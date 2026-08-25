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Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Tottenham sudah kehilangan arah! Tottenham menghabiskan £85 juta untuk Savinho adalah salah satu kesepakatan paling konyol dalam sejarah sepak bola: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Tottenham Hotspur
Savinho
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
C. Baleba
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena akhir musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak kasus ketika setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, akhirnya bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan siapa yang merugi, dalam musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Bagi Man City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan sepanjang sejarah sepakbola! City pasti tertawa lepas karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang lebih banyak memberi harapan palsu sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gegap gempita, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Spurs, sekali lagi, bersedia membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan angka sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki sosok seperti Jeremy Monga yang sangat dipuji serta Jack Grealish yang sudah bugar lagi dalam skuad. Untuk pemain dengan level yang saat ini biasa-biasa saja seperti pemain Brasil tersebut, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi di masa depan. Nilai: A+

    Bagi Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah membuat orang mengernyitkan dahi, kesepakatan ini akan membuat mereka terperangah. Tottenham telah menunjukkan kemauan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka bisa dibilang masih dapat membenarkan pengeluaran besar untuk sepasang gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terjerumus ke degradasi. Namun, menggelontorkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan tak pernah sekalipun selama waktunya di City winger Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu menghadirkan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs bisa berubah dari tawaran £43 juta untuk winger itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipatnya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada peluang besar Savinho akan tampil bagus dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pemborosan yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Bagi Savinho: Anda harus sedikit iba kepada Savinho, karena sekarang ia harus mampu memenuhi banderol transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap sebagai pemain gagal, sebuah hasil yang menurut sebagian orang terasa tak terelakkan. Jika Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan diharapkan langsung nyetel dan cepat menjadi figur sentral dalam lini serang De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas memiliki kemampuan untuk berkembang jika dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik skuad di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi sangat bagus, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang tak bisa dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang sangat fantastis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau justru hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

    • Iklan
  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Pemasukan besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun saat bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa peraih penghargaan pemain terbaik pertandingan melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, rasanya hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer pada musim panas ini menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menilai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya sudah meraup uang besar dari penjualan pemain-pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang pantas memiliki reputasi sebagai pengembang dan pembina talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sekaligus menemukan penerus yang sepadan. Harus diakui, mereka telah mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain berusia 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, terlalu banyak yang dituntut dari seorang pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepak bola. Namun, harus dikatakan bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa sangat terbantu jika merekrut Bouaddi!). Namun, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua persoalan City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu ditakdirkan untuk ia ambil, dan lebih cepat daripada nanti. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga memiliki keyakinan penuh terhadap kualitas dirinya. Ia tak ragu bahwa dirinya bisa bersinar di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan mengapa ia mengganti afiliasi tim nasional dari Prancis ke Maroko awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Harus diakui, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat nilai transfernya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa sepak bola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta mengurangi sebagian tekanan agar ia bisa langsung tampil mengesankan. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat membuat banyak pihak terkejut saat menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar sangat besar karena mereka meraup keuntungan masif hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Man Utd, setelah ia menjalani musim yang bisa dibilang terbagi dua, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa bernilai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus bagi Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil inkonsisten. Klub pesisir selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Man Utd: United akan merasa kesabaran mereka akhirnya terbayar. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali mengejarnya di satu titik pada masa depan. Saat itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menuntaskan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai transfer dengan harga miring pada musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, performa Baleba yang naik turun hanyalah hasil dari dirinya yang masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia tampil jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasar miliknya. Baleba membawa fisik dan daya dorong dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah hengkangnya Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim, tetapi jika ia bisa memenuhi potensinya maka ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya dalam perjalanan menuju Man Utd dalam sebuah kepindahan yang jelas merupakan transfer impian bagi pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda dengan potensi tinggi ketika mereka bersedia mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih merupakan pemain 19 tahun yang relatif belum dikenal, dan selain penurunan pada musim lalu ia telah mengikuti jalur perkembangan yang diharapkan. Baleba layak mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan tersebut tidak berlalu begitu saja. Ia jelas tampak akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos, serta Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi para Scouser". Meski begitu, alasan Liverpool mengizinkan Jones pergi masih bisa sedikit dipahami, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan jelas dia sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti ditegaskan oleh perselisihan ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena tetap teguh pada nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan dalam hal jumlah dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya adalah salah satu opsi Slot yang lebih baik di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang sosok yang sangat ahli di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan akan merasa bahwa Jones merupakan bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama ini dia masih bermain cukup baik untuk memaksa masuk ke skuad Inggris. Jones jelas tampak cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat mengesankan dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja habis-habisan untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar dia bisa menjadi sukses yang sama besarnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah mandek bagi Jones di Anfield. Dia mengalami stagnasi, kariernya terhenti, dan rasa frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia juga tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat diinginkannya di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi solusi yang tepat untuk Jones. Tentu saja, kehadiran sesama kompatriot John Stones dan Djed Spence seharusnya membantu dia cepat beradaptasi di San Siro, dan benar-benar tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak bisa dimungkiri berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan paket total senilai £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir kontraknya. Ke depannya, akan ada peluang yang terbatas untuk mendatangkan dana sebesar itu jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan Villa yang sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah Lucas Digne hengkang ke PSG lebih awal pada musim panas ini, kepergian Konsa membuat lini belakang Villa sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga menjadi kehilangan pemain kunci lainnya saat skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara ada ketidakpastian serius terkait masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dilaporkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi-posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly lebih dari mampu menutup sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang membutuhkan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan hal itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terlatih ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan lagi adalah bek yang sangat bagus serta membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Taktikus asal Spanyol itu memang membutuhkan banyak pemain dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu sulit menyalahkan Konsa karena melompat ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia mencari lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan di depan White, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti ketika Saliba dan Timber sudah pulih dari operasi mereka masing-masing dan dianggap cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, yang terdiri dari para starter pasti dan para pemain yang ia sebut “finisher”, dan peran terakhir itulah yang tampaknya akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup masanya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan terlalu peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Pencapaian yang luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan biaya £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain berusia 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana kepindahan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meski orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang memang pantas sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ di sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu jelas telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di peringkat keempat Saudi Pro League 2025-26, yang tidak lepas dari rekor klub berupa laju tak terkalahkan 17 pertandingan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulang performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang akan segera pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 kursi, adalah kekuatan baru yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan untuk Manchester karena ia ingin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar di level klub. Jadi, mengapa kini ia memutuskan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi masa puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Tetapi sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah dari sudut pandang olahraga ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, masanya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan para legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut jantung tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus pengatur permainan dari lini dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol-gol di laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan dalam beberapa laga penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan selengkap itu, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda serta kurang berpengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan tersebut. Ini benar-benar pukulan buruk seperti mimpi buruk bagi suksesor Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Sebuah perekrutan pernyataan yang mengirim gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sebelumnya sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya itu seperti sesuatu yang tak terelakkan. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir puzzle bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan tim Flick. Sudah pasti lawan akan jauh lebih sulit menembus Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang kabarnya menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun usai mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Rasanya tidak berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi kompetisi domestik dan kontinental selama dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangkan Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tampak kecil dibandingkan peluang untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya lebih ringan seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama nama-nama seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang ia jalani dengan gemilang bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke PSG, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung Barca seperti yang ia rasa pantas ia dapatkan, tetapi tidak terlalu sulit untuk memahami alasannya. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang cukup terhormat selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya sebanyak 21 gol di semua kompetisi musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa, dan membuat fans sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada peluang yang lebih baik untuk menguangkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang mereka investasikan untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya akan habis musim panas depan, dan mereka akan berutang tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas beban gajinya yang besar juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan yang jauh lebih berdampak bagi skuad daripada Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mendapatkan juara dunia yang serbaguna pada puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan kemenangan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktik untuk Luis Enrique, yang memberikan debut senior internasional Spanyol kepadanya pada 2020. Fleksibilitas posisi telah menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain yang paling fleksibel, mampu bermain di tengah ataupun di kedua sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan sesama kompatriotnya, Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung menghasilkan dampak bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Sangat mungkin Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan membuatnya menjadi opsi bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG daripada yang diberikan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat transfer ini sebagai sebuah langkah naik level, dan sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya perkembangan dalam negosiasi kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG sedang berupaya menjadi klub kedua yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangi kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka adalah tim yang memiliki Luis Enrique. Namun, realitasnya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalonia. Tiga penyerang terkuat PSG, yang akan selalu dipilih kembali oleh Luis Enrique dalam laga-laga terpenting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai sosok utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada di bawah bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia sangat keliru. Luis Enrique mungkin bisa memberinya menit bermain lebih banyak di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok yang esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di tempat lain, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, dan itu adalah bisnis yang buruk,bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil mencegahnya bergabung dengan rival Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer dan departemen medis klub musim lalu, dan menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter memburuk akibat hal itu, dan rasanya adil untuk mengatakan bahwa dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka masih punya stok yang baik di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang berani bermain ke depan dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi dengan ruang ganti Metropolitano yang erat. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak musim lalu, sambil menghadirkan kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang semestinya sangat membantu Atletico memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk di antara klub yang meminati Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dibuat sesuai dengan kekuatannya, dan dia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah dia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, bahkan jika mereka tampaknya kembali membaik bersama De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok untuk Romero daripada Premier League; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Dia juga memiliki empat rekan setim di timnas Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi suntikan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah kampanye 2025-26 yang suram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencapai dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial yang brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga patut dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam hal itu, Ajax akan terus melakukan apa yang memang selalu mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini sangat terbuka untuk diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk mencairkan France forward tersebut, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali beruntun itu dengan cerdik membiarkan klub seperti Liverpool menunggu lama sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain 23 tahun itu kemungkinan besar akan menutup total biaya Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian tertinggi atas kualitasnya. Lagi pula, jika Barcola saja tidak mampu mengamankan tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal yang sama? Pemain 21 tahun itu punya pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa dibuat argumen bahwa Godts tidak mungkin tidak mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia seharusnya akan mendapat banyak waktu bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah laga Eropa mereka di tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, sekalipun mungkin saat ini tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini bagi seorang winger untuk belajar apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, musim panas ini tanpa mendapatkan kembali banyak dana dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus untuk timnas Inggris di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid di posisi bek kanan dan bek kiri saat tampil dalam kedelapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari jumlah itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun terbaiknya dan, tentu saja, adanya 'pajak Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran tersebut; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman menyerang besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk menjadi pelapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan nilainya. Dilaporkan bahwa mereka sempat diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa ia pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih baik, dan memang layak demikian setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta diberi label sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pelatih asal Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi dalam masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di timnas Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah syarat selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang tersebut setidaknya akan membantu Rayo memperkuat skuad dan melanjutkan pencapaian finis di peringkat kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, tetap akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria punya standar yang dibutuhkan, meskipun ia merupakan pemain yang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub divisi teratas yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi kekosongan besar, mengingat Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan berperan sebagai pelapis dan mungkin juga mentor bagi pemain muda Belanda tersebut. Total paket senilai €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meskipun pada akhirnya ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Cerita yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun saat bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang bermain proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu kekuatan besar Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung gaji Araujo secara penuh, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatatkan total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Kenyataan pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan dimasukkannya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca meraup biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas tahun depan. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di seluruh lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah bebas transfer ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih dalam proses kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun chemistry secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan mundur dari pembayaran £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang kurang berisiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun ulang kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih mencarinya di tengah masalah konsistensinya, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan bisa benar-benar menikmati sepakbolanya lagi, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh penonton Anfield tentu akan memberinya dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan memberi kehadiran nyata dalam duel udara bagi pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay tersebut, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea pantas senang karena berhasil mendapatkan nilai transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni untuk lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain didikan sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit yang dialami klub, bahkan merespons saat mereka sangat membutuhkan setelah dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali bugar setelah ruptur ACL-nya, jadi penjualan pemain memang menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisi mereka dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik di kalangan sebagian suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena ikatannya selama 19 tahun dengan klub. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sejujurnya, Chalobah jelas layak mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace (tempat ia tampil impresif), sebelum dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan total bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diinginkan di Eropa di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle United. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan harga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang area itu tampak seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil berharap rekrutan baru Sean Steur bisa menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist miliknya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering menyeret rekan-rekannya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dimainkan bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan dalam serangan dan agresivitas lebih dalam bertahan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat bagaimana lawan domestik mana pun akan mampu mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh sebagai sosok kunci, meski kemudian berakhir dengan mimpi buruk tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia dan secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerahnya, maka Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai idola kultus yang dibuat khusus untuk pendukung setia Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Mereka tentu berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang semakin terkikis dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak membutuhkan Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan transfer Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang, Mastantuono telah dikelola dengan buruk oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai: F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Sebuah kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan karena cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama saat ia dikartu merah karena tanpa perlu memprotes wasit dalam kekalahan dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley pada musim panas lalu setelah hengkang pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat puas karena mampu meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi begitulah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad pada musim panas ini dan akan menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diburu Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, menghadirkan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang bisa saja memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa merangkak naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu kampanye penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah percobaan kedua Trafford untuk menjalani kehidupan jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar memiliki peluang nyata untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang penjaga gawang jelas membutuhkan awal baru, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain musim lalu, dan ia berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mendorong Leeds naik di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih asal Jerman tersebut meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub-klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan yakin bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig hingga finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif milik Diomande, Leipzig bisa kesulitan untuk kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam menguangkan aset terbaik mereka. Faktanya, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung tancap gas di Real, itu hanya akan semakin memperkuat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya memang satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan pelapis tambahan di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru akan kembali pada 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior di tengah upaya Arsenal merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem yang sempurna untuk bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga semestinya membantu proses transisi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual bahkan tidak menyadari keberadaan Diomande pada masa yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya membuat 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya bersama Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Setelah itu, panggilan ke Piala Dunia pun datang, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut sudah muncul sebagai target sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang sepadan dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke posisi kelima di Premier League dan gagal meraih satu pun trofi, dan ia secara terbuka menyindir Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Dalam tinjauan ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya senilai £400.000 per pekan, seperti yang dilaporkan, pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu manuver terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah berlalu pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas yang bak mimpi dan juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melakoni perjalanan kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki hanya dalam rentang 12 bulan adalah sebuah hal memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan anti-klimaks. Tampaknya tidak ada klub top lain di seluruh Eropa yang menunjukkan minat kepada mantan bintang Roma itu, sesuatu yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Seandainya ia menekan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola, alih-alih bersusah payah untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang hampir pasti tidak akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter daripada tidak. Karena itu, kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sejauh ini menjalani bursa transfer yang tenang, Brentford kini masuk ke pasar dengan langkah besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, telah bergabung dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini merupakan perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan termasuk dikagumi mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu didatangkan bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi kecil ketika Chelsea sering goyah. Meski begitu, ia harus merebut hati basis penggemar, mengingat keterkaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup mengubah reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap menyatakan diri siap dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan segera menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberikan dampak di luar lapangan, ia juga akan diharapkan membantu membuka era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tidak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 tahun ketika ia juga sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah biaya yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang rampung antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam langkah mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker yang bermain lebih ke dalam sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak yang nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka menjadi tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang cukup jelas bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco langsung masuk sebagai starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mulai dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik berlimpah dan agresivitas, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya dipikat Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisi ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan aspek fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepak bola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, terlepas dari fakta bahwa dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin pelajaran dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh dan pencetak gol terbanyak ketiga secara bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Saat ini belum jelas siapa yang akan mereka tuju di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kepemimpinan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski sedang berada di senja kariernya. Dia juga tidak akan sekadar menambah jumlah pemain. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan musim pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan sudah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih punya pekerjaan rumah terkait pemain yang harus dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah membuktikan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang tak mungkin dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar dia tetap mendapat banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak berdurasi dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang memiliki koneksi kuat dengannya di Brighton dan bisa menjadi sosok mentor yang sempurna untuknya, begitu juga untuk Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini telah hengkang, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan kontrak baru, dan masalah paha yang dialaminya pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan mungkin mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu sulit diraih. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tidak akan mendatangkan biaya transfer yang besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat masalah cederanya, ada risiko besar yang melekat pada langkah ini bagi Inter, meski ini adalah transfer gratis. Namun, mereka akan berharap sudah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap sang pemain timnas Inggris bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah terbaik dalam memainkan bola, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas. Serie A bisa dibilang merupakan tempat yang nyaman bagi pemain veteran, dan Inter pasti yakin bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya sering mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama beberapa tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di kompetisi domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Ia mungkin belum menyadarinya sekarang, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas ini usai dengan kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam rentang waktu sesingkat itu seiring model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Liga Konferensi dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai mengalirkan bola, Palace sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa seharusnya bisa mendapat lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang tersebut tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di lini bek tengah mereka, dengan tidak satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah pulih dari cedera. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr sama-sama sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi harapan, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup bagus di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang, yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi diperlukan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman lagi, dan itu bisa dimulai dengan Disasi bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari layak mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kokoh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan starter Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang mengelilingi masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan start yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, Forest mengatakan yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil mengerjai City dalam urusan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara gamblang, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Bagaimanapun, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes memang tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran nomor 6. Namun, Anderson terlihat cocok. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat sentuhan lebih banyak dan memenangi duel lebih banyak daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus di Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Sama sekali tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya nilai transfer itu akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson tidak akan menjadi gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan menghalangi Anderson untuk merebut tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan luar biasa baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea pasti sangat senang bisa melepas Garnacho dari daftar pemain mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang dengan mudah bisa saja sulit dijual mengingat masa bermainnya selama semusim yang terlupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu diberitakan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menyelesaikan transfer dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan bahwa angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat mereka sukai, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu alarm bagi para pendukung Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka mengejar sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya menjadi talenta menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tidak terlihat mampu menandingi kontribusi angka Rogers dalam serangan, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena kariernya berisiko meluncur ke mediokritas. Emery punya keahlian untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan publik Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket ke Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu melalui kesepakatan pinjaman yang terlihat sangat mudah diwujudkan menjadi pembelian permanen dengan kewajiban pembelian bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disisihkan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi tim Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatat total 51 kontribusi gol yang mencengangkan (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang melekat pada transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan pada periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya dari Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman tersebut, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk meraih sukses. Arsenal mungkin harus sabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia semestinya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah sempat menjalani masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan ketertarikan mereka, jadi ia pasti sangat gembira transfer itu akhirnya terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini demi menghindari kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut dipuji karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdas. Selama bertahun-tahun kami sangat sering mengkritik Barca soal bisnis transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi jika memang layak mendapat pujian, maka ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang ia beri debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap menjadi perkembangan yang luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Hal baiknya adalah dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada fase awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat yang brutal soal posisi mereka dalam hirarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja dinobatkan sebagai juara, itu masih bisa dimengerti. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah fantastis yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Transfer yang luar biasa. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, meski ada isu anggaran yang konon disebabkan oleh kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota "bomb squad" Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang dinaikkan secara berlebihan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru punya dua musim Premier League yang layak, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa sangat berbahaya di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sudah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena terpengaruh Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya sekaligus mantan rekan setimnya di level junior Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi "cold" dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan mustahil melebih-lebihkan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu tampil sangat buruk saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka mainkan tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki sisa kontrak dua tahun, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terlebih karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai kemudian muncul kabar bahwa kepindahan itu hampir menuju persaingan. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tak mampu memenuhi harga untuk merekrut target-target utama transfer lini tengah mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat darinya. Tielemans sudah lama diperkirakan akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, memang tidak terlalu terlihat bahwa hal itu akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebetulnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, sehingga ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memperlihatkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses di klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menggantikan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk dilewatkan. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan panik saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya merekrut Fernandes berakhir tanpa hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terlalu mahal untuk seorang pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level yang bisa dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin terdorong oleh fakta bahwa dia tidak masuk skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim ketika dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan lebih banyak menit di Old Trafford dibanding yang diberikan kepadanya di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan dirinya memantapkan posisi sebagai figur penting di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan menumbangkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub yang didanai negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hirarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang sangat menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris tersebut dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun, jutaan poundsterling justru dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para fans adalah ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak kesengsaraan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan terbuang sia-sia. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan sensasional lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan transfer bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan lagi rekor biaya transfer mereka untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau wujud ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa bursa transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan dihargai dengan angka serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan diri di level paling tinggi tetaplah sebuah perjudian, dan ini adalah perjudian yang sangat harus berhasil bagi Spurs. Namun, untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di bursa transfer di bawah pengawasan mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang bagi klub Serie A untuk memiliki dana yang cukup guna mewujudkan keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke rumah, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimaklumi mundur karena harga yang dipatok Newcastle. Hasilnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang jelas-jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu adalah 'jika' yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda patut mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia masih menjadi salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Inter mungkin memang tidak punya banyak pilihan; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti bisnis cerdik lainnya untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk merekrut bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki semacam ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Di usia 30 tahun, ia juga jelas bukan opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries ingin klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderol murahnya berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang pantas banyak dikritik tersebut layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi bukti lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang buruk, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Dia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat dalam tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi percaya dia sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar di atas harga wajar untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan secepatnya, atau ini akan segera menjadi bahan baru untuk menghantam pemilik klub. Memang, hanya untuk menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas rekan senegaranya yang sama-sama berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar perlu menunjukkan bahwa dia bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah langkah yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepak bola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, dia justru berakhir di Spurs, tim yang musim lalu finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham, sehingga ini terlihat seperti semacam langkah menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu sebenarnya akan bertahan di Spurs, mengingat tidak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya tumbuh sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Ada yang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan biaya sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Kemungkinan besar uang itu juga akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain-pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari memang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama dikerjakan Bayern. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penikmat sepakbola biasa lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski upayanya menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi bisnis cerdas bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra menjadi keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk menjualnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberikan pengaruh di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, fokusnya pun berubah dan selalu terasa akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria asal Spanyol itu dilaporkan memberikan lampu hijau untuk kesepakatan ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai perjanjian dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter merekrut Palestra. Ia sebelumnya diperkirakan luas akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas merupakan sebuah keberhasilan dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya cocok dengan kerasnya tuntutan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan dana hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim bagus di level tertinggi dalam kariernya. Karena itu, transfer ini menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat masih kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa disiapkan menjadi figur kunci di bawah manajer baru tersebut. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu bakal tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, semula diharapkan menjadi jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi sang pemain Portugal. Begitu juga dengan fakta bahwa ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim terbaik dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari bereskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, dan juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pemeran pendukung untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bertahan dengan Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, angkanya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi ini menjadi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub penjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan lagi. Karena itu, mereka tentu sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah saat ini, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka dan Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton. Namun, sulit untuk tidak merasa bahwa Tottenham telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski faktanya ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak. Rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik kepada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa saja menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League dan, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan umpan yang bagus serta jenis daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah wajah baru dengan rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton pada titik tengah kariernya dan bisa jadi melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Setelah pernah bekerja dengan pelatih Italia yang penuh gairah itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya beradaptasi dengan cepat. Praktis tidak ada jalan lain selain naik bagi Tottenham setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan akan menjadi periode transisi setelah mereka menghindari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, mungkin tampak seolah Osasuna meraih keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap signifikan bagi klub seukuran Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tidak punya banyak pilihan soal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Perekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan tambahan panas dalam persaingan Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, dengan melihat adanya peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan melihat ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda yang sangat dipuji dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang direct, cepat, dan juga bekerja keras dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama tawarannya diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa menetap dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dipuji, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya mendapatkan banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam situasi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya dalam kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa menghasilkan apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan berakhir tanpa hasil, meski sang pemain pada April mengklaim bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Kalau begitu, bisa diduga Real Madrid akan memberi target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji astronomis yang ia inginkan, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka pada sang pemain pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat sedang berada dalam hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi yang relatif berbiaya rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berakhir buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Jelas pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji besar yang sangat ia inginkan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di atmosfer Bernabeu yang sangat menekan, kesabaran terhadap jenis kesalahan yang mewarnai musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan yang dialami pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya kesempatan untuk menegaskan dirinya sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukannya masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalunya itu begitu menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang memang sudah lama akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas bukan hal yang bagus dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling pantas yang layak dia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Meski begitu, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, mereka juga mengalahkan rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang sudah pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva jelas sudah lewat, tetapi dia menunjukkan selama perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa dia masih mampu memberikan pengaruh pada pertandingan-pertandingan terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada segalanya, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama dia cari. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain untuk salah satu kekuatan super tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana jelas merupakan tantangan yang tanpa diragukan akan dia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam arti itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meskipun mungkin agak disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh memasuki usia akhir 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa sedikit aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar tentang niatnya untuk pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka kemungkinan akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa-bursa berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti percaya diri bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu juga calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan banyak uang untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, tetapi hal itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan dana untuk Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut imbal hasil instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama dalam sosok pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah menjadi kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang memperkirakan ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengejutkan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci juga, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada puncak performanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk mencari penggantinya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum benar-benar beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kurang kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap diberikan Spurs kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang punya opsi selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin benar-benar menganggap Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia dapatkan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan jadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di posisi ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk mengeluarkan uang besar untuk pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal adalah menghamburkan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu tentu bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi terdepan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau atas kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga membuat harga itu terlihat lebih pantas, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya terjadi saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang diimpikan semua orang. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang sudah cukup lama jelas dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya dia terlihat akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur melihat harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu tim dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle