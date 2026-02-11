Tottenham merencanakan penunjukan Mauricio Pochettino sebagai manajer interim hingga musim panas, dengan klub berencana untuk merekrut mantan pemain populer tersebut sebagai manajer sementara.

Spurs mengeluarkan pernyataan terkait kepergian Frank, menegaskan bahwa ia akan "pergi hari ini", bukan karena ada klaim tentang kepergian atas kesepakatan bersama atau pemecatan.

Mereka mengatakan: "Klub telah mengambil keputusan untuk melakukan perubahan pada posisi Pelatih Kepala Tim Pria, dan Thomas Frank akan meninggalkan klub hari ini.

"Thomas ditunjuk pada Juni 2025, dan kami telah bertekad untuk memberinya waktu dan dukungan yang diperlukan untuk membangun masa depan bersama. Namun, hasil dan penampilan telah membuat Dewan Direksi menyimpulkan bahwa perubahan pada tahap ini dalam musim ini diperlukan.

"Selama masa jabatannya di klub, Thomas telah bertindak dengan komitmen yang tak tergoyahkan, memberikan segalanya dalam upayanya untuk memajukan klub. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan baginya di masa depan."

Performa Spurs menunjukkan bahwa peran Frank telah menjadi tidak dapat dipertahankan; mereka belum memenangkan satu pun pertandingan liga pada 2026, dengan kemenangan terakhir mereka pada 28 Desember, yaitu kemenangan 1-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park. Mereka masih memiliki 12 pertandingan tersisa di musim ini, dan pertandingan berikutnya akan melawan Arsenal, yang mungkin menjadi pertandingan pertama bagi manajer interim baru.