Tottenham mengalahkan Man Utd dalam perburuan Mateus Fernandes senilai £85 juta! Spurs berhasil memenangkan persaingan transfer untuk gelandang West Ham tersebut, sementara Setan Merah harus menelan kekecewaan

Menurut Sky Sports, Tottenham kini berada di ambang penyelesaian transfer sensasional untuk Fernandes setelah menyepakati biaya transfer sebesar £85 juta dengan West Ham. Gelandang asal Portugal berusia 21 tahun itu diperkirakan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat, sementara Spurs berupaya menyelesaikan proses administrasi untuk apa yang akan menjadi rekrutan bersejarah bagi klub tersebut.

Kesepakatan ini menandai pernyataan niat yang signifikan dari jajaran petinggi Tottenham saat mereka terus merombak skuad di bawah asuhan Roberto De Zerbi.

Angka yang fantastis ini akan menjadikan Fernandes sebagai pemain termahal dalam sejarah Tottenham. Biaya transfer tersebut jauh melampaui rekor klub sebelumnya, yaitu kesepakatan senilai £65 juta untuk Dominic Solanke dari Bournemouth pada Agustus 2024.



