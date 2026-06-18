Tottenham mengonfirmasi transfer Jan Paul van Hecke senilai £52 juta, sementara Roberto De Zerbi mendatangkan pemain ketiga pada bursa transfer musim panas ini

De Zerbi yakin bahwa gaya bermain Van Hecke sangat cocok dengan sistem permainannya yang terbuka. "Jan Paul adalah seseorang yang saya kenal sangat baik sejak kami pernah bermain bersama di Brighton, dan saya sangat senang bisa bekerja sama dengannya lagi," katanya. "Dia adalah bek tengah yang tangguh dan cerdas, berani saat menguasai bola, serta bermain dengan penuh karakter. Itu adalah kualitas-kualitas penting untuk formasi yang ingin saya terapkan pada tim kami."

Manajer Spurs itu juga menekankan kualitas kepemimpinan yang dibawa pemain barunya ini ke ruang ganti, sambil menambahkan: "Di luar lapangan, dia matang, seorang pemimpin, dan memiliki hasrat untuk belajar serta berkembang setiap hari. Jan Paul telah menunjukkan kemajuan besar selama beberapa tahun terakhir dan saya yakin dia bisa berkembang lebih jauh lagi di sini, di Tottenham Hotspur."

Untuk saat ini, Van Hecke akan tetap fokus pada tugasnya di Piala Dunia, dengan Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan grup kedua mereka pada hari Sabtu.