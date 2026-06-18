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Tottenham mengonfirmasi transfer Jan Paul van Hecke senilai £52 juta, sementara Roberto De Zerbi mendatangkan pemain ketiga pada bursa transfer musim panas ini
De Zerbi kembali bersatu dengan bintang Brighton
Tottenham telah mengambil langkah tegas untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dengan mendatangkan Van Hecke, yang bergabung di London Utara melalui kontrak jangka panjang. Kesepakatan ini merupakan investasi besar bagi Spurs, dengan biaya transfer sebesar £52 juta yang mencerminkan statusnya yang semakin menonjol sebagai pemain inti tim nasional Belanda yang kini berlaga di Piala Dunia.
Pindah ini membuat pemain berusia 26 tahun tersebut kembali bersatu dengan pelatih kepala Roberto De Zerbi, sosok yang mengawasi perkembangannya di Pantai Selatan. Hubungan mereka sebelumnya di Amex Stadium menjadi faktor kunci dalam keputusan sang pemain untuk pindah ke ibu kota, seiring sang pelatih asal Italia tersebut terus membentuk kembali skuad Spurs sesuai visinya.
- Getty Images Sport
'Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan'
Van Hecke mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, dengan menyebut baik reputasi klub maupun kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sudah dikenalnya. "Merupakan kehormatan besar bisa menjadi pemain Spurs, dan ketika Anda bergabung dengan klub sebesar ini, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan," kata Van Hecke kepada situs web resmi klub. "Saya sudah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pelatih kepala, dan saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengannya lagi. Micky [van de Ven] juga telah menceritakan hal-hal hebat tentang klub ini kepada saya, jadi saya tidak sabar untuk segera memulai. Saya pernah bermain di Tottenham Hotspur Stadium sebagai pemain tim lawan, dan kini saya menantikan saat bisa berjalan ke lapangan di hadapan para penggemar kami sambil mengenakan seragam Spurs. Itu akan menjadi momen yang istimewa."
Lange memuji kedewasaan tim dalam bertahan
Direktur olahraga Spurs, Johan Lange, menekankan bahwa ketertarikan klub terhadap pemain asal Belanda tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan hasil dari proses pemantauan yang telah berlangsung lama. "Selain kualitas teknis dan insting bertahan yang kuat, ia juga memiliki kedewasaan, karakter, dan profesionalisme yang kami cari saat merekrut pemain," jelas Lange. "Seiring kami terus membangun skuad, penting untuk mendatangkan pemain yang bisa langsung berkontribusi sekaligus menjadi bagian dari visi jangka panjang kami. Jan Paul sangat sesuai dengan profil tersebut, dan kami sangat antusias dengan apa yang akan ia bawa ke tim."
Komentar Lange tersebut menggarisbawahi strategi Tottenham yang menargetkan pemain yang memiliki atribut fisik elit sekaligus ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk bermain di Liga Premier. Van Hecke, yang tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi untuk Brighton musim lalu serta menyumbang tiga gol dan tiga assist, dipandang sebagai pemain yang siap langsung berkontribusi.
- AFP
Pilihan yang sangat tepat untuk formasi taktis
De Zerbi yakin bahwa gaya bermain Van Hecke sangat cocok dengan sistem permainannya yang terbuka. "Jan Paul adalah seseorang yang saya kenal sangat baik sejak kami pernah bermain bersama di Brighton, dan saya sangat senang bisa bekerja sama dengannya lagi," katanya. "Dia adalah bek tengah yang tangguh dan cerdas, berani saat menguasai bola, serta bermain dengan penuh karakter. Itu adalah kualitas-kualitas penting untuk formasi yang ingin saya terapkan pada tim kami."
Manajer Spurs itu juga menekankan kualitas kepemimpinan yang dibawa pemain barunya ini ke ruang ganti, sambil menambahkan: "Di luar lapangan, dia matang, seorang pemimpin, dan memiliki hasrat untuk belajar serta berkembang setiap hari. Jan Paul telah menunjukkan kemajuan besar selama beberapa tahun terakhir dan saya yakin dia bisa berkembang lebih jauh lagi di sini, di Tottenham Hotspur."
Untuk saat ini, Van Hecke akan tetap fokus pada tugasnya di Piala Dunia, dengan Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan grup kedua mereka pada hari Sabtu.