Tottenham mengonfirmasi perekrutan Mateus Fernandes dari West Ham senilai £85 juta, yang merupakan rekor transfer klub yang nantinya akan dikalahkan oleh Sandro Tonali

Tottenham telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu talenta muda paling diincar di Liga Premier, yang secara efektif mengakhiri persaingan transfer dengan Manchester United. Klub asal London Utara ini berhasil mendatangkan Fernandes melalui kesepakatan yang dilaporkan bernilai £85 juta—angka yang sangat fantastis—yang menandakan pernyataan niat yang kuat dari jajaran manajemen di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi.

Berbicara mengenai kepindahannya, pemain berusia 21 tahun ini mengungkapkan kegembiraannya kepada situs resmi Spurs: "Saya sangat bersemangat menanti langkah berikutnya ini. Spurs adalah klub besar dan Pelatih Kepala merupakan faktor kunci mengapa saya memutuskan untuk bergabung. Saat kami berbicara, momen itu terasa sangat istimewa. Kami memiliki pandangan yang sama tentang sepak bola — turun ke lapangan sebagai tim yang kuat, dengan semangat juang dan energi, untuk berusaha memenangkan setiap pertandingan. Saya tidak sabar untuk segera memulai, bertemu para penggemar, bertemu semua orang, dan memberikan segalanya untuk Klub ini."



