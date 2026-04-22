Tottenham sedang mencari psikolog baru untuk membantu memulihkan kondisi mental para pemain di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi
Langkah-langkah drastis di Hotspur Way
Menurut The Telegraph, sebagai langkah yang menunjukkan betapa parahnya krisis yang melanda Tottenham Hotspur Stadium, klub tersebut telah memposting lowongan pekerjaan untuk posisi Psikolog Kinerja yang berpengaruh besar. Keputusan ini menandakan pengakuan dari dewan direksi bahwa penyesuaian taktik dan kondisi fisik saja tidak lagi cukup untuk membalikkan tren penurunan performa tim.
Menjelaskan tanggung jawab spesifiknya, iklan klub tersebut menyatakan: “Kami mencari Psikolog Kinerja yang luar biasa untuk bergabung dengan Tim Kinerja kami... Bekerja sebagai bagian dari tim multidisiplin, Anda akan memimpin pemberian dukungan psikologis berbasis bukti kepada para pemain profesional elit. Peran ini mencakup dukungan individu kepada pemain, kerja sistemik di seluruh staf pelatih dan kinerja, serta pengembangan berkelanjutan dari budaya kinerja yang didasari oleh psikologi di seluruh tim.
“Peran ini membutuhkan seorang praktisi yang kredibel, bijaksana, dan sangat efektif dalam lingkungan Liga Premier, yang mampu membangun kepercayaan dengan para pemain dan pelatih sambil bekerja dengan ketelitian profesional yang diharapkan di level tertinggi dalam permainan ini.”
Dampak cedera yang terjadi pada masa tambahan waktu mulai terasa
Titik kritis tampaknya terjadi saat hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Brighton akhir pekan lalu. Setelah Xavi Simons membawa Spurs unggul lewat gol yang menakjubkan, gol penyeimbang di masa tambahan waktu dari Georginio Rutter membuat tuan rumah terkejut. Simons terlihat hampir menangis saat peluit akhir dibunyikan, sementara beberapa rekan setimnya ambruk ke rumput dalam keputusasaan. Ketidakmampuan untuk mengamankan hasil di akhir pertandingan telah menjadi tema yang berulang di musim di mana kepercayaan diri telah menguap.
De Zerbi menuntut ketangguhan mental
Pelatih kepala baru Roberto De Zerbi tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi kurangnya kepercayaan diri dalam skuad. Meskipun pelatih asal Italia ini telah berusaha menerapkan gaya permainan yang lebih menyerang, ia secara terbuka menekankan perlunya perubahan mentalitas. Menjelang laga tandang krusial ke Molineux untuk menghadapi Wolves, sang manajer telah memperingatkan para pemain andalannya bahwa tidak ada ruang untuk mengasihani diri sendiri dalam pertarungan menghindari degradasi.
Ia mengatakan setelah hasil imbang melawan Brighton: "Saya bangga dengan penampilan mereka - mereka harus lebih kuat dan fokus hanya pada pertandingan melawan Wolverhampton, serta datang ke tempat latihan pada Senin sore dengan senyuman, karena jika tidak, mereka langsung pulang. Saya tidak punya waktu untuk melihat orang-orang yang negatif, pemain yang sedih, atau asisten yang sedih."
Rencana berani untuk bertahan hidup
Meskipun suasana sedang suram dan klub ini belum pernah meraih kemenangan liga sepanjang tahun 2026, De Zerbi secara terbuka menunjukkan keyakinan penuh pada kemampuannya untuk membawa tim ini lolos dari zona degradasi. Dengan Spurs yang kini berada di peringkat ke-18 dan hanya terpaut dua poin dari zona aman, pelatih asal Italia ini menegaskan bahwa timnya memiliki kualitas untuk menutup musim dengan sempurna dan menghindari degradasi bersejarah ke Championship.
"Kami masih punya lima pertandingan lagi - ini sulit, kita semua tahu ini saat yang sulit, situasi yang sulit - tapi kami masih punya lima pertandingan, 15 poin, dan tim ini mampu memenangkan lima pertandingan berturut-turut," kata De Zerbi. "Sekarang mungkin sulit mendengarkan kata-kata saya, tapi jika Anda melihat para pemain, jika Anda menganalisis level para pemain, saya yakin kami bisa memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Bukan untuk sombong, karena saya tidak sombong, terutama sekarang, tapi kami memiliki kualitas yang cukup untuk berjuang dan memenangkan pertandingan berturut-turut."
Tottenham akan berusaha meraih kemenangan pertama dari rangkaian tersebut saat menghadapi Wolves yang berada di dasar klasemen pada Sabtu.