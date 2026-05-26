Tottenham mempercepat rencana untuk merekrut pemain sayap Man City seharga £60 juta
Tottenham kembali gencar memburu Savinho
Tottenham kembali menunjukkan minatnya terhadap pemain sayap Man City, Savinho, menjelang bursa transfer musim panas, menurut laporan The Daily Mail. Spurs sebelumnya telah menjajaki kemungkinan transfer pemain asal Brasil tersebut, namun City menolak untuk melepasnya saat itu. Klub asal London Utara itu tetap tertarik pada pemain berusia 22 tahun tersebut, yang dianggap sangat cocok dengan sistem serangan yang diterapkan Roberto De Zerbi.
Romano mengonfirmasi pembicaraan dengan Spurs
Spurs kini bergerak cepat di tengah meningkatnya minat dari klub-klub pesaing. Savinho kesulitan mendapatkan tempat reguler di Etihad Stadium musim ini. Pemain sayap tersebut hanya tampil sebagai starter sebanyak 14 kali di semua kompetisi, termasuk hanya tujuh kali di Liga Premier, sehingga memicu spekulasi mengenai masa depannya di City dalam jangka panjang. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Tottenham telah membuka kembali pembicaraan mengenai potensi kesepakatan tersebut.
Dia menulis di X: "Diketahui bahwa Tottenham kini telah mengaktifkan kembali pembicaraan untuk merekrut Savinho pada musim panas ini. Pembicaraan awal sedang berlangsung setelah kesepakatan musim panas lalu sempat terjalin, namun gagal karena Man City memutuskan untuk tidak menjualnya. Savinho terbuka terhadap kemungkinan pindah. Newcastle juga memantau perkembangannya."
Spurs mencari pemain baru untuk lini serang
Upaya Tottenham untuk mendatangkan Savinho dilakukan setelah periode sulit di posisi sayap. Klub ini telah melepas Brennan Johnson pada Januari lalu, sementara cedera yang dialami Wilson Odobert dan Mohammed Kudus membuat Spurs kekurangan opsi di sayap kanan. Dejan Kulusevski juga absen cukup lama, sehingga semakin memperkuat kebutuhan akan opsi penyerang tambahan.
Oleh karena itu, Savinho bisa saja datang dengan peluang yang jelas untuk bermain secara reguler di tim utama, sesuatu yang tidak ia dapatkan di City. Sementara itu, The Cityzens menghadapi keputusan yang sulit. Klub sebelumnya menilai sang pemain sayap mendekati £70 juta, namun perannya yang terbatas bisa membuat mereka lebih sulit menolak tawaran jika sang pemain mendesak untuk pindah.
Keputusan pihak kota akan menentukan masa depan Savinho
Tottenham diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan dalam upaya mereka untuk mengamankan salah satu target utama bursa transfer musim panas ini di awal jendela transfer. Spurs berharap janji akan peran penting di bawah asuhan De Zerbi dapat meyakinkan Savinho untuk bergabung. Banyak hal mungkin bergantung pada rencana besar City musim panas ini. Mengingat ketidakpastian seputar arah taktis dan struktur skuad klub, masa depan Savinho mungkin akan menjadi lebih jelas setelah keputusan diambil terkait fase berikutnya dari proyek di Etihad Stadium.