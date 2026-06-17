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Tottenham siap memecahkan rekor transfer demi Sandro Tonali! Terungkap harga yang bersedia dibayarkan Spurs untuk gelandang Newcastle tersebut
Spurs menargetkan Tonali sebagai incaran utama
Tottenham siap berjuang habis-habisan untuk mendatangkan Tonali musim panas ini, seiring upaya De Zerbi merombak skuadnya. Pelatih kepala asal Italia itu telah mengidentifikasi rekan senegaranya sebagai motor ideal untuk lini tengahnya, sementara klub asal London Utara ini bertekad untuk melupakan masa-masa sulit yang membuat mereka terancam terpuruk di papan bawah klasemen Liga Premier dalam dua musim terakhir.
Upaya ini dilakukan di tengah janji tegas dari pemilik klub untuk mendukung proyek baru tersebut. Dalam pernyataan kepada para pendukung di akhir musim yang suram, di mana Spurs memiliki tiga manajer berbeda, keluarga Lewis sebagai pemilik klub berjanji akan mendukung pelatih kepala baru De Zerbi di bursa transfer. Pesan kepada para penggemar berbunyi: “Kami bertanggung jawab untuk membangun kembali Spurs. Ambisi kami adalah mengembalikan semangat klub serta menghadirkan kembali kegembiraan, keberanian, dan gaya sepak bola berani yang selalu kami anggap sebagai ciri khas kami. Itu berarti sepak bola adalah prioritas utama. Dewan direksi dan tim eksekutif telah memaparkan rencana mereka untuk mewujudkan ambisi ini.”
- AFP
Tawaran yang memecahkan rekor sedang dibahas
Untuk mendapatkan tanda tangan Tonali, Tottenham dilaporkan siap memecahkan rekor transfer mereka yang ada saat ini. Menurut GIVEMESPORT, diskusi internal menunjukkan kesediaan untuk mengeluarkan dana antara £80 juta hingga £85 juta, dengan kemungkinan tambahan yang terkait dengan performa akan dimasukkan dalam proposal resmi apa pun. Hal ini akan melampaui rekor pengeluaran mereka sebelumnya sebesar £55 juta, yang dibayarkan untuk mendatangkan Tanguy Ndombele dari Lyon pada musim panas 2019, sekaligus menjadi pernyataan niat yang tegas kepada para pesaing mereka di Liga Premier.
Meskipun Newcastle menuntut angka yang mendekati £100 juta, The Magpies mungkin terpaksa bernegosiasi karena mereka berusaha tetap mematuhi aturan Financial Fair Play dan Aturan Biaya Skuad baru Liga Premier. Newcastle telah menunjukkan sikap pragmatis terkait aset-aset bernilai tinggi mereka, dengan mengizinkan kepergian Anthony Gordon ke Barcelona untuk menyeimbangkan keuangan klub. Meskipun Spurs belum mengajukan tawaran resmi untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, dilaporkan bahwa pembicaraan konstruktif sudah berlangsung dengan pihak pemain.
Man Utd terpuruk sementara Spurs semakin menguat
Persaingan untuk mendapatkan Tonali sempat sangat ketat, namun Tottenham kini berada di posisi terdepan setelah salah satu pesaing utama mereka mengurangi minatnya. Meskipun Manchester United telah lama dikaitkan dengan gelandang tersebut, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Setan Merah ragu untuk memenuhi harga yang terus melonjak. Keluarnya Manchester United dari persaingan ini membuat Spurs kini terutama harus bersaing dengan Arsenal dan Manchester City, yang keduanya telah menanyakan ketersediaan sang pemain. Namun, klub asal London Utara ini berharap daya tarik menjadi pemain kunci di bawah asuhan De Zerbi akan lebih besar daripada daya tarik bergabung dengan tim-tim yang sudah mapan sebagai penantang gelar. Pelatih asal Italia itu sangat membutuhkan rekrutan yang mengesankan untuk memastikan tidak terulangnya hasil akhir klub di peringkat ke-17 seperti beberapa musim terakhir.
- Getty
Musim panas yang sibuk di London Utara
Jika transfer Tonali terwujud, ia akan bergabung dengan daftar pemain baru di klub yang terus bertambah. Spurs telah bergerak proaktif di awal jendela transfer ini, dengan berhasil mendatangkan Andy Robertson dan Marcos Senesi melalui transfer bebas. Mereka juga saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Brighton untuk bek Jan Paul van Hecke, meskipun dua tawaran awal mereka telah ditolak oleh petinggi The Seagulls.
Kehadiran Tonali akan menjadi lompatan signifikan dalam hal kualitas dan pengeluaran. Meskipun sang pemain dikabarkan lebih memilih kembali ke Serie A jika ia meninggalkan St James' Park, kekuatan finansial Liga Premier membuat kepindahan ke klub lain di Inggris menjadi lebih realistis. Bagi Spurs, memenuhi angka £85 juta akan menjadi tanda pasti bahwa dewan direksi akhirnya siap membuktikan komitmen mereka dengan tindakan nyata saat mereka berusaha mengembalikan klub ke zona kompetisi Eropa.