Menurut laporan media Inggris, Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut Savinho, winger Brasil kelahiran 2004. Ini merupakan operasi penting dengan nilai total 85 juta poundsterling (sekitar 99 juta euro).





Secara rinci, Tottenham asuhan Roberto De Zerbi akan membayar 75 juta poundsterling sebagai biaya tetap, yang masih bisa ditambah 10 juta poundsterling dalam bentuk bonus yang terkait performa dan pencapaian target tertentu. Hal itu dilaporkan oleh Sky Sports, yang menyebut kesepakatan antara kedua klub dicapai berdasarkan angka-angka tersebut.







