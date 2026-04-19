Tottenham menanggapi hinaan rasialis yang ‘mengerikan’ terhadap Kevin Danso pasca hasil imbang melawan Brighton, sementara bek asal Austria itu menanggapi komentar-komentar ‘keji’ tersebut
Tottenham mengecam pelecehan di media sosial yang ‘keji’
Tottenham mengeluarkan pernyataan keras setelah Danso menjadi sasaran tindakan rasisme yang "merendahkan martabat manusia" pasca hasil imbang 2-2 melawan Brighton pada Sabtu lalu. Bek asal Austria itu menjadi korban serangan gencar di media sosial setelah kesalahannya di menit-menit akhir memungkinkan Georginio Rutter menyamakan kedudukan bagi tim tamu, sebuah hasil yang membuat Spurs tetap terperosok di zona degradasi Liga Premier.
Pernyataan klub berbunyi: "Sejak pertandingan kemarin melawan Brighton, yang berlangsung selama akhir pekan 'No Room For Racism' di Liga Premier, Kevin Danso telah, dan terus menjadi, sasaran pelecehan rasial yang signifikan dan menjijikkan di media sosial. Kami telah mendengar dan melihat rasisme yang keji dan merendahkan martabat manusia. Perilaku yang tidak diragukan lagi merupakan tindak pidana. Hal ini tidak akan ditoleransi."
Polisi turut terlibat saat Spurs mengambil tindakan
Klub asal London Utara itu menegaskan bahwa mereka tidak menganggap enteng masalah ini dan telah menghubungi Kepolisian Metropolitan untuk melacak para pelaku. Spurs juga telah menghubungi pihak berwenang internasional serta platform media sosial terkait guna memastikan para pelaku teridentifikasi dan dihukum atas perbuatannya.
"Klub mengambil tindakan segera. Kami melaporkan semua konten yang teridentifikasi kepada Kepolisian Metropolitan dan kepada otoritas yang berwenang di negara tempat para pelaku tinggal, serta kepada platform media sosial yang relevan. Kami akan mendesak agar tindakan terberat yang mungkin diambil terhadap setiap orang yang kami identifikasi. Kevin mendapat dukungan penuh dan tanpa syarat dari kami sebagai pemain dan sebagai individu. Tidak ada seorang pun di klub ini yang akan pernah sendirian menghadapi hal ini," lanjut klub tersebut.
Danso akhirnya angkat bicara
Danso menggunakan akun media sosialnya untuk menanggapi situasi tersebut dengan tenang. Bek tersebut mengakui bahwa hasil di lapangan memang mengecewakan, namun ia menegaskan bahwa ujaran kebencian yang diterimanya tidak akan mengganggu fokusnya saat klub berjuang menghindari degradasi ke Championship.
Dalam sebuah postingan di Instagram, Danso mengatakan: "Bukan hasil yang kami butuhkan kemarin. Kami telah memberikan segalanya, kami belajar, dan kami terus maju. Saya juga telah melihat komentar-komentar tersebut. Hinaan rasial tidak memiliki tempat dalam permainan ini atau di mana pun. Namun, hal itu tidak mendefinisikan saya, dan tidak akan mengalihkan perhatian saya dari hal-hal yang penting. Saya tahu siapa diri saya, apa yang saya perjuangkan, dan mengapa saya bermain. Sekarang yang terpenting adalah tetap fokus, bekerja lebih keras, dan kembali lebih kuat untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami terus berjuang, kami terus percaya, dan kami memberikan segalanya setiap kali kami melangkah ke lapangan. Lebih kuat. Bersama-sama. Menuju yang berikutnya."
Klub memperingatkan akan adanya konsekuensi hukum
Tottenham mempertegas pesan mereka dengan menyatakan bahwa performa seorang pemain atau posisi tim di liga tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi. Mereka menyoroti keberhasilan mereka sebelumnya dalam memastikan hukuman pidana bagi mereka yang melecehkan staf atau pemain mereka, sekaligus memperingatkan bahwa para penggemar dapat menghadapi larangan seumur hidup atau bahkan hukuman penjara.
"Tidak ada hal apa pun terkait performa atau posisi liga yang dapat membenarkan atau menjelaskan pelecehan rasial. Tidak ada hubungan antara performa di lapangan dan hak untuk menargetkan seorang pemain dengan diskriminasi. Kritik terhadap performa adalah bagian dari permainan. Rasisme bukanlah bagian dari permainan," demikian pernyataan tersebut menyimpulkan. Mereka menambahkan bahwa pelaku pelecehan dapat menghadapi "hukuman penjara, larangan menonton sepak bola, catatan kriminal, denda, perintah kerja sosial, atau program pendidikan yang diwajibkan oleh kepolisian."