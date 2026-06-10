Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham resmi mendatangkan Marcos Senesi! Roberto De Zerbi memuji 'keluwesan' bek barunya seiring berlanjutnya proses perombakan skuad Spurs
Babak baru di London Utara
Tottenham telah mengonfirmasi bahwa Senesi akan resmi bergabung dengan tim mereka pada 1 Juli, dengan syarat izin transfer internasional telah terpenuhi. Bek berpengalaman ini bergabung setelah empat musim yang mengesankan bersama Bournemouth, klub yang ia perkuat setelah didatangkan seharga €15 juta dari Feyenoord pada tahun 2022.
Menyampaikan kegembiraannya atas kepindahan ini, pemain asal Argentina tersebut menyatakan: "Rasanya sangat istimewa menjadi pemain Tottenham Hotspur. Sejak awal, Klub telah menunjukkan mengapa mereka menginginkan saya dan seberapa besar keinginan mereka agar saya menjadi bagian dari apa yang sedang mereka bangun. Ini sangat menarik dan sesuatu yang tidak sabar saya tunggu untuk terlibat di dalamnya."
- Getty Images
Rekam jejak yang mengesankan dan kualitas kepemimpinan
Bek tengah ini membawa rekam jejak yang mumpuni ke ibu kota, setelah mencatatkan 128 penampilan dan mencetak enam gol selama berkarier di Bournemouth. Hal ini terjadi setelah masa kariernya yang sangat sukses di Belanda, di mana ia tampil dalam 116 pertandingan dan mencetak sembilan gol untuk Feyenoord. Mengenai ambisinya, ia menambahkan: "Setiap kali saya menginjakkan kaki di lapangan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat para penggemar bangga dan membawa Klub kembali ke tempat yang seharusnya. Saya ingin meraih gelar bersama Tottenham dan akan melakukan segala yang saya bisa untuk mewujudkannya." Direktur Olahraga Johan Lange memuji perekrutan ini, dengan menyatakan: "Marcos adalah bek yang membawa kombinasi kualitas, kecerdasan, dan kepemimpinan ke dalam skuad kami. Pengalamannya di level tertinggi, ketenangannya saat menguasai bola, dan keinginannya untuk memperebutkan setiap bola membuatnya sangat cocok dengan cara kami ingin bermain."
Fleksibilitas taktis di bawah asuhan De Zerbi
Pelatih kepala De Zerbi, yang mengambil alih tim pada akhir Maret dan membawa klub ini lolos dari degradasi di Liga Premier pada hari terakhir setelah meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam tujuh pertandingan, sangat antusias untuk mengintegrasikan mantan bintang Feyenoord tersebut.
Menilai transfer gratis ini, De Zerbi mengatakan: "Pengalaman Marcos, kualitasnya dalam mengolah bola, dan semangat kompetitifnya akan memperkuat pertahanan kami, serta memberi kami fleksibilitas dalam formasi. Dia nyaman bermain di tim yang mengutamakan penguasaan bola, membaca permainan dengan sangat baik, dan memiliki kepribadian yang cocok untuk berkembang di lingkungan yang menuntut."
Musim lalu, bek tengah ini membuktikan kemampuannya yang luar biasa dengan tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi untuk Bournemouth, termasuk 37 pertandingan di liga.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi sang bek?
Ke depan, Senesi akan resmi bergabung dengan rekan-rekan setim barunya pada 1 Juli untuk memulai persiapan pramusim yang krusial. Tottenham memiliki jadwal musim panas yang padat, dan De Zerbi akan sangat mengandalkan ketangguhan pertahanan pemain barunya ini untuk menstabilkan barisan belakang. Para penggemar akan menanti-nantikan penampilan pemain asal Argentina itu saat musim Liga Premier yang akan datang akhirnya dimulai.