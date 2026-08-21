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Tottenham menyepakati kesepakatan rekor senilai £85 juta untuk merekrut Savinho dari Manchester City saat Roberto De Zerbi merencanakan dua transfer dari Etihad
Paket bernilai rekor telah disepakati untuk winger Brasil
Tottenham siap membayar £75 juta sebagai biaya awal untuk pemain berusia 22 tahun itu, dengan tambahan £10 juta dalam bonus terkait performa sehingga total paketnya mencapai £85 juta yang mencengangkan, menurut The Athletic. Ini menjadi bisnis penting bagi City, karena kesepakatan untuk Savinho akan menjadi penjualan rekor bagi klub raksasa Etihad tersebut.
Winger berusia 22 tahun itu sudah lama masuk radar Tottenham Hotspur Stadium, dengan ketertarikan yang sudah ada sejak musim panas lalu. Saat itu, Spurs membahas paket senilai sekitar €50 juta (£43,3 juta), tetapi City enggan menjual dan justru mengikat sang pemain dengan kontrak jangka panjang baru pada Oktober yang direncanakan berlaku hingga 2031.
- Getty Images Sport
Perjalanan Savinho ke London Utara
Perjalanan karier Savinho menyoroti model multi-klub City Football Group. Setelah menembus akademi Atletico Mineiro di Brasil, ia bergabung dengan klub Prancis, Troyes, pada 2022. Periode peminjaman yang sukses di PSV Eindhoven dan Girona menyusul, sebelum akhirnya ia bergabung ke tim utama City pada 2024 dalam kesepakatan senilai €40 juta.
Secara total, winger itu mencatatkan 53 penampilan untuk City, dengan torehan dua gol dan 12 assist. Pencoretannya dari skuad Enzo Maresca untuk kekalahan di Community Shield melawan Arsenal pada 16 Agustus menjadi tanda paling jelas bahwa transfernya sudah dekat. Dengan kesepakatan personal yang sudah dicapai lebih awal pada musim panas ini, sang pemain kini diperkirakan akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya dengan Tottenham Hotspur untuk masa mendatang.
De Zerbi rencanakan dua kali gebrakan transfer dari Manchester City
Savinho bukan satu-satunya pemain City yang masuk bidikan De Zerbi, karena pelatih asal Italia itu ingin merombak total opsi serangnya. Laporan menyebutkan bahwa Tottenham juga terus melaju dalam pembicaraan untuk merekrut penyerang Omar Marmoush dari raksasa Manchester tersebut. Penyerang timnas Mesir itu dikabarkan tertarik dengan kepindahan tersebut, karena menginginkan peran sentral agar bisa keluar dari bayang-bayang Erling Haaland di Etihad.
Pengejaran terhadap Savinho dan Marmoush menandai perubahan radikal dalam strategi rekrutmen Tottenham. De Zerbi disebut membidik trio lini depan yang sepenuhnya baru, dengan Cody Gakpo juga tetap menjadi target kuat.
- Getty
Tottenham terus melakukan belanja besar-besaran pada musim panas ini
Kedatangan Savinho membuat total pengeluaran Tottenham pada musim panas ini melampaui angka £300 juta. Klub itu sudah mengamankan jasa Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke dengan biaya besar, sekaligus memperkuat skuad dengan pemain bebas transfer Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka.
Tingkat investasi ini menempatkan tekanan besar pada De Zerbi untuk segera menghadirkan hasil. Hierarki klub jelas telah mengidentifikasi lini serang sebagai kepingan terakhir dari teka-teki, dan perekrutan ganda dari Manchester City dipandang sebagai pernyataan niat.
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