Tottenham mempercepat rencana untuk merekrut pemain sayap Man City seharga £60 juta

Spurs kini bergerak cepat di tengah meningkatnya minat dari klub-klub pesaing. Savinho kesulitan mendapatkan tempat reguler di Etihad Stadium musim ini. Pemain sayap tersebut hanya tampil sebagai starter sebanyak 14 kali di semua kompetisi, termasuk hanya tujuh kali di Liga Premier, sehingga memicu spekulasi mengenai masa depannya di City dalam jangka panjang. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Tottenham telah membuka kembali pembicaraan mengenai potensi kesepakatan tersebut.

Dia menulis di X: "Diketahui bahwa Tottenham kini telah mengaktifkan kembali pembicaraan untuk merekrut Savinho pada musim panas ini. Pembicaraan awal sedang berlangsung setelah kesepakatan musim panas lalu sempat terjalin, namun gagal karena Man City memutuskan untuk tidak menjualnya. Savinho terbuka terhadap kemungkinan pindah. Newcastle juga memantau perkembangannya."