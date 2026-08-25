Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan jadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di posisi ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk mengeluarkan uang besar untuk pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal adalah menghamburkan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu tentu bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi terdepan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau atas kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga membuat harga itu terlihat lebih pantas, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya terjadi saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah hal yang diimpikan semua orang. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang sudah cukup lama jelas dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya dia terlihat akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur melihat harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu tim dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle