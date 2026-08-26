Tottenham sepakat merekrut penyerang Manchester City Omar Marmoush dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian senilai £60 juta

Kepindahan dari Etihad Stadium sudah diperkirakan untuk Marmoush setelah minimnya waktu bermain reguler, padahal ia baru tiba di Manchester pada Januari 2025. Kedatangannya yang kian dekat menyusul keberhasilan Spurs merekrut winger Brasil Savinho dalam transaksi senilai £85 juta, yang kembali menghidupkan perburuan panjang sejak tahun sebelumnya.

Marmoush mencetak delapan gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu, meski keterlibatannya di liga terbatas pada delapan kali menjadi starter serta 13 penampilan sebagai pemain pengganti.