewan direksi, mencatat meningkatnya ketegangan di kalangan penggemar. "Tindakan darurat diperlukan karena saat ini kita sedang berjalan tertidur di tepi jurang," lanjut pernyataan tersebut. "Menjadi penggemar Spurs belum pernah sesulit ini, tetapi pendukung tidak akan diam saja dan menonton klub terus menurun. Setidaknya, mereka yang di Madrid harus mendapatkan pengembalian tiket pertandingan. Tetapi yang kami pedulikan adalah agar klub membuat kami bangga. Kami di sini untuk mendukung tim dan menjadi pemain ke-12. Tetapi kami semua layak mendapatkan lebih dari ini."
Kontroversi Substitusi Kinsky
Dalam langkah yang menyoroti ketegangan internal, Kinsky ditarik keluar setelah hanya 17 menit bermain, menyusul perdebatan yang terlihat antara kapten Cristian Romero dan Tudor di pinggir lapangan. Ketika ditanya apakah bek Argentina tersebut telah mempengaruhi keputusan untuk mengganti kiper yang sedang tertekan, Tudor tetap teguh, menyatakan: "Keputusan saya tentu saja." Manajer tersebut menolak untuk menjelaskan performa individu kipernya, memberikan jawaban singkat "tidak berkomentar" kepada wartawan setelah peluit akhir berbunyi.
Tudor juga berusaha mengalihkan pertanyaan mengenai masa depannya, dan lebih fokus pada masalah sistemik yang saat ini melanda tim. "Ini bukan topik bagi saya. Ini bukan tentang pekerjaan saya, tapi tentang bagaimana membantu tim," tegas pelatih asal Kroasia itu. "Itu akan selalu menjadi fokus. Saya menyadari siapa kita dan masalah apa yang kita hadapi. Saya menyadari bahwa setiap pertandingan, sesuatu terjadi. Terkadang sangat sulit untuk dijelaskan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bagi Tottenham, fokus kini beralih dari kejayaan Eropa ke perjuangan bertahan di liga saat mereka berusaha menghentikan tren penurunan yang mengarah ke zona degradasi Premier League. Tottenham akan terlebih dahulu bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool dalam laga Premier League akhir pekan ini sebelum menjamu Atletico di London Utara untuk leg kedua laga Liga Champions mereka.
