Tottenham siap memecahkan rekor transfer demi Sandro Tonali! Terungkap harga yang bersedia dibayarkan Spurs untuk gelandang Newcastle tersebut

Tottenham siap berjuang habis-habisan untuk mendatangkan Tonali musim panas ini, seiring upaya De Zerbi merombak skuadnya. Pelatih kepala asal Italia itu telah mengidentifikasi rekan senegaranya sebagai motor ideal untuk lini tengahnya, sementara klub asal London Utara ini bertekad untuk melupakan masa-masa sulit yang membuat mereka terancam terpuruk di papan bawah klasemen Liga Premier dalam dua musim terakhir.

Upaya ini dilakukan di tengah janji tegas dari pemilik klub untuk mendukung proyek baru tersebut. Dalam pernyataan kepada para pendukung di akhir musim yang suram, di mana Spurs memiliki tiga manajer berbeda, keluarga Lewis sebagai pemilik klub berjanji akan mendukung pelatih kepala baru De Zerbi di bursa transfer. Pesan kepada para penggemar berbunyi: “Kami bertanggung jawab untuk membangun kembali Spurs. Ambisi kami adalah mengembalikan semangat klub serta menghadirkan kembali kegembiraan, keberanian, dan gaya sepak bola berani yang selalu kami anggap sebagai ciri khas kami. Itu berarti sepak bola adalah prioritas utama. Dewan direksi dan tim eksekutif telah memaparkan rencana mereka untuk mewujudkan ambisi ini.”



