Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu bakal tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, semula diharapkan menjadi jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi sang pemain Portugal. Begitu juga dengan fakta bahwa ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim terbaik dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari bereskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, dan juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pemeran pendukung untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bertahan dengan Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, angkanya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle