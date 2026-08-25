Peluang unik untuk bekerja sama dengan De Zerbi terbukti menjadi faktor penentu dalam keputusan Savinho untuk pindah ke selatan. Winger dinamis itu jelas bersemangat untuk terus mengembangkan permainannya secara keseluruhan di bawah pelatih yang sangat dihormati tersebut.

"Butuh waktu cukup lama, tetapi saya sangat senang berada di sini," akunya. "Ini adalah peluang luar biasa di klub hebat dengan salah satu manajer terbaik di dunia.

"Begitu saya berbicara dengan Pelatih Kepala, saya tahu saya harus datang. Dia mengatakan ingin membantu saya mencapai level tertinggi, dan saya yakin kami bisa melakukannya bersama, sebagai sebuah tim."







