Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham mengincar kiper Man City, James Trafford, untuk menggantikan Guglielmo Vicario, sementara Inter bersiap melakukan perburuan pemain pada bursa transfer musim panas
Inter memimpin perburuan Vicario
Karier Vicario di London Utara tampaknya akan segera berakhir setelah hanya dua musim. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk memfasilitasi kepindahannya pada bursa transfer mendatang. Klub raksasa Italia, Inter, memimpin perburuan untuk membawa bintang Azzurri itu kembali ke Serie A, sementara Spurs bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya.
Kiper tersebut saat ini absen setelah menjalani operasi hernia dan masih diragukan untuk tampil dalam pertandingan pertama manajer baru Roberto De Zerbi melawan Sunderland akhir pekan ini.
Dengan Tottenham yang terjerat dalam pertarungan degradasi yang mengejutkan, Vicario diyakini sedang mencari proyek yang menawarkan stabilitas dan jaminan bermain di Liga Champions, sesuatu yang tampaknya tidak akan dapat diberikan Spurs dalam waktu dekat.
- Getty/GOAL
James Trafford muncul sebagai target utama
MenurutThe Sun, Tottenham sedang memantau Trafford di Manchester City untuk mengisi kekosongan yang akan terjadi di posisi penjaga gawang.
Pemain internasional Inggris berusia 22 tahun itu kembali ke Etihad Stadium melalui transfer senilai £27 juta musim panas lalu setelah Burnley terdegradasi, namun ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di belakang Gianluigi Donnarumma yang didatangkan musim panas ini.
Meskipun ia menjadi starter dalam kemenangan 4-0 City atas Liverpool di Piala FA baru-baru ini, Trafford belum tampil di Liga Premier sejak kedatangan kiper asal Italia tersebut.
Spurs memimpin perburuan Trafford
Spurs harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda tersebut, dengan Newcastle United dan Aston Villa juga terus memantau perkembangannya. Newcastle nyaris merekrut Trafford tahun lalu dan masih dianggap berada dalam posisi yang kuat jika City memutuskan untuk melepasnya.
Namun, daya tarik untuk menjadi kiper utama tak terbantahkan di ibu kota Inggris bisa menggoda Trafford untuk bergabung dengan revolusi De Zerbi.
- Getty Images
Dilema penjaga gawang De Zerbi
Penunjukan De Zerbi langsung memunculkan pertanyaan mengenai arah taktis jangka panjang klub, terutama di posisi penjaga gawang. Manajer asal Italia itu pernah bekerja sama dengan Bart Verbruggen di Brighton, dan pelatih asal Belanda itu dilaporkan menjadi salah satu kandidat teratas dalam daftar pendek klub. Jika Vicario tidak bisa bermain melawan Sunderland, De Zerbi mungkin harus mengandalkan Antonin Kinsky, yang sangat ingin membuktikan diri setelah diganti hanya 17 menit setelah pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid baru-baru ini.