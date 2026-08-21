Tottenham menyepakati kesepakatan rekor senilai £85 juta untuk merekrut Savinho dari Manchester City saat Roberto De Zerbi merencanakan dua transfer dari Etihad

Tottenham siap membayar £75 juta sebagai biaya awal untuk pemain berusia 22 tahun itu, dengan tambahan £10 juta dalam bonus terkait performa sehingga total paketnya mencapai £85 juta yang mencengangkan, menurut The Athletic. Ini menjadi bisnis penting bagi City, karena kesepakatan untuk Savinho akan menjadi penjualan rekor bagi klub raksasa Etihad tersebut.

Winger berusia 22 tahun itu sudah lama masuk radar Tottenham Hotspur Stadium, dengan ketertarikan yang sudah ada sejak musim panas lalu. Saat itu, Spurs membahas paket senilai sekitar €50 juta (£43,3 juta), tetapi City enggan menjual dan justru mengikat sang pemain dengan kontrak jangka panjang baru pada Oktober yang direncanakan berlaku hingga 2031.