Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Tottenham sepakat merekrut penyerang Manchester City Omar Marmoush dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian senilai £60 juta

Transfers
O. Marmoush
Tottenham Hotspur
Manchester City
Premier League

Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut penyerang Omar Marmoush dengan status pinjaman awal disertai kewajiban membeli hingga £60 juta. Pemain tim nasional Mesir itu dijadwalkan menjalani tes medis di London utara setelah turun dalam urutan pilihan di Stadion Etihad, usai hanya delapan kali menjadi starter di Premier League musim lalu.

  • Tottenham capai kesepakatan untuk Marmoush

    Tottenham telah mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester City untuk mendatangkan Marmoush dengan status pinjaman awal, lapor The Athletic. Kesepakatan itu mencakup klausul pembelian wajib yang terdiri dari nilai tetap £50 juta plus £10 juta dalam potensi bonus, dengan setengahnya mudah dicapai. Penyerang Mesir berusia 27 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di London utara dengan opsi perpanjangan 12 bulan, dan tidak ada persentase penjualan kembali yang harus dibayarkan kepada Eintracht Frankfurt.

    • Iklan
  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kepergian dari Etihad kian cepat

    Kepindahan dari Etihad Stadium sudah diperkirakan untuk Marmoush setelah minimnya waktu bermain reguler, padahal ia baru tiba di Manchester pada Januari 2025. Kedatangannya yang kian dekat menyusul keberhasilan Spurs merekrut winger Brasil Savinho dalam transaksi senilai £85 juta, yang kembali menghidupkan perburuan panjang sejak tahun sebelumnya.

    Marmoush mencetak delapan gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu, meski keterlibatannya di liga terbatas pada delapan kali menjadi starter serta 13 penampilan sebagai pemain pengganti.

  • Rekor belanja besar terus berlanjut

    City awalnya berkomitmen mengeluarkan hingga €75 juta (£63 juta) untuk merekrut penyerang itu dari Frankfurt setelah ia mencetak 20 gol dalam 26 pertandingan pada bulan-bulan awal 2024-25. Meski mengawali dengan menjanjikan lewat torehan tujuh gol dalam 16 penampilan, ia perlahan tersisih dari persaingan reguler, dengan penampilan kompetitif terakhirnya datang dari bangku cadangan menggantikan Erling Haaland saat kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield pada 16 Agustus.

    Transfer ini membuat pengeluaran Spurs pada musim panas ini dengan nyaman melampaui £300 juta, menambah kesepakatan untuk Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, di samping transfer gratis Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tes medis menanti di London

    Marmoush akan menyelesaikan tes medisnya di ibu kota sebelum menuntaskan persyaratan menjelang tenggat transfer. Staf kepelatihan Roberto De Zerbi mengandalkan penyerang serbabisa itu untuk cepat beradaptasi demi memberi fleksibilitas taktis yang krusial di tengah jadwal yang padat. Membenahi lini depan tetap menjadi hal yang mendesak karena Tottenham Hotspur mengincar kebangkitan instan setelah dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 Premier League.

Carabao Cup
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI