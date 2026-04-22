Tottenham sedang mencari psikolog baru untuk membantu memulihkan kondisi mental para pemain di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi

Menurut The Telegraph, sebagai langkah yang menunjukkan betapa parahnya krisis yang melanda Tottenham Hotspur Stadium, klub tersebut telah memposting lowongan pekerjaan untuk posisi Psikolog Kinerja yang berpengaruh besar. Keputusan ini menandakan pengakuan dari dewan direksi bahwa penyesuaian taktik dan kondisi fisik saja tidak lagi cukup untuk membalikkan tren penurunan performa tim.

Menjelaskan tanggung jawab spesifiknya, iklan klub tersebut menyatakan: “Kami mencari Psikolog Kinerja yang luar biasa untuk bergabung dengan Tim Kinerja kami... Bekerja sebagai bagian dari tim multidisiplin, Anda akan memimpin pemberian dukungan psikologis berbasis bukti kepada para pemain profesional elit. Peran ini mencakup dukungan individu kepada pemain, kerja sistemik di seluruh staf pelatih dan kinerja, serta pengembangan berkelanjutan dari budaya kinerja yang didasari oleh psikologi di seluruh tim.

“Peran ini membutuhkan seorang praktisi yang kredibel, bijaksana, dan sangat efektif dalam lingkungan Liga Premier, yang mampu membangun kepercayaan dengan para pemain dan pelatih sambil bekerja dengan ketelitian profesional yang diharapkan di level tertinggi dalam permainan ini.”



