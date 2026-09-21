Tottenham dikabarkan sedang bersiap menghidupkan kembali upaya mereka untuk merekrut gelandang Forest, Gibbs-White, menjelang bursa transfer Januari, menurut Football Insider. Spurs sebelumnya mencoba merekrut pemain internasional Inggris itu pada 2025 dengan mengaktifkan klausul rilis senilai £60 juta.

Namun, rencana transfer itu kolaps secara dramatis setelah Forest menggugat pendekatan tersebut dan mengancam tindakan hukum. Gibbs-White kemudian mengikat masa depannya di City Ground dengan menandatangani kontrak baru, tetapi minat jangka panjang Tottenham tidak pernah pudar.

Menurut laporan itu, gelandang kreatif tersebut tetap menjadi salah satu prioritas jangka panjang utama klub London utara tersebut. Mereka kini sedang mempertimbangkan pendekatan lain pada bursa transfer mendatang untuk akhirnya mendapatkan sang pemain.