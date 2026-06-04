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Tottenham mengajukan tawaran transfer sebesar £70 juta untuk bintang Brighton yang akan berlaga di Piala Dunia, sementara Roberto De Zerbi merekrut pemain dari klub lamanya
Spurs memperkuat upaya mereka untuk merekrut bek Brighton
Tottenham telah mengambil langkah pertama untuk mendatangkan Van Hecke dengan mengajukan tawaran awal kepada Brighton untuk bek tengah berusia 25 tahun tersebut. Namun, menurut The Telegraph, tawaran tersebut masih di bawah harga yang diminta Brighton sebesar £70 juta, tetapi negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Langkah ini didorong oleh De Zerbi, yang bekerja sama erat dengan Van Hecke selama masa kerjanya di Brighton antara tahun 2022 dan 2024. Pelatih asal Italia ini sangat ingin menambah pemain belakang yang sudah terbiasa dengan gaya permainannya sambil terus membentuk skuadnya di London utara.
Masa depan Van Hecke menjadi topik pembicaraan yang semakin hangat meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. Laporan menunjukkan bahwa bek asal Belanda tersebut belum menyetujui perpanjangan kontrak, yang berpotensi memberikan dorongan bagi klub-klub yang tertarik menjelang jendela transfer musim panas.
- Getty Images Sport
Brighton sebelumnya telah memaparkan rencana terkait pembicaraan kontrak
Pelatih kepala Brighton, Fabian Hurzeler, mengisyaratkan pada bulan April bahwa ia berencana untuk melakukan pembicaraan dengan sang bek mengenai masa depannya di klub. Pembicaraan tersebut belum membuahkan kesepakatan baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian seputar rencana jangka panjang sang pemain. Brighton kini harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan negosiasi atau mempertimbangkan tawaran untuk salah satu aset paling berharga mereka.
Van Hecke dianggap sebagai salah satu pemain Brighton yang paling diminati, bersama dengan Bart Verbruggen dan Carlos Baleba. Mengingat rekam jejak klub dalam menghasilkan biaya transfer yang signifikan, Spurs harus memenuhi tuntutan The Seagulls jika mereka ingin menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Pemanggilan ke skuad Piala Dunia meningkatkan popularitas Van Hecke
Pendekatan Tottenham ini datang saat Van Hecke tengah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda. Ia baru-baru ini bermain selama 87 menit dalam laga persahabatan melawan Aljazair dan tetap menjadi bagian dari rencana pertahanan Ronald Koeman menjelang turnamen tersebut.
Sejak bergabung dari NAC Breda pada 2020, Van Hecke secara konsisten membuktikan dirinya sebagai bek andalan di Liga Premier. Masa peminjaman di Heerenveen dan Blackburn Rovers membantu perkembangannya sebelum ia menjadi starter reguler untuk Brighton. Musim lalu, ia tampil sebagai starter dalam 36 pertandingan Liga Premier di bawah asuhan Hurzeler, yang menunjukkan ketangguhan dan pentingnya dirinya bagi tim.
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Spurs mungkin perlu menaikkan tawaran mereka
Upaya Tottenham untuk mendatangkan Van Hecke merupakan bagian dari langkah yang lebih luas untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Klub tersebut juga sedang mengupayakan kesepakatan untuk bek Bournemouth, Marcos Senesi, seiring upaya De Zerbi untuk menambah kedalaman dan kualitas di lini belakang.
Karena Brighton tidak berada di bawah tekanan untuk segera menjual, Spurs mungkin harus mengajukan tawaran yang lebih baik. Klub asal London utara ini juga akan berupaya menyelesaikan negosiasi sebelum Piala Dunia, di mana penampilan yang gemilang di turnamen tersebut dapat semakin meningkatkan nilai Van Hecke.