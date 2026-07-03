Getty Images Sport
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Tottenham menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian Joao Palhinha, sementara gelandang tersebut dipastikan akan kembali ke Bayern
Spurs menghentikan upaya untuk merekrut Palhinha
Tottenham telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam perjanjian peminjaman Palhinha, sehingga mengakhiri segala kemungkinan kepindahannya secara permanen ke London Utara. Menurut Sky Sport, transfer permanen kini telah secara definitif dikesampingkan. Pemain timnas Portugal tersebut diperkirakan akan kembali ke Bayern setelah menghabiskan satu musim sebagai pemain pinjaman di Liga Premier. Sebagai gantinya, Spurs memilih untuk mencari opsi gelandang lain sambil mempersiapkan diri menghadapi musim baru.
- Getty Images Sport
Keputusan transfer telah dikonfirmasi
Sky Sport melaporkan bahwa Tottenham telah memberi tahu pihak-pihak terkait bahwa mereka tidak akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam kesepakatan peminjaman Palhinha. Laporan tersebut menambahkan bahwa transfer permanen telah secara definitif dikesampingkan.
Keputusan ini diambil setelah Tottenham melakukan investasi besar-besaran di lini tengah. Spurs dilaporkan telah menghabiskan sekitar €117 juta untuk mendatangkan Sandro Tonali dan sekitar €98 juta untuk Mateus Fernandes, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mempertahankan Palhinha secara permanen.
Bayern harus mengambil keputusan transfer lainnya
Palhinha kini akan kembali ke Bayern, meskipun masa depannya dalam jangka panjang di Allianz Arena masih belum jelas. Pemain berusia 30 tahun ini terikat kontrak hingga 2028, namun Die Roten masih bisa menyetujui penjualan jika ada tawaran yang sesuai masuk selama jendela transfer saat ini.
Kembalinya ke Sporting CP telah dibahas, namun penilaian harga yang ditetapkan Bayern dilaporkan telah mempersulit negosiasi. Akibatnya, masa depan gelandang tersebut masih belum jelas menjelang pramusim.
- Getty Images Sport
Pembicaraan mengenai transfer diperkirakan akan berlanjut
Palhinha diperkirakan akan kembali ke Bayern kecuali jika ada kesepakatan transfer lain yang tercapai sebelum jendela transfer ditutup. Beberapa klub di seluruh Eropa dilaporkan sedang memantau situasinya sementara pembicaraan masih berlanjut.
Bayern kini akan berupaya mencari solusi yang sesuai bagi klub dan sang pemain, di mana Palhinha menginginkan kesempatan bermain reguler di tim utama sementara Die Roten mempertimbangkan hasil finansial terbaik.
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