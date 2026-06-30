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Tottenham mengalahkan Man Utd dalam perburuan Mateus Fernandes senilai £85 juta! Spurs berhasil memenangkan persaingan transfer untuk gelandang West Ham tersebut, sementara Setan Merah harus menelan kekecewaan
Spurs memecahkan rekor transfer untuk Fernandes
Menurut Sky Sports, Tottenham kini berada di ambang penyelesaian transfer sensasional untuk Fernandes setelah menyepakati biaya transfer sebesar £85 juta dengan West Ham. Gelandang asal Portugal berusia 21 tahun itu diperkirakan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat, sementara Spurs berupaya menyelesaikan proses administrasi untuk apa yang akan menjadi rekrutan bersejarah bagi klub tersebut.
Kesepakatan ini menandai pernyataan niat yang signifikan dari jajaran petinggi Tottenham saat mereka terus merombak skuad di bawah asuhan Roberto De Zerbi.
Angka yang fantastis ini akan menjadikan Fernandes sebagai pemain termahal dalam sejarah Tottenham. Biaya transfer tersebut jauh melampaui rekor klub sebelumnya, yaitu kesepakatan senilai £65 juta untuk Dominic Solanke dari Bournemouth pada Agustus 2024.
- Getty Images Sport
Manchester United gagal mendapatkan target utamanya
Sementara Tottenham merayakan keberhasilan besar dalam perekrutan, kabar ini menjadi pukulan telak bagi Manchester United. Setan Merah telah sangat gencar mengejar gelandang tersebut, dengan Michael Carrick menganggapnya sebagai profil ideal untuk meremajakan lini tengah yang baru-baru ini kehilangan pemain veteran Casemiro. Namun, keraguan United untuk memenuhi penawaran harga yang tak kenal kompromi dari West Ham pada akhirnya memungkinkan rival mereka untuk lebih dulu mengambil langkah dalam negosiasi.
Pihak manajemen Old Trafford dilaporkan enggan terseret ke dalam “perang penawaran yang melelahkan” dan tetap disiplin terkait penilaian internal mereka sendiri terhadap sang pemain. Meskipun terus menjalin dialog sejak Mei, United tidak yakin akan komitmen penuh sang pemain terhadap proyek klub dan enggan membayar lebih dari yang seharusnya.
Kebangkitan sebuah klub raksasa Liga Premier
Fernandes telah mengalami kemajuan pesat, membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang serba bisa paling efektif di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Data penampilannya sepanjang musim lalu menunjukkan seorang pemain dengan tingkat kerja yang luar biasa, yang secara konsisten masuk dalam 10 besar gelandang Liga Premier dalam hal jarak yang ditempuh. Mereka yang pernah bekerja dengannya sebelumnya, seperti Simon Rusk di Southampton, tidak terkejut dengan perkembangannya menjadi sosok yang tangguh secara fisik.
"Tidak mengherankan jika statistik tekelnya sangat tinggi," kata Rusk kepada Sky Sports. "Baik saat berbicara dengannya maupun mengamatinya, saya bisa melihat bahwa itu akan menjadi ciri khas permainannya — dan juga kelebihannya."
- Getty Images Sport
Upaya Carrick untuk membangun kembali tim terus berlanjut
Kegagalan mendatangkan Fernandes membuat Manchester United harus mengisi kekosongan yang cukup besar seiring berjalannya jendela transfer. Michael Carrick telah menekankan pentingnya musim panas ini bagi arah jangka panjang klub. Saat berbicara mengenai perombakan skuad pada bulan Mei, Carrick mengatakan: "Jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tahu ini cukup jelas, ada beberapa pemain yang hengkang, sehingga ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Musim ini tidak lebih penting daripada musim lalu, atau ini adalah tantangan yang harus kami hadapi sebagai klub sepak bola untuk mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin."