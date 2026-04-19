Tottenham menanggapi hinaan rasialis yang ‘mengerikan’ terhadap Kevin Danso pasca hasil imbang melawan Brighton, sementara bek asal Austria itu menanggapi komentar-komentar ‘keji’ tersebut

Danso menggunakan akun media sosialnya untuk menanggapi situasi tersebut dengan tenang. Bek tersebut mengakui bahwa hasil di lapangan memang mengecewakan, namun ia menegaskan bahwa ujaran kebencian yang diterimanya tidak akan mengganggu fokusnya saat klub berjuang menghindari degradasi ke Championship.

Dalam sebuah postingan di Instagram, Danso mengatakan: "Bukan hasil yang kami butuhkan kemarin. Kami telah memberikan segalanya, kami belajar, dan kami terus maju. Saya juga telah melihat komentar-komentar tersebut. Hinaan rasial tidak memiliki tempat dalam permainan ini atau di mana pun. Namun, hal itu tidak mendefinisikan saya, dan tidak akan mengalihkan perhatian saya dari hal-hal yang penting. Saya tahu siapa diri saya, apa yang saya perjuangkan, dan mengapa saya bermain. Sekarang yang terpenting adalah tetap fokus, bekerja lebih keras, dan kembali lebih kuat untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami terus berjuang, kami terus percaya, dan kami memberikan segalanya setiap kali kami melangkah ke lapangan. Lebih kuat. Bersama-sama. Menuju yang berikutnya."







