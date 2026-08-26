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Tottenham sepakat merekrut penyerang Manchester City Omar Marmoush dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian senilai £60 juta
Tottenham capai kesepakatan untuk Marmoush
Tottenham telah mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester City untuk mendatangkan Marmoush dengan status pinjaman awal, lapor The Athletic. Kesepakatan itu mencakup klausul pembelian wajib yang terdiri dari nilai tetap £50 juta plus £10 juta dalam potensi bonus, dengan setengahnya mudah dicapai. Penyerang Mesir berusia 27 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di London utara dengan opsi perpanjangan 12 bulan, dan tidak ada persentase penjualan kembali yang harus dibayarkan kepada Eintracht Frankfurt.
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Kepergian dari Etihad kian cepat
Kepindahan dari Etihad Stadium sudah diperkirakan untuk Marmoush setelah minimnya waktu bermain reguler, padahal ia baru tiba di Manchester pada Januari 2025. Kedatangannya yang kian dekat menyusul keberhasilan Spurs merekrut winger Brasil Savinho dalam transaksi senilai £85 juta, yang kembali menghidupkan perburuan panjang sejak tahun sebelumnya.
Marmoush mencetak delapan gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu, meski keterlibatannya di liga terbatas pada delapan kali menjadi starter serta 13 penampilan sebagai pemain pengganti.
Rekor belanja besar terus berlanjut
City awalnya berkomitmen mengeluarkan hingga €75 juta (£63 juta) untuk merekrut penyerang itu dari Frankfurt setelah ia mencetak 20 gol dalam 26 pertandingan pada bulan-bulan awal 2024-25. Meski mengawali dengan menjanjikan lewat torehan tujuh gol dalam 16 penampilan, ia perlahan tersisih dari persaingan reguler, dengan penampilan kompetitif terakhirnya datang dari bangku cadangan menggantikan Erling Haaland saat kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield pada 16 Agustus.
Transfer ini membuat pengeluaran Spurs pada musim panas ini dengan nyaman melampaui £300 juta, menambah kesepakatan untuk Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, di samping transfer gratis Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka.
- Getty Images Sport
Tes medis menanti di London
Marmoush akan menyelesaikan tes medisnya di ibu kota sebelum menuntaskan persyaratan menjelang tenggat transfer. Staf kepelatihan Roberto De Zerbi mengandalkan penyerang serbabisa itu untuk cepat beradaptasi demi memberi fleksibilitas taktis yang krusial di tengah jadwal yang padat. Membenahi lini depan tetap menjadi hal yang mendesak karena Tottenham Hotspur mengincar kebangkitan instan setelah dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 Premier League.
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