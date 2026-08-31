AFP
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Tottenham membuka pembicaraan untuk merekrut bek Chelsea Tosin Adarabioyo setelah kaitan mengejutkan dengan Manchester United, saat Spurs berupaya menuntaskan kesepakatan terlambat
Tottenham ikut dalam perburuan Adarabioyo
Tottenham secara resmi telah membuka pembicaraan dengan Chelsea terkait langkah pada menit-menit akhir untuk Adarabioyo seiring tenggat Selasa malam kian mendekat. Bek tengah berusia 28 tahun itu, yang tiba di Stamford Bridge dengan status bebas transfer baru pada tahun lalu, telah melihat pengaruhnya memudar di bawah Xabi Alonso dan secara mencolok tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk dua laga pembuka Chelsea di Premier League.
Urgensi dari petinggi Tottenham muncul setelah pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Spurs sedang mengerjakan kesepakatan untuk bek tersebut. Sementara Chelsea dilaporkan sedang menjajaki berbagai cara untuk melepas sang pemain, termasuk menawarkannya kepada Manchester United pada pekan lalu, tim asuhan Michael Carrick telah memutuskan untuk tidak mengejar kepindahan itu.
Hal ini membuat pintu terbuka lebar bagi Roberto De Zerbi untuk bergerak cepat dan memperkuat skuad yang mengalami start sulit pada musim baru meski telah menggelontorkan belanja musim panas yang memecahkan rekor.
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De Zerbi membahas kepergian para pemain bertahan
Langkah untuk merekrut Adarabioyo sangat dipengaruhi oleh kondisi terkini ruang ganti Tottenham, khususnya terkait masa depan Kevin Danso. Bek Austria itu dilaporkan telah memperjelas niatnya untuk meninggalkan London Utara, yang memaksa tim rekrutmen klub untuk bergerak.
Manajer De Zerbi telah angkat bicara mengenai situasi ini, dengan mengakui bahwa beberapa figur penting telah menyatakan keinginan untuk pindah ke tempat lain sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa malam. Berbicara soal kepergian para pemain, De Zerbi mengonfirmasi bahwa Danso meminta pergi hanya beberapa hari lalu, bersama rekan setimnya Richarlison dan Pape Sarr. Pelatih asal Italia itu menjelaskan situasi terkait pemilihan skuadnya: "Richarlison, saya tidak tahu. Dia terlalu sering mengatakan ingin pergi. Danso datang kepada saya dua hari lalu dan dia bilang ingin pergi. Pape Sarr juga sama."
Regenerasi lini belakang Chelsea
Kesediaan Chelsea untuk melepas Adarabioyo berangkat dari perombakan besar di lini pertahanan mereka sendiri. Chelsea baru-baru ini menuntaskan kesepakatan senilai £52 juta untuk merekrut bek tengah Prancis Maxence Lacroix dari Crystal Palace, sebuah langkah yang membuat Adarabioyo semakin turun dalam urutan pilihan di Stamford Bridge.
Meski telah mencatatkan 70 penampilan untuk klub sejak kedatangannya dari Fulham, dengan mencetak tujuh gol dalam prosesnya, klub siap menyetujui kepergiannya. Ini menandai perubahan nasib yang cepat bagi sang bek, yang merupakan sosok langganan di tim pada musim debutnya.
- Getty Images Sport
Adarabioyo pernah diincar Manchester United dan Chelsea
Menariknya, Adarabioyo sebelumnya sempat menjadi subjek tarik-ulur transfer yang melibatkan Manchester United sebelum akhirnya ia memilih Chelsea.
Merefleksikan keputusannya untuk pindah ke Stamford Bridge saat itu, sang bek sebelumnya mengatakan: "Begitu saya tahu Chelsea tertarik, fokus saya sepenuhnya ke sana. Ketika semuanya ditentukan, mendengar proyek yang sedang berjalan di sini, itu luar biasa. Ini proyek yang luar biasa, klub yang luar biasa, jadi bagi saya itu keputusan yang tidak perlu dipikirkan dua kali." Namun, dengan proyek yang berubah di bawah kepemimpinan Alonso, sang pemain kini tidak lagi masuk dalam kebutuhan di London barat.
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