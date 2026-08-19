AFP
Diterjemahkan oleh
Tottenham sedang mengupayakan transfer ganda yang berani untuk penyerang Manchester City, Savinho dan Omar Marmoush
Pembicaraan lanjutan dengan Manchester City
Menurut The Athletic, Tottenham sedang mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan Savinho dan Marmoush dari Manchester City. Belum ada yang difinalisasi, tetapi pembicaraan antara dua klub Premier League itu berkembang dengan baik. Spurs mengejar Savinho pada musim panas lalu, tetapi City tidak bersedia menjual pemain asal Brasil itu. Namun, Savinho tidak dimasukkan dalam skuad saat kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield pada Minggu. Sementara itu, Marmoush juga dianggap berpeluang meninggalkan City pada bursa transfer ini, setelah menjadi pelapis Erling Haaland.
- Getty Images Sport
Pengeluaran besar Tottenham Hotspur pada musim panas ini
Mendatangkan Savinho dan Marmoush akan menambah daftar aktivitas Tottenham pada musim panas yang sudah sangat sibuk. Klub itu telah menghabiskan total £229,5 juta untuk Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke. Di samping pembelian besar tersebut, Tottenham juga merekrut Marcos Senesi, Andy Robertson, dan Martin Dubravka dengan status bebas transfer. Terlepas dari pengeluaran bersejarah ini, Tottenham tetap mematuhi regulasi keuangan. Sebagian besar kekuatan belanja ini berasal dari perubahan strategis pemilik mayoritas ENIC, yang kini menggelontorkan dana ke klub, ditambah penjualan pemain yang menguntungkan seperti Luka Vuskovic yang bergabung dengan Brighton dengan nilai jaminan £46 juta.
Menepati janji transfer
Awal bulan ini, De Zerbi mengungkapkan bahwa Tottenham sedang menyiapkan perekrutan kejutan "bomba". Tottenham sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan, karena Richarlison hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dan Dominic Solanke kesulitan dengan cedera.
Marmoush mencetak 15 gol dalam 17 pertandingan pada paruh musim terakhirnya bersama Eintracht Frankfurt sebelum bergabung dengan City, dan Tottenham akan berharap ia bisa mengulang performa itu di London utara. Mendatangkan kedua penyerang tersebut akan memberi De Zerbi daya gedor yang dibutuhkan, mengukuhkan status mereka sebagai penantang empat besar dan memenuhi janji berani sang manajer kepada para pendukung.
- Getty
Apa berikutnya untuk Tottenham?
Tottenham kini akan fokus menuntaskan kesepakatan dengan Manchester City sebelum bursa transfer ditutup. Jika Tottenham berhasil mengamankan kedua penyerang tersebut, De Zerbi akan memiliki salah satu lini serang paling tangguh di Premier League. Para penggemar akan menantikan apakah tambahan ini bisa mendorong tim menuju posisi empat besar musim ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami