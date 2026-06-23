Tottenham menghubungi Real Madrid terkait kemungkinan kesepakatan transfer untuk pemain yang tidak masuk dalam rencana Jose Mourinho

Tottenham sedang gencar memburu pemain muda Real Madrid, Mastantuono, dalam upaya memperkuat opsi-opsi kreatif mereka. Pemain berusia 18 tahun ini, yang tiba di ibu kota Spanyol dengan reputasi sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan, diperkirakan akan dipinjamkan untuk melanjutkan perkembangannya di luar Santiago Bernabeu.

Menurut Sport, Spurs harus bersaing ketat dengan minat yang signifikan dari berbagai klub di Eropa untuk mendapatkan pemain remaja tersebut. Laporan menunjukkan bahwa total ada sembilan klub yang memantau sang playmaker, termasuk raksasa Italia Inter dan Juventus, serta klub-klub Portugal seperti Porto, Benfica, dan Sporting CP. Villarreal, Rennes, dan kemungkinan kembalinya ke River Plate juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi bintang muda yang sangat diunggulkan ini.



