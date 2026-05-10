Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham memiliki talenta 'terbaik di dunia' yang berpotensi hengkang pada bursa transfer mendatang - dengan Manchester United dan Liverpool siap memboyongnya
Van de Ven dinobatkan sebagai bek terbaik di dunia
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Rosenthal melontarkan pujian yang sangat tinggi kepada Micky van de Ven, dengan menyatakan bahwa pemain internasional Belanda itu telah melampaui rekan-rekannya dan menjadi bek tengah terbaik di dunia. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu titik terang langka di tengah musim yang sulit bagi Spurs, dengan kecepatan pemulihannya dan kehadiran fisiknya yang menjadi ciri khas permainannya di Liga Premier.
"Bagi saya, ini adalah bek terbaik di dunia," kata Rosenthal kepada Flashscore. "Dia adalah bek tengah tercepat di dunia, dan di akhir musim saya yakin bahwa terlepas dari apakah Tottenham bertahan di liga atau terdegradasi, dua atau tiga klub terbesar akan berusaha untuk merekrutnya."
- Getty Images Sport
Ketertarikan untuk merekrut dari Manchester United dan Liverpool
Kemungkinan Van de Ven hengkang dari London Utara semakin besar jika Spurs tidak bisa menjamin tempat di kasta tertinggi atau kembali berlaga di kompetisi Eropa. Manchester United dan Liverpool dilaporkan sedang mencari tambahan pemain di lini belakang, dan Rosenthal berpendapat bahwa Van de Ven memiliki profil yang tepat sebagai pemain yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi Liga Premier.
Rosenthal mencatat bahwa kecepatan adalah hal terpenting dalam permainan modern, sebuah karakteristik yang telah ia dukung sejak masa-masa ia mengidentifikasi talenta muda seperti Cristiano Ronaldo. "Tottenham tidak memiliki cukup kecepatan di tim," jelasnya. Kemampuan bek ini untuk menutupi area lapangan membuatnya sangat cocok untuk sistem tekanan tinggi yang disukai oleh enam tim teratas liga.
Salah satu pilar di Tottenham
Pada kesempatan yang sama, Rosenthal menilai Van de Ven sebagai pilar penting bersama Djed Spence, James Maddison, dan Mohammed Kudus di tengah skuad yang biasa-biasa saja. "Dia (Roberto de Zerbi) sudah memiliki pemain-pemain andalan di sana; Van de Ven... Spence penting, Maddison penting, dan Kudus, tapi terlalu banyak pemain yang biasa-biasa saja. Saya tidak tahu situasi keuangan klub, jadi Anda berharap para pemain bintang di skuad itu bisa memberikan pengaruh kepada pemain lainnya," kata Rosenthal.
- Getty Images Sport
Peran Richarlison dalam tim
Musim Tottenham kali ini memang kurang diwarnai oleh penampilan individu yang menonjol, namun Richarlison merupakan sosok kunci dalam barisan penyerang mereka. Sejak bergabung dari Everton, pemain internasional Brasil ini telah menunjukkan sekilas potensinya, mencetak gol-gol krusial, dan membuktikan kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi penyerang. Namun, untuk meningkatkan permainannya sekaligus ambisi Tottenham, Richarlison harus terus mengasah beberapa aspek permainannya.
"Dia akan bermain untuk Brasil, ya, dan dia jelas memiliki kualitas, tetapi saya tidak akan mengatakan dia adalah pemain dengan kualitas terbaik. Jika Anda adalah klub yang ingin berada di enam besar, maka dia perlu berbuat lebih banyak. Namun, Tottenham tidak memiliki banyak penyerang, jadi dia adalah pemain penting bagi mereka, itu jelas," tutup Rosenthal.