Tottenham mengakui bahwa keputusan transfer mereka tidak didasari oleh pertimbangan prestasi olahraga, setelah berhasil lolos dari ancaman degradasi dan mempertahankan status mereka di Liga Premier
Pengakuan atas kegagalan suatu strategi
Dalam surat terbuka yang diliput oleh BBC Sport, ketua non-eksekutif tersebut mengakui bahwa klub telah kehilangan arah, yang berujung pada salah satu musim tersulit dalam sejarah modern mereka. Kemenangan atas The Toffees menyelamatkan Spurs dari degradasi ke divisi dua untuk pertama kalinya sejak 1977, sekaligus membuat rival sekota mereka, West Ham, terdegradasi menggantikan posisi mereka.
Charrington, yang bergabung dengan dewan direksi pada Maret 2025 menyusul kepergian ketua lama Daniel Levy, tidak segan-segan dalam menilai kegagalan administratif klub. "Kualitas yang membuat Spurs berbeda – sepak bola kami, ambisi kami, hubungan antara tim dan para pendukungnya – telah dibiarkan memudar. Kesuksesan sepak bola tidak menjadi pendorong keputusan kami. Kami tidak memiliki keahlian yang tepat dalam peran-peran kunci. Kami tidak membangun skuad yang cukup baik untuk bersaing di liga paling menuntut di dunia," tulisnya.
Akhir era Levy
Perubahan "mendasar" yang dimaksud Charrington dimulai pada September lalu ketika keluarga Lewis, pemilik klub, menyetujui perombakan total di departemen olahraga. Perombakan ini membuat Levy mundur setelah hampir 25 tahun memimpin klub, sebuah langkah yang bertujuan untuk memfokuskan kembali klub pada performa di lapangan, bukan sekadar pertumbuhan komersial. Namun, Charrington mengakui bahwa perubahan tersebut "terlambat dilakukan," sehingga membuat tim berada dalam posisi yang genting selama sebagian besar musim.
"September lalu, kami menyadari bahwa ada sesuatu yang mendasar yang harus berubah di Spurs," jelas Charrington. "Keluarga Lewis turun tangan dan menyetujui perombakan total. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah." Terlepas dari gejolak tersebut, klub menegaskan bahwa keluarga Lewis tetap "sepenuhnya berkomitmen" pada proyek ini, membantah laporan tentang potensi penjualan kepada investor teknologi Amerika.
Janji investasi musim panas
Setelah status di Liga Premier aman, fokus kini beralih ke bursa transfer musim panas yang krusial, di mana klub telah berjanji untuk mengutamakan aspek olahraga di atas segalanya. Charrington memaparkan rencana untuk merestrukturisasi seluruh operasional sepak bola, termasuk departemen medis dan kinerja, serta akademi dan tim wanita asuhan Martin Ho. Ketua klub tetap bersikukuh bahwa klub tidak dijual meskipun sebelumnya ada minat dari konsorsium yang dipimpin oleh Brooklyn Earick.
"Musim ini jauh dari apa yang diharapkan Tottenham. Kami harus bersaing dengan tim-tim terbaik di liga ini, setiap musim, dan kami sedang membangun kembali klub ini dengan standar tersebut," tutup Charrington dalam sambutannya kepada para penggemar. "Bahkan di musim yang paling suram sekalipun, kalian tetap hadir dan mendukung tim ini. Loyalitas itu bukanlah sesuatu yang kami anggap remeh. Itu adalah sesuatu yang kami tekadkan untuk layak menerimanya."
De Zerbi adalah orang yang tepat untuk proses pembenahan
Roberto De Zerbi, manajer ketiga klub musim ini setelah masa jabatan singkat Thomas Frank dan Igor Tudor, dianggap sebagai sosok yang memicu kebangkitan tim di akhir musim. Pelatih asal Italia ini menandatangani kontrak lima tahun pada bulan Maret dan dengan cepat berhasil memenangkan hati para pemain yang sebelumnya tampak terpecah belah di bawah kepemimpinan sebelumnya. Baik James Maddison maupun Conor Gallagher secara terbuka memuji mantan manajer Brighton tersebut.
Maddison menyatakan: "Tanpa penunjukan itu, bencana mungkin saja terjadi, tetapi hal itu tidak terjadi, dan dia layak mendapatkan banyak pujian atas hal itu karena kerja keras yang telah dilakukannya di belakang layar dan di lapangan latihan." Gallagher menggemakan pendapat tersebut, sambil menambahkan: "Sejak satu atau dua hari pertama, dia telah menguasai semua orang. Semua orang langsung mempercayainya dan segala sesuatu yang dilakukannya – rasanya seperti, syukurlah dia langsung datang."