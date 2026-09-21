AFP
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Tottenham mengincar langkah mengejutkan senilai £125 juta untuk memboyong bintang Inggris Morgan Gibbs-White saat Roberto De Zerbi mencari percikan kreativitas
Tottenham siapkan langkah ambisius pada Januari
Tottenham dikabarkan sedang bersiap menghidupkan kembali upaya mereka untuk merekrut gelandang Forest, Gibbs-White, menjelang bursa transfer Januari, menurut Football Insider. Spurs sebelumnya mencoba merekrut pemain internasional Inggris itu pada 2025 dengan mengaktifkan klausul rilis senilai £60 juta.
Namun, rencana transfer itu kolaps secara dramatis setelah Forest menggugat pendekatan tersebut dan mengancam tindakan hukum. Gibbs-White kemudian mengikat masa depannya di City Ground dengan menandatangani kontrak baru, tetapi minat jangka panjang Tottenham tidak pernah pudar.
Menurut laporan itu, gelandang kreatif tersebut tetap menjadi salah satu prioritas jangka panjang utama klub London utara tersebut. Mereka kini sedang mempertimbangkan pendekatan lain pada bursa transfer mendatang untuk akhirnya mendapatkan sang pemain.
- Getty Images Sport
Valuasi fantastis sebesar £125 juta
Tawaran sukses apa pun untuk Gibbs-White akan membutuhkan komitmen finansial yang sangat besar. Football Insider mengklaim bahwa valuasi sang gelandang saat ini diyakini berada di kisaran £125 juta.
Banderol yang mencengangkan itu secara langsung mencerminkan performa luar biasanya serta peran krusialnya bagi Forest. Ia mencetak 15 gol di Premier League musim lalu dan telah menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi itu pada tahun kalender 2026 dengan 13 gol sejauh ini.
Selain itu, Forest memiliki sangat sedikit insentif finansial untuk menyetujui penjualan. Klub itu sudah meredakan tekanan ekonomi dalam waktu dekat dengan meraup dana besar dari penjualan Elliot Anderson, yang baru-baru ini pindah ke Manchester City.
De Zerbi sangat membutuhkan kreativitas
Dari perspektif taktis, Gibbs-White merupakan target ideal bagi Tottenham. Ia menawarkan pengalaman yang sudah terbukti di Premier League, naluri mencetak gol, serta fleksibilitas untuk beroperasi secara efektif sebagai gelandang serang tradisional atau gelandang yang bermain lebih maju.
De Zerbi tentu bisa memanfaatkan percikan kreativitas itu, dengan Tottenham kesulitan besar menemukan ritme serangan mereka pada tahap awal musim ini. Klub asal London utara itu menghabiskan lebih dari £400 juta selama musim panas, tetapi kampanye mereka dimulai dengan buruk.
Tottenham saat ini berada di dasar klasemen Premier League setelah gagal memenangi satu pun dari lima pertandingan pertama mereka. Mereka menelan tiga kekalahan dan dua hasil imbang, serta hanya mampu mencetak dua gol, yang keduanya tercipta dalam kekalahan kandang 3-2 dari Aston Villa.
- Getty
Tekanan dari biaya transfer sembilan digit
Meski kecocokan taktisnya sangat masuk akal bagi Tottenham, biaya yang diajukan tetap menjadi kendala besar. Mengeluarkan £125 juta merupakan keputusan yang sangat berbeda dibanding upaya mereka yang gagal senilai £60 juta pada 2025.
Menggelontorkan lagi dana sembilan digit di tengah musim akan memberi tekanan sangat besar kepada sang pemain dan departemen rekrutmen klub untuk langsung memberikan hasil. Juga tidak ada jaminan Forest akan mau duduk di meja perundingan.
Dengan Gibbs-White masih terikat kontrak dan bersinar sebagai salah satu aset terpenting mereka, Forest memegang semua kartu. Spurs harus memutuskan apakah mereka bersedia merogoh kocek sangat dalam untuk akhirnya mendapatkan target utama mereka pada Januari ini.
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