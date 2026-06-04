Tottenham mengajukan tawaran transfer sebesar £70 juta untuk bintang Brighton yang akan berlaga di Piala Dunia, sementara Roberto De Zerbi merekrut pemain dari klub lamanya

Tottenham telah mengambil langkah pertama untuk mendatangkan Van Hecke dengan mengajukan tawaran awal kepada Brighton untuk bek tengah berusia 25 tahun tersebut. Namun, menurut The Telegraph, tawaran tersebut masih di bawah harga yang diminta Brighton sebesar £70 juta, tetapi negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Langkah ini didorong oleh De Zerbi, yang bekerja sama erat dengan Van Hecke selama masa kerjanya di Brighton antara tahun 2022 dan 2024. Pelatih asal Italia ini sangat ingin menambah pemain belakang yang sudah terbiasa dengan gaya permainannya sambil terus membentuk skuadnya di London utara.

Masa depan Van Hecke menjadi topik pembicaraan yang semakin hangat meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. Laporan menunjukkan bahwa bek asal Belanda tersebut belum menyetujui perpanjangan kontrak, yang berpotensi memberikan dorongan bagi klub-klub yang tertarik menjelang jendela transfer musim panas.