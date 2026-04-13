Tottenham mendapat pukulan telak dalam perjuangan menghindari degradasi setelah Cristian Romero dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera parah yang dialaminya saat bertanding di Sunderland

Bek tengah berusia 27 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada pertengahan babak kedua di Stadium of Light setelah terjadi insiden di area penalti. Romero tampak didorong dari belakang oleh striker Sunderland, Brian Brobbey, dan kemudian bertabrakan dengan kipernya sendiri, Antonin Kinsky. Kekuatan benturan tersebut membuat sang bek mengalami rasa sakit yang cukup parah, dan ia akhirnya digantikan oleh Kevin Danso.

Penilaian medis awal telah mengonfirmasi adanya robekan parsial pada ligamen cruciatum medialnya, menurut reporter BBC Sport, Sami Mokbel. Tes lebih lanjut dijadwalkan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan tingkat kerusakan struktural secara menyeluruh, tetapi ESPN dan Mokbel melaporkan bahwa perkiraan waktu pemulihan yang disarankan oleh sumber internal menunjukkan ia akan absen selama lima hingga delapan minggu. Jadwal ini secara efektif mengakhiri musim domestiknya saat Spurs berusaha melewati fase akhir musim yang sulit.