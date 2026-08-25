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Tottenham menuntaskan perekrutan Savinho dari Manchester City senilai £85 juta
Tottenham Hotspur tuntaskan transfer bernilai besar
Tottenham telah merampungkan transfer besar Savinho dari sesama klub Premier League, City. Transfer besar ini dilaporkan bisa mencapai angka hingga £85 juta ($116 juta). Spurs telah memburu talenta Brasil itu secara agresif selama lebih dari setahun sebelum akhirnya mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Klub itu pertama kali mendaftarkan minat resmi mereka terhadap penyerang tersebut pada musim panas tahun lalu, dan kegigihan mereka secara senyap di balik layar pada akhirnya membuahkan hasil.
Savinho menyambut visi De Zerbi
Peluang unik untuk bekerja sama dengan De Zerbi terbukti menjadi faktor penentu dalam keputusan Savinho untuk pindah ke selatan. Winger dinamis itu jelas bersemangat untuk terus mengembangkan permainannya secara keseluruhan di bawah pelatih yang sangat dihormati tersebut.
"Butuh waktu cukup lama, tetapi saya sangat senang berada di sini," akunya. "Ini adalah peluang luar biasa di klub hebat dengan salah satu manajer terbaik di dunia.
"Begitu saya berbicara dengan Pelatih Kepala, saya tahu saya harus datang. Dia mengatakan ingin membantu saya mencapai level tertinggi, dan saya yakin kami bisa melakukannya bersama, sebagai sebuah tim."
Antusiasme memuncak di London utara
Direktur olahraga Tottenham, Johan Lange, mengungkapkan kepuasan besarnya karena akhirnya berhasil mendapatkan target utama jangka panjang. Lange sangat yakin rekrutan anyar itu akan sangat cocok dengan identitas permainan klub yang berkembang pesat.
"Savio adalah seseorang yang sudah lama masuk radar kami dan saya senang dia sekarang menjadi pemain Tottenham Hotspur," kata Lange. "Dia sudah menunjukkan kualitasnya di level tertinggi, dan kami percaya kemampuan, gaya bermain, serta mentalitasnya akan sangat cocok dengan skuad yang sedang kami bangun di sini."
De Zerbi juga sama antusiasnya dalam menambahkan winger lincah dan direct tersebut ke lini serangnya. Sang pelatih kepala mencatat: "Savio adalah pemain yang membawa energi, imajinasi, dan kualitas di area sayap. Dia punya keberanian untuk menyerang bek lawan dan kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan dengan kreativitasnya."
Winger itu memakai nomor 17
Dengan transfernya yang kini sudah resmi, Savinho sepenuhnya siap mulai berlatih dengan rekan-rekan setim barunya. Tottenham telah mengonfirmasi bahwa pemain asal Brasil itu akan mengenakan nomor punggung 17 untuk musim ini.
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