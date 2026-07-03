Tottenham menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian Joao Palhinha, sementara gelandang tersebut dipastikan akan kembali ke Bayern

Sky Sport melaporkan bahwa Tottenham telah memberi tahu pihak-pihak terkait bahwa mereka tidak akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam kesepakatan peminjaman Palhinha. Laporan tersebut menambahkan bahwa transfer permanen telah secara definitif dikesampingkan.

Keputusan ini diambil setelah Tottenham melakukan investasi besar-besaran di lini tengah. Spurs dilaporkan telah menghabiskan sekitar €117 juta untuk mendatangkan Sandro Tonali dan sekitar €98 juta untuk Mateus Fernandes, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mempertahankan Palhinha secara permanen.