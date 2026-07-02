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Tottenham mengonfirmasi perekrutan Mateus Fernandes dari West Ham senilai £85 juta, yang merupakan rekor transfer klub yang nantinya akan dikalahkan oleh Sandro Tonali
Spurs berhasil merebut bintang West Ham
Tottenham telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu talenta muda paling diincar di Liga Premier, yang secara efektif mengakhiri persaingan transfer dengan Manchester United. Klub asal London Utara ini berhasil mendatangkan Fernandes melalui kesepakatan yang dilaporkan bernilai £85 juta—angka yang sangat fantastis—yang menandakan pernyataan niat yang kuat dari jajaran manajemen di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi.
Berbicara mengenai kepindahannya, pemain berusia 21 tahun ini mengungkapkan kegembiraannya kepada situs resmi Spurs: "Saya sangat bersemangat menanti langkah berikutnya ini. Spurs adalah klub besar dan Pelatih Kepala merupakan faktor kunci mengapa saya memutuskan untuk bergabung. Saat kami berbicara, momen itu terasa sangat istimewa. Kami memiliki pandangan yang sama tentang sepak bola — turun ke lapangan sebagai tim yang kuat, dengan semangat juang dan energi, untuk berusaha memenangkan setiap pertandingan. Saya tidak sabar untuk segera memulai, bertemu para penggemar, bertemu semua orang, dan memberikan segalanya untuk Klub ini."
- Getty Images Sport
De Zerbi dan Lange memuji bakat yang 'luar biasa'
Kedatangan gelandang asal Portugal ini disambut dengan pujian yang luar biasa dari jajaran pimpinan Spurs. Direktur Olahraga Johan Lange menyatakan bahwa Fernandes memiliki "bakat, mentalitas, dan etos kerja untuk menjadi pemain yang sangat penting, baik bagi masa kini maupun masa depan Tottenham Hotspur," sambil menyoroti kemampuannya tampil di bawah tekanan tinggi.
Pelatih kepala De Zerbi menambahkan: “Saya sudah lama mengagumi Mateus karena ia memadukan kualitas dalam mengolah bola dengan intensitas dan kecerdasan yang sangat penting dalam gaya permainan yang kami inginkan. Terlepas dari usianya, ia sudah memiliki pengalaman yang baik di Liga Premier dan telah menunjukkan kualitas serta konsistensi di level ini. Mateus nyaman bermain di bawah tekanan, mampu menggerakkan bola ke depan, bekerja keras untuk tim, dan memiliki keberanian untuk menciptakan peluang di saat-saat sulit. Saya yakin ini adalah lingkungan yang ideal baginya untuk melanjutkan perkembangannya, dan saya sangat antusias untuk mulai bekerja sama dengannya."
Fernandes akan kehilangan status rekornya kepada Tonali
Meskipun Fernandes saat ini tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah klub, mengungguli £65 juta yang dibayarkan untuk Dominic Solanke, rekornya kini sudah terancam. Spurs dilaporkan hampir mencapai kesepakatan besar untuk gelandang Newcastle, Sandro Tonali, yang nilainya bisa jauh melampaui biaya transfer Fernandes.
Klub asal London Utara tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut mantan bintang AC Milan itu dalam kesepakatan yang berpotensi bernilai £100 juta. Pemain internasional Italia tersebut diperkirakan akan dibeli dengan biaya awal sebesar £92,5 juta, ditambah bonus tambahan yang terkait dengan kualifikasi Liga Champions, sehingga memastikan lini tengah Spurs mendapatkan suntikan kualitas kelas dunia pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Revolusi lini tengah terus berlanjut di London Utara
Kedatangan Fernandes dan Tonali sekaligus menandai perombakan total lini tengah Tottenham. Kedua pemain baru ini bergabung dengan skuad yang sebelumnya telah diperkuat oleh Jan Paul van Hecke seharga £52 juta pada jendela transfer kali ini. Rekrutan-rekrutan ternama ini akan melengkapi opsi-opsi yang sudah ada seperti Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur, dan Archie Gray.
Fernandes membawa rekam jejak yang terbukti ke N17, setelah finis di peringkat kelima bersama untuk jumlah tekel terbanyak di Liga Premier (103) musim lalu bersama West Ham. Sebagai produk akademi Sporting CP, pemain berusia 21 tahun ini mencatatkan enam kontribusi gol selama masa baktinya di Southampton sebelum memenangkan penghargaan Gol Terbaik Musim Ini dari West Ham musim lalu, membuktikan bahwa ia adalah gelandang serba bisa yang siap untuk level elit.