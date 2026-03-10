Tottenham menjadi bagian dari sejarah Liga Champions yang tidak diinginkan dengan awal yang buruk melawan Atletico Madrid, di mana kiper Antonin Kinsky diganti setelah 15 menit

Manajer interim Igor Tudor membuat keputusan mengejutkan dengan memilih Antonin Kinsky sebagai kiper utama menggantikan Guglielmo Vicario yang biasanya menjadi pilihan pertama, namun kiper muda asal Ceko itu mengalami malam yang mengerikan. Ia melakukan dua kesalahan fatal, pertama terpeleset dan memberikan gol pembuka kepada Marcos Llorente pada menit keenam.

Situasi semakin memburuk ketika, hanya satu menit setelah kebobolan dari tendangan Antoine Griezmann, kiper berusia 22 tahun itu gagal mengantisipasi umpan balik rutin, memungkinkan Julian Alvarez dengan mudah mencetak gol ketiga pada menit ke-15. Kinsky yang terpuruk segera digantikan oleh Vicario, meninggalkan lapangan dengan air mata.