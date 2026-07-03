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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Tottenham menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian Joao Palhinha, sementara gelandang tersebut dipastikan akan kembali ke Bayern

Transfers
Tottenham Hotspur
J. Palhinha
Premier League
Bayern Munich
Bundesliga

Tottenham Hotspur telah memutuskan untuk tidak merekrut Joao Palhinha secara permanen setelah masa peminjamannya berakhir, sehingga gelandang asal Portugal tersebut kini akan kembali ke Bayern Munich. Spurs telah mengalihkan fokusnya setelah melakukan investasi besar-besaran di lini tengah, sementara masa depan jangka panjang Palhinha di Jerman masih belum pasti.

  • Spurs menghentikan upaya untuk merekrut Palhinha

    Tottenham telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam perjanjian peminjaman Palhinha, sehingga mengakhiri segala kemungkinan kepindahannya secara permanen ke London Utara. Menurut Sky Sport, transfer permanen kini telah secara definitif dikesampingkan. Pemain timnas Portugal tersebut diperkirakan akan kembali ke Bayern setelah menghabiskan satu musim sebagai pemain pinjaman di Liga Premier. Sebagai gantinya, Spurs memilih untuk mencari opsi gelandang lain sambil mempersiapkan diri menghadapi musim baru.



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    Keputusan transfer telah dikonfirmasi

    Sky Sport melaporkan bahwa Tottenham telah memberi tahu pihak-pihak terkait bahwa mereka tidak akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam kesepakatan peminjaman Palhinha. Laporan tersebut menambahkan bahwa transfer permanen telah secara definitif dikesampingkan.

    Keputusan ini diambil setelah Tottenham melakukan investasi besar-besaran di lini tengah. Spurs dilaporkan telah menghabiskan sekitar €117 juta untuk mendatangkan Sandro Tonali dan sekitar €98 juta untuk Mateus Fernandes, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mempertahankan Palhinha secara permanen.

  • Bayern harus mengambil keputusan transfer lainnya

    Palhinha kini akan kembali ke Bayern, meskipun masa depannya dalam jangka panjang di Allianz Arena masih belum jelas. Pemain berusia 30 tahun ini terikat kontrak hingga 2028, namun Die Roten masih bisa menyetujui penjualan jika ada tawaran yang sesuai masuk selama jendela transfer saat ini.

    Kembalinya ke Sporting CP telah dibahas, namun penilaian harga yang ditetapkan Bayern dilaporkan telah mempersulit negosiasi. Akibatnya, masa depan gelandang tersebut masih belum jelas menjelang pramusim.

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    Pembicaraan mengenai transfer diperkirakan akan berlanjut

    Palhinha diperkirakan akan kembali ke Bayern kecuali jika ada kesepakatan transfer lain yang tercapai sebelum jendela transfer ditutup. Beberapa klub di seluruh Eropa dilaporkan sedang memantau situasinya sementara pembicaraan masih berlanjut.

    Bayern kini akan berupaya mencari solusi yang sesuai bagi klub dan sang pemain, di mana Palhinha menginginkan kesempatan bermain reguler di tim utama sementara Die Roten mempertimbangkan hasil finansial terbaik.

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