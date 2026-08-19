Tottenham sedang mengupayakan transfer ganda yang berani untuk penyerang Manchester City, Savinho dan Omar Marmoush

Awal bulan ini, De Zerbi mengungkapkan bahwa Tottenham sedang menyiapkan perekrutan kejutan "bomba". Tottenham sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan, karena Richarlison hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dan Dominic Solanke kesulitan dengan cedera.

Marmoush mencetak 15 gol dalam 17 pertandingan pada paruh musim terakhirnya bersama Eintracht Frankfurt sebelum bergabung dengan City, dan Tottenham akan berharap ia bisa mengulang performa itu di London utara. Mendatangkan kedua penyerang tersebut akan memberi De Zerbi daya gedor yang dibutuhkan, mengukuhkan status mereka sebagai penantang empat besar dan memenuhi janji berani sang manajer kepada para pendukung.