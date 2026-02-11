Getty Images Sport
Tottenham merencanakan penunjukan Mauricio Pochettino sebagai manajer interim hingga musim panas, dengan klub berencana untuk merekrut mantan pemain populer tersebut sebagai manajer sementara.
Rencana Spurs untuk membawa Pochettino kembali
Menurut The Telegraph, Tottenham Hotspur ingin mengangkat kembali Mauricio Pochettino setelah pemecatan Frank, namun harus menunggu hingga setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Nama pelatih asal Argentina itu disoraki oleh para pendukung Spurs saat kekalahan mereka melawan Newcastle, setelah ia memimpin klub selama lima tahun antara 2014 dan 2019. Ia membawa klub ke final Liga Champions dan juga mengawasi lebih dari satu upaya perebutan gelar. Pada musim terakhir di White Hart Lane, ia memimpin salah satu tim Spurs terbaik di era modern untuk meraih musim tak terkalahkan di kandang.
Menurut laporan, dewan direksi di London Utara menyadari kekuatan perasaan terhadap mantan manajer Chelsea dan Paris Saint-Germain, tetapi belum jelas apakah ia bersedia pindah jika Spurs mengalami skenario mimpi buruk degradasi ke Championship. Sumber mengatakan kepada surat kabar bahwa Pochettino "akan kembali ke klub" jika diminta.
Sampai musim panas?
Spurs mungkin akan mempertimbangkan untuk menunjuk pelatih interim terlebih dahulu, seperti yang dilakukan Manchester United saat mereka merekrut Michael Carrick setelah memecat Ruben Amorim. Perekrutan Robbie Keane, mantan striker klub, telah dipertimbangkan, meskipun saat ini ia masih terikat kontrak dengan klub Hungaria Ferencvaros. Ia dianggap sebagai "kandidat Carrick", dan opsi internal satu-satunya adalah John Heitinga, yang ditunjuk ke staf Frank bulan lalu. Mereka diperkirakan akan mengejar kandidat eksternal, dan hal ini telah membuat masa depan Heitinga menjadi tidak pasti, namun mungkin menjadi dorongan bagi peluang Keane.
Dilaporkan juga ada minat terhadap Roberto De Zerbi, mantan manajer Brighton yang baru saja meninggalkan Marseille. Ia baru saja meninggalkan klub Prancis tersebut minggu ini, namun belum jelas apakah ia bersedia kembali ke bangku cadangan secepat ini, atau apakah ia telah diminta. Sebelumnya, juga ada minat terhadap Oliver Glasner, Andoni Iraola, dan Marco Silva.
Bisakah Spurs bertahan?
Spurs mengeluarkan pernyataan terkait kepergian Frank, menegaskan bahwa ia akan "pergi hari ini", bukan karena ada klaim tentang kepergian atas kesepakatan bersama atau pemecatan.
Mereka mengatakan: "Klub telah mengambil keputusan untuk melakukan perubahan pada posisi Pelatih Kepala Tim Pria, dan Thomas Frank akan meninggalkan klub hari ini.
"Thomas ditunjuk pada Juni 2025, dan kami telah bertekad untuk memberinya waktu dan dukungan yang diperlukan untuk membangun masa depan bersama. Namun, hasil dan penampilan telah membuat Dewan Direksi menyimpulkan bahwa perubahan pada tahap ini dalam musim ini diperlukan.
"Selama masa jabatannya di klub, Thomas telah bertindak dengan komitmen yang tak tergoyahkan, memberikan segalanya dalam upayanya untuk memajukan klub. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan baginya di masa depan."
Performa Spurs menunjukkan bahwa peran Frank telah menjadi tidak dapat dipertahankan; mereka belum memenangkan satu pun pertandingan liga pada 2026, dengan kemenangan terakhir mereka pada 28 Desember, yaitu kemenangan 1-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park. Mereka masih memiliki 12 pertandingan tersisa di musim ini, dan pertandingan berikutnya akan melawan Arsenal, yang mungkin menjadi pertandingan pertama bagi manajer interim baru.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs telah mengumumkan bahwa winger Wilson Odobert harus absen hingga akhir musim setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dalam pertandingan melawan Newcastle. Pertandingan krusial melawan Arsenal akan segera digelar. Kemenangan akan sangat membantu Spurs dan juga berpotensi mengganggu upaya Arsenal dalam perburuan gelar. Arsenal, tentu saja, berada di puncak klasemen, dan Frank dikabarkan telah cukup terobsesi dengan rival mereka di utara London sebelum pemecatannya.
