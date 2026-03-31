Tottenham menunjuk Roberto De Zerbi dalam upaya putus asa untuk menghindari degradasi

Tottenham telah mengonfirmasi bahwa mantan pelatih Marseille dan Brighton tersebut telah setuju untuk mengambil alih jabatan tersebut, sekaligus menandatangani kontrak jangka panjang.

De Zerbi mengatakan: “Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub sepak bola yang fantastis ini, yang merupakan salah satu klub terbesar dan paling bergengsi di dunia.

“Dalam semua diskusi saya dengan pimpinan Klub, ambisi mereka untuk masa depan sudah jelas – membangun tim yang mampu meraih prestasi besar, dan melakukannya dengan memainkan gaya sepak bola yang menggairahkan dan menginspirasi para pendukung kami. Saya ada di sini karena saya percaya pada ambisi itu dan telah menandatangani kontrak jangka panjang untuk memberikan segalanya demi mewujudkannya.

“Prioritas jangka pendek kami adalah naik peringkat di klasemen Liga Premier, yang akan menjadi fokus utama hingga peluit akhir pertandingan terakhir musim ini. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan latihan dan bekerja sama dengan para pemain ini untuk mencapainya.”

Akan ada informasi lebih lanjut...