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Goal.com
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manchester-city-savinho(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tottenham mendatangkan Savinho dari Manchester City. Transfer senilai 100 juta untuk Spurs asuhan De Zerbi

Tottenham Hotspur
Transfers
Manchester City
Savinho

Winger Brasil itu siap pindah dari Manchester City ke Tottenham, ada kesepakatan antara kedua klub

Menurut laporan media Inggris, Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut Savinho, winger Brasil kelahiran 2004. Ini merupakan operasi penting dengan nilai total 85 juta poundsterling (sekitar 99 juta euro).


Secara rinci, Tottenham asuhan Roberto De Zerbi akan membayar 75 juta poundsterling sebagai biaya tetap, yang masih bisa ditambah 10 juta poundsterling dalam bentuk bonus yang terkait performa dan pencapaian target tertentu. Hal itu dilaporkan oleh Sky Sports, yang menyebut kesepakatan antara kedua klub dicapai berdasarkan angka-angka tersebut.



  • Karier

    Didatangkan ke Manchester City pada 2024, Savinho sejauh ini telah mencatatkan 83 penampilan dan 7 gol dengan seragam The Citizens. Sebelum pengalamannya di Inggris, pemain Brasil itu pernah mengenakan seragam Atlético Mineiro, PSV Eindhoven, dan Girona, dengan penampilan paling menonjol saat dipinjamkan ke klub Katalan tersebut. Savinho juga mencatatkan 13 penampilan dan satu gol bersama tim nasional Brasil.




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