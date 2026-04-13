Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham mendapat pukulan telak dalam perjuangan menghindari degradasi setelah Cristian Romero dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera parah yang dialaminya saat bertanding di Sunderland
Tabrakan itu membuat kapten Spurs patah hati
Bek tengah berusia 27 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada pertengahan babak kedua di Stadium of Light setelah terjadi insiden di area penalti. Romero tampak didorong dari belakang oleh striker Sunderland, Brian Brobbey, dan kemudian bertabrakan dengan kipernya sendiri, Antonin Kinsky. Kekuatan benturan tersebut membuat sang bek mengalami rasa sakit yang cukup parah, dan ia akhirnya digantikan oleh Kevin Danso.
Penilaian medis awal telah mengonfirmasi adanya robekan parsial pada ligamen cruciatum medialnya, menurut reporter BBC Sport, Sami Mokbel. Tes lebih lanjut dijadwalkan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan tingkat kerusakan struktural secara menyeluruh, tetapi ESPN dan Mokbel melaporkan bahwa perkiraan waktu pemulihan yang disarankan oleh sumber internal menunjukkan ia akan absen selama lima hingga delapan minggu. Jadwal ini secara efektif mengakhiri musim domestiknya saat Spurs berusaha melewati fase akhir musim yang sulit.
- Getty Images Sport
Harapan Romero untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka
Meskipun kabar ini menjadi pukulan telak bagi harapan Tottenham untuk bertahan di liga, ada secercah harapan bagi sang pemain di kancah internasional. Dengan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai kurang dari dua bulan lagi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, periode pemulihan yang diperkirakan seharusnya memungkinkan Romero untuk kembali bugar tepat waktu untuk mempertahankan gelar Argentina. Bek ini tetap menjadi pilar pertahanan Lionel Scaloni dan akan sangat bertekad untuk memimpin Albiceleste musim panas ini.
Cedera ini menandai masa sulit bagi sang bek, yang belakangan ini sering mengalami masalah fisik. Ini adalah masalah serius keduanya dalam waktu singkat, setelah diganti karena gegar otak saat pertandingan penting Liga Champions melawan Atletico Madrid bulan lalu. Bagi Spurs, absennya pemimpin mereka terjadi di saat yang paling buruk karena mereka berada di peringkat ke-18 klasemen.
De Zerbi menghadapi krisis pertahanan di tengah awal musim yang sulit
Awal era De Zerbi di Tottenham tak bisa lebih buruk lagi, karena kekalahan 1-0 di Stadium of Light itu semakin diperparah oleh cedera yang mengakhiri musim bagi bek andalan mereka. Kesulitan klub asal London Utara ini terus berlanjut karena mereka gagal mencetak gol, hingga akhirnya harus menyerah akibat gol yang terdefleksi, yang membuat mereka terpuruk di zona degradasi.
Spurs berharap akan ada "efek manajer baru" di bawah mantan bos Brighton itu, namun sore itu berubah menjadi pahit pada babak kedua. Hasil ini menandai awal yang suram bagi rezim baru, dengan klub kini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Premier dan menghadapi prospek nyata untuk berjuang bertahan tanpa kehadiran pemain bertahan paling berpengaruh mereka.
- Getty Images Sport
Spurs terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi
Kehilangan Romero terjadi pada saat yang paling tidak tepat bagi klub yang sedang terpuruk. Tottenham kini tertinggal dua poin dari zona aman dan harus menghadapi sisa musim yang berat. Tanpa kaptennya, De Zerbi harus mencari cara untuk memperkuat barisan pertahanan yang tampak rapuh sepanjang musim yang mengecewakan ini. Perubahan taktik yang diharapkan di bawah manajer asal Italia itu kini harus diterapkan tanpa bek terbaiknya.
Pertandingan kandang krusial melawan Brighton menanti Spurs, sebuah laga yang sudah terasa seperti "harus dimenangkan" jika mereka ingin keluar dari tiga terbawah. Ketidakhadiran kepemimpinan dan kehadiran fisik Romero akan menjadi hambatan besar, meninggalkan pemain seperti Kevin Danso dan Micky van de Ven dengan tanggung jawab besar untuk menjaga klub tetap di kasta tertinggi.