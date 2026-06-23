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Tottenham menghubungi Real Madrid terkait kemungkinan kesepakatan transfer untuk pemain yang tidak masuk dalam rencana Jose Mourinho
Tottenham ikut bersaing untuk mendapatkan Mastantuono
Tottenham sedang gencar memburu pemain muda Real Madrid, Mastantuono, dalam upaya memperkuat opsi-opsi kreatif mereka. Pemain berusia 18 tahun ini, yang tiba di ibu kota Spanyol dengan reputasi sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan, diperkirakan akan dipinjamkan untuk melanjutkan perkembangannya di luar Santiago Bernabeu.
Menurut Sport, Spurs harus bersaing ketat dengan minat yang signifikan dari berbagai klub di Eropa untuk mendapatkan pemain remaja tersebut. Laporan menunjukkan bahwa total ada sembilan klub yang memantau sang playmaker, termasuk raksasa Italia Inter dan Juventus, serta klub-klub Portugal seperti Porto, Benfica, dan Sporting CP. Villarreal, Rennes, dan kemungkinan kembalinya ke River Plate juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi bintang muda yang sangat diunggulkan ini.
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Perombakan yang dilakukan Mourinho berdampak pada bintang muda asal Argentina
Keputusan untuk melepas Mastantuono secara sementara berakar dari arah taktis Real Madrid saat ini. Mourinho, yang sedang mengawasi peremajaan skuad di Madrid, dilaporkan tidak memandang pemain berusia 18 tahun itu sebagai bagian inti dari rencananya untuk musim mendatang. Klub sangat ingin ia mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, sesuatu yang mungkin sulit dijamin di lini tengah Madrid yang dipenuhi bintang-bintang.
Meskipun Mastantuono memiliki kemampuan teknis dan visi yang mumpuni untuk bersinar di Liga Premier, masih ada pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan skuad Roberto De Zerbi saat ini. Tottenham sudah memiliki banyak pemain kreatif, dengan Xavi Simons, James Maddison, dan Dejan Kulusevski yang semuanya bersaing untuk peran serupa di sepertiga akhir lapangan. Kepadatan ini bisa menyulitkan Spurs untuk menjanjikan “kesempatan bermain secara reguler” yang kemungkinan besar dicari oleh pihak pemain.
Fokuslah pada serangan terhadap pasukan bantuan
Terlepas dari minat terhadap profil teknis Mastantuono, beberapa pengamat berpendapat bahwa prioritas Tottenham seharusnya terletak di tempat lain. Klub ini telah aktif di bursa transfer untuk mendukung revolusi De Zerbi, dengan sudah mendatangkan pemain-pemain baru di lini belakang seperti Jan Paul van Hecke dan Andy Robertson guna memperkuat barisan pertahanan yang mengalami kesulitan pada musim-musim sebelumnya.
Fokus di London Utara kini telah bergeser ke arah pencarian ketajaman di lini depan. Meskipun Mastantuono akan memberikan sentuhan kreatif, banyak penggemar dan pakar mendesak kedatangan seorang penyerang utama dan pemain sayap berkualitas tinggi. Mengingat komposisi pemain serang yang sudah ada di klub, perekrutan seorang playmaker muda yang masih berkembang mungkin dianggap sebagai kemewahan daripada kebutuhan mendesak, terutama saat klub menargetkan kembalinya ke zona Liga Champions.
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Mencari penyerang nomor sembilan sejati
Tottenham masih mencari solusi jangka panjang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Harry Kane. Meskipun Dominic Solanke dan Richarlison tetap menjadi opsi, klub ini dikaitkan dengan alternatif-alternatif yang lebih eksplosif. Mantan gelandang Spurs, Darren Anderton, baru-baru ini menyarankan agar klub mengambil risiko dengan merekrut pemain seperti penyerang Brentford, Igor Thiago, untuk memimpin lini serang.
Seiring berjalannya bursa transfer, strategi perekrutan Tottenham tetap menjadi sorotan. Menyeimbangkan upaya merekrut talenta muda seperti Mastantuono dengan kebutuhan akan pemain yang langsung mampu mencetak gol akan menjadi tantangan utama bagi jajaran petinggi Spurs.