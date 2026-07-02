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Tottenham menawar Rafael Leao karena pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim, menganggap pemain sayap asal Portugal itu tidak lagi dibutuhkan
AC Milan siap melepas pemain sayapnya
Menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah memutuskan untuk berpisah dengan Leao dan menawarkan kesempatan kepada Tottenham untuk merekrutnya. Setelah musim yang penuh gejolak di mana Milan finis di peringkat kelima, klub tersebut berada di bawah tekanan finansial untuk melepas pemain.
Manajer baru Ruben Amorim tidak memasukkan Leao ke dalam rencananya. Penyerang tersebut mengalami musim 2025-26 yang mengecewakan, dengan mencetak 10 gol dalam 31 penampilan di liga sambil sering mendapat cemoohan dari para pendukungnya sendiri, meskipun secara keseluruhan ia telah mencetak 80 gol dalam 291 pertandingan untuk klub Italia tersebut. Milan meminta setidaknya €60 juta untuk transfer permanen, namun dapat mempertimbangkan peminjaman dengan kewajiban pembelian sebesar €70 juta.
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Impian untuk bermain di Liga Premier masih tetap hidup
Leao telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Italia, secara terbuka mengakui bahwa sepak bola Inggris lebih cocok dengan gayanya. Dalam wawancara sebelumnya dengan Sport TV, Leao mengatakan: "Saya merasa bisa membuat perbedaan, tetapi cara tim bermain tidak memberi saya kesempatan untuk melakukannya. Saya membutuhkan tantangan baru. Di Italia, liga memang terus berkembang, tetapi untuk gaya sepak bola saya, Premier League atau La Liga akan lebih mampu menonjolkan bakat saya dan diri saya sebagai pemain."
Pemain sayap ini mengalami kesulitan di bawah asuhan mantan pelatih Massimiliano Allegri, yang sering memaksanya bermain di posisi tengah yang tidak sesuai dengan posisinya. Leao juga mengaku mengagumi Manchester United dan Arsenal, meskipun saat ini Tottenham tampaknya menjadi opsi yang paling realistis.
Proses pembenahan Tottenham menawarkan awal yang baru
Kepindahan ke Tottenham bisa menjadi lingkungan yang ideal bagi Leao untuk membangun kembali karier dan kepercayaan dirinya. Roberto De Zerbi sedang menerapkan sistem permainan ambisius di London yang mengandalkan para penyerang untuk memanfaatkan ruang kosong, yang sangat sesuai dengan kelebihan Leao. Penyerang tersebut bergabung dengan Milan dari Lille dengan nilai transfer €49,50 juta pada tahun 2019, setelah sebelumnya pindah ke Prancis dari Sporting.
- AFP
Sorotan Piala Dunia
Sebelum memutuskan masa depannya di klub, Leao harus sepenuhnya fokus pada tugasnya bersama tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026. Setelah tampil tiga kali sebagai pemain pengganti dan mencetak satu gol di babak penyisihan grup, Leao kini bersiap menghadapi Kroasia di babak 32 besar. Pemenang pertandingan ini akan berhadapan dengan Spanyol di babak 16 besar.