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Tottenham siap membajak superstar £60 juta saat bintang Manchester City menuju tes medis di London Utara
Mendekati kepingan terakhir
De Zerbi berada di ambang mendapatkan target serangan utamanya, dengan Tottenham dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan penuh untuk Savinho dari City. Pemain Brasil yang ditaksir bernilai £60 juta itu telah lama menjadi fokus klub London utara tersebut, menurut Football365.
Tottenham sudah menunjukkan dukungan finansial yang sangat besar pada bursa transfer ini. Setelah kedatangan besar Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, merekrut Savinho akan menegaskan periode investasi bersejarah. Jajaran petinggi klub telah menyetujui pengeluaran sekitar £230 juta sejauh ini.
Meski sempat menjajaki opsi penyerang lain seperti Cody Gakpo dari Liverpool, Savinho terus muncul sebagai kandidat pilihan utama De Zerbi. Namun, City berhati-hati dalam negosiasi dan menunda lampu hijau terakhir sampai mereka bisa mendapatkan pengganti yang memadai untuk winger yang akan pergi itu.
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Target prioritas tetap di jalur yang tepat
Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru yang menggembirakan terkait negosiasi yang sedang berlangsung antara dua klub Premier League tersebut. Memberikan konteks soal situasi ini, jurnalis tersebut menegaskan bahwa pemain Brasil itu kokoh berada di puncak daftar incaran Tottenham. Seiring pembicaraan yang terus berjalan, ada keyakinan luas bahwa kesepakatan akan tercapai tepat waktu. Romano membagikan pandangannya untuk memperjelas prioritas utama klub di bursa transfer.
Membahas kemungkinan transfer yang sukses, Romano berkata: "Prioritasnya, target nomor satu, dua, dan tiga tetap Savinho, dan saya pikir pada akhir bursa transfer musim panas, Savinho punya peluang yang sangat, sangat besar untuk bergabung dengan Tottenham. Jadi saya tidak mengharapkan kejutan apa pun di sini."
Kepercayaan diri kian meningkat di London utara
Optimisme seputar transfer ini menggema di berbagai media, dengan laporan yang menyebut semua pihak tetap yakin kesepakatan senilai £60 juta akan segera dirampungkan. De Zerbi sangat vokal soal keinginannya merekrut talenta menyerang level atas sebelum tenggat waktu. Sementara nama-nama seperti Raphinha dan Marcus Rashford telah dievaluasi, Savinho menjadi pilihan yang paling menonjol.
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Merampungkan skuad pamungkas
Jika Tottenham dapat menuntaskan transaksi senilai £60 juta itu, langkah tersebut akan menjadi pernyataan niat yang sangat besar menjelang musim baru. Mendorong pengeluaran mereka pada musim panas ini mendekati angka mencengangkan £300 juta akan menempatkan tekanan besar pada De Zerbi untuk segera menghadirkan hasil dan menantang elite mapan Premier League.
Kendala langsungnya tetap pencarian City untuk pengganti. Sampai Manchester City mengidentifikasi target rekrutan mereka sendiri, Spurs harus menunggu sebelum secara resmi memperkenalkan winger Brasil itu kepada para pendukungnya.
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