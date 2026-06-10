Tottenham resmi mendatangkan Marcos Senesi! Roberto De Zerbi memuji 'keluwesan' bek barunya seiring berlanjutnya proses perombakan skuad Spurs

Tottenham telah mengonfirmasi bahwa Senesi akan resmi bergabung dengan tim mereka pada 1 Juli, dengan syarat izin transfer internasional telah terpenuhi. Bek berpengalaman ini bergabung setelah empat musim yang mengesankan bersama Bournemouth, klub yang ia perkuat setelah didatangkan seharga €15 juta dari Feyenoord pada tahun 2022.

Menyampaikan kegembiraannya atas kepindahan ini, pemain asal Argentina tersebut menyatakan: "Rasanya sangat istimewa menjadi pemain Tottenham Hotspur. Sejak awal, Klub telah menunjukkan mengapa mereka menginginkan saya dan seberapa besar keinginan mereka agar saya menjadi bagian dari apa yang sedang mereka bangun. Ini sangat menarik dan sesuatu yang tidak sabar saya tunggu untuk terlibat di dalamnya."