Tottenham mengakui bahwa keputusan transfer mereka tidak didasari oleh pertimbangan prestasi olahraga, setelah berhasil lolos dari ancaman degradasi dan mempertahankan status mereka di Liga Premier

Dalam surat terbuka yang diliput oleh BBC Sport, ketua non-eksekutif tersebut mengakui bahwa klub telah kehilangan arah, yang berujung pada salah satu musim tersulit dalam sejarah modern mereka. Kemenangan atas The Toffees menyelamatkan Spurs dari degradasi ke divisi dua untuk pertama kalinya sejak 1977, sekaligus membuat rival sekota mereka, West Ham, terdegradasi menggantikan posisi mereka.

Charrington, yang bergabung dengan dewan direksi pada Maret 2025 menyusul kepergian ketua lama Daniel Levy, tidak segan-segan dalam menilai kegagalan administratif klub. "Kualitas yang membuat Spurs berbeda – sepak bola kami, ambisi kami, hubungan antara tim dan para pendukungnya – telah dibiarkan memudar. Kesuksesan sepak bola tidak menjadi pendorong keputusan kami. Kami tidak memiliki keahlian yang tepat dalam peran-peran kunci. Kami tidak membangun skuad yang cukup baik untuk bersaing di liga paling menuntut di dunia," tulisnya.