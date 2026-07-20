Tottenham mempertimbangkan pertukaran kiper dengan Napoli, sementara klub Serie A tersebut mengincar Guglielmo Vicario

Situasi di Stadio Diego Armando Maradona berubah dengan cepat menyusul kepergian Antonio Conte dan penunjukan Massimiliano Allegri sebagai penggantinya. Manajer baru tersebut sudah mulai mengevaluasi opsi-opsinya di posisi penjaga gawang, sebuah keputusan yang berpotensi berdampak signifikan terhadap susunan pemain klub saat ini. Di bawah kepemimpinan Allegri, hierarki di posisi penjaga gawang diperkirakan akan mengalami penyesuaian taktis, dengan Alex Meret berpotensi kembali ke peran utama dalam susunan pemain inti.

Perubahan filosofi ini langsung membuat masa depan Vanja Milinkovic-Savic menjadi tidak pasti. Pemain internasional Serbia ini, yang didatangkan hanya setahun yang lalu dengan biaya sekitar €22 juta, kini tampaknya berada di pinggiran rencana klub.



