Tottenham siap membajak superstar £60 juta saat bintang Manchester City menuju tes medis di London Utara

De Zerbi berada di ambang mendapatkan target serangan utamanya, dengan Tottenham dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan penuh untuk Savinho dari City. Pemain Brasil yang ditaksir bernilai £60 juta itu telah lama menjadi fokus klub London utara tersebut, menurut Football365.

Tottenham sudah menunjukkan dukungan finansial yang sangat besar pada bursa transfer ini. Setelah kedatangan besar Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, merekrut Savinho akan menegaskan periode investasi bersejarah. Jajaran petinggi klub telah menyetujui pengeluaran sekitar £230 juta sejauh ini.

Meski sempat menjajaki opsi penyerang lain seperti Cody Gakpo dari Liverpool, Savinho terus muncul sebagai kandidat pilihan utama De Zerbi. Namun, City berhati-hati dalam negosiasi dan menunda lampu hijau terakhir sampai mereka bisa mendapatkan pengganti yang memadai untuk winger yang akan pergi itu.