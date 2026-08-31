Tottenham secara resmi telah membuka pembicaraan dengan Chelsea terkait langkah pada menit-menit akhir untuk Adarabioyo seiring tenggat Selasa malam kian mendekat. Bek tengah berusia 28 tahun itu, yang tiba di Stamford Bridge dengan status bebas transfer baru pada tahun lalu, telah melihat pengaruhnya memudar di bawah Xabi Alonso dan secara mencolok tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk dua laga pembuka Chelsea di Premier League.

Urgensi dari petinggi Tottenham muncul setelah pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Spurs sedang mengerjakan kesepakatan untuk bek tersebut. Sementara Chelsea dilaporkan sedang menjajaki berbagai cara untuk melepas sang pemain, termasuk menawarkannya kepada Manchester United pada pekan lalu, tim asuhan Michael Carrick telah memutuskan untuk tidak mengejar kepindahan itu.

Hal ini membuat pintu terbuka lebar bagi Roberto De Zerbi untuk bergerak cepat dan memperkuat skuad yang mengalami start sulit pada musim baru meski telah menggelontorkan belanja musim panas yang memecahkan rekor.