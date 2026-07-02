Tottenham menawar Rafael Leao karena pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim, menganggap pemain sayap asal Portugal itu tidak lagi dibutuhkan

Menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah memutuskan untuk berpisah dengan Leao dan menawarkan kesempatan kepada Tottenham untuk merekrutnya. Setelah musim yang penuh gejolak di mana Milan finis di peringkat kelima, klub tersebut berada di bawah tekanan finansial untuk melepas pemain.

Manajer baru Ruben Amorim tidak memasukkan Leao ke dalam rencananya. Penyerang tersebut mengalami musim 2025-26 yang mengecewakan, dengan mencetak 10 gol dalam 31 penampilan di liga sambil sering mendapat cemoohan dari para pendukungnya sendiri, meskipun secara keseluruhan ia telah mencetak 80 gol dalam 291 pertandingan untuk klub Italia tersebut. Milan meminta setidaknya €60 juta untuk transfer permanen, namun dapat mempertimbangkan peminjaman dengan kewajiban pembelian sebesar €70 juta.



