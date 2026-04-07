Karier Vicario di London Utara tampaknya akan segera berakhir setelah hanya dua musim. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk memfasilitasi kepindahannya pada bursa transfer mendatang. Klub raksasa Italia, Inter, memimpin perburuan untuk membawa bintang Azzurri itu kembali ke Serie A, sementara Spurs bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya.

Kiper tersebut saat ini absen setelah menjalani operasi hernia dan masih diragukan untuk tampil dalam pertandingan pertama manajer baru Roberto De Zerbi melawan Sunderland akhir pekan ini.

Dengan Tottenham yang terjerat dalam pertarungan degradasi yang mengejutkan, Vicario diyakini sedang mencari proyek yang menawarkan stabilitas dan jaminan bermain di Liga Champions, sesuatu yang tampaknya tidak akan dapat diberikan Spurs dalam waktu dekat.



