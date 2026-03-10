AFP
Tottenham menjadi bagian dari sejarah Liga Champions yang tidak diinginkan dengan awal yang buruk melawan Atletico Madrid, di mana kiper Antonin Kinsky diganti setelah 15 menit
Pembukaan yang buruk memaksa perubahan taktik dini.
Manajer interim Igor Tudor membuat keputusan mengejutkan dengan memilih Antonin Kinsky sebagai kiper utama menggantikan Guglielmo Vicario yang biasanya menjadi pilihan pertama, namun kiper muda asal Ceko itu mengalami malam yang mengerikan. Ia melakukan dua kesalahan fatal, pertama terpeleset dan memberikan gol pembuka kepada Marcos Llorente pada menit keenam.
Situasi semakin memburuk ketika, hanya satu menit setelah kebobolan dari tendangan Antoine Griezmann, kiper berusia 22 tahun itu gagal mengantisipasi umpan balik rutin, memungkinkan Julian Alvarez dengan mudah mencetak gol ketiga pada menit ke-15. Kinsky yang terpuruk segera digantikan oleh Vicario, meninggalkan lapangan dengan air mata.
Rekor Eropa yang tidak diinginkan menyoroti keruntuhan pertahanan.
Data statistik dari OptaJoe memperlihatkan skala kekalahan telak klub London di ibu kota Spanyol. Tiga gol cepat yang kebobolan dari tim Diego Simeone menetapkan rekor memalukan baru dalam kompetisi klub teratas Eropa. Tuan rumah memimpin dengan keunggulan tiga gol dalam waktu tepat 14 menit dan 59 detik.
Awal yang luar biasa ini secara resmi menandai waktu tercepat sebuah tim pernah unggul gol dalam pertandingan babak gugur Liga Champions. Antoine Griezmann mencetak gol kedua pada menit ke-14, di antara gol-gol dari Llorente dan Alvarez, yang menghancurkan tim tamu dengan efisiensi yang kejam.
Raksasa Spanyol mendominasi periode pembukaan yang kacau.
Babak pertama menjadi pelajaran berharga tentang intensitas serangan dari tim La Liga, yang sepenuhnya mendominasi lawan Inggris mereka yang rapuh. Setelah serangan awal yang menghasilkan tiga gol, Robin Le Normand memperparah penderitaan lawan dengan mencetak gol keempat melalui sundulan pada menit ke-22. Tim tamu tampak benar-benar kebingungan di lapangan, tidak mampu menghadapi tekanan tinggi yang tak henti-henti dan penyelesaian klinis dari tim tuan rumah.
Spurs berhasil mencetak gol hiburan saat Pedro Porro mencetak gol pada menit ke-26, memberikan sedikit nafas lega. Namun, saat wasit meniup peluit tanda jeda, papan skor menunjukkan skor 4-1 untuk Atleti. Hanya 10 menit memasuki babak kedua, Alvarez telah membuat skor menjadi 5-1.
Kekhawatiran degradasi domestik memperparah penderitaan di tingkat kontinental.
Kekalahan memalukan ini hanyalah kelanjutan dari krisis mendalam yang melanda klub sejak di Premier League. Saat ini terpuruk di peringkat ke-16, tim asal London Utara ini berada dalam posisi yang sangat berbahaya, hanya satu poin di atas zona degradasi. Ancaman bermain di Championship musim depan kini menjadi kemungkinan nyata bagi tim yang baru setahun lalu bersaing untuk gelar Eropa.
Setelah kalah dalam ketiga pertandingan pertamanya melawan Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace, manajer baru gagal menciptakan perubahan momentum apa pun.
