Tottenham melakukan pembicaraan dengan mantan manajer Bundesliga seiring munculnya kandidat baru di tengah ketidakpastian seputar Igor Tudor
Spurs menunjuk Hutter sebagai calon pengganti
Petinggi Tottenham sedang mempertimbangkan berbagai opsi seiring musim klub yang terus memburuk, dengan Hutter muncul sebagai kandidat serius untuk posisi manajer. Pelatih asal Austria berusia 56 tahun itu telah menganggur sejak meninggalkan Monaco pada Oktober 2025 dan sangat dihargai oleh dewan direksi Spurs berkat kesuksesannya sebelumnya di Bundesliga.
Meskipun laporan di Inggris menyebutkan bahwa negosiasi resmi sedang berlangsung, informasi dari Sky Sportmenunjukkan bahwa belum ada pembicaraan konkret yang terjadi. Namun, Hutter tetap berada di urutan teratas dalam daftar calon jika klub memutuskan untuk melakukan pergantian selama jeda internasional, saat mereka berusaha menjauh dari dasar klasemen Liga Premier.
De Zerbi masih menjadi kandidat
Hutter bukanlah satu-satunya nama besar yang dikaitkan dengan lowongan di London Utara. Mantan pelatih kepala Brighton dan Marseille, Roberto De Zerbi, dilaporkan terbuka terhadap tawaran tersebut, meskipun kesepakatan permanen kemungkinan besar akan bergantung pada kemampuan klub untuk mempertahankan statusnya di kasta tertinggi. Gaya permainan yang terbuka dari pelatih asal Italia ini telah menjadikannya sosok yang diminati di seluruh Eropa, meskipun masa jabatannya di Ligue 1 berakhir dengan hasil yang campur aduk.
Situasinya tetap rumit, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa kesepakatan untuk De Zerbi mungkin mencakup klausul pelepasan jika klub mengalami malu karena terdegradasi. Untuk saat ini, Spurs sedang mengevaluasi beberapa kandidat untuk memastikan mereka memiliki rencana cadangan saat mereka bersiap menghadapi fase akhir musim yang melelahkan.
Tudor berduka atas meninggalnya ayahnya
Pencarian manajer baru ini terjadi di saat yang sangat sensitif bagi manajer saat ini, Tudor. Selain performa tim yang sedang terpuruk, pelatih asal Kroasia ini juga sedang menghadapi kehilangan pribadi yang besar. Setelah kekalahan kandang baru-baru ini, sang manajer tidak memenuhi kewajiban wawancara pasca-pertandingannya karena ada anggota keluarga dekat yang meninggal dunia, setelah mendapat kabar bahwa ayahnya, Mario, telah meninggal dunia.
Di lapangan, statistik semakin suram bagi Tudor. Sejak ia datang menggantikan Thomas Frank pada Februari, ia hanya berhasil meraih satu poin dari lima pertandingan liga.
Pertarungan untuk menghindari degradasi semakin mendekat setelah kekalahan Forest
Desakan untuk menemukan solusi semakin meningkat setelah kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest, hasil yang membuat klub ini tetap berada hanya satu poin di atas zona degradasi. Para penggemar semakin frustrasi karena tim ini sedang mengalami periode performa terburuknya dalam hampir satu abad, setelah gagal meraih kemenangan liga dalam 13 pertandingan.
Dengan jeda internasional yang memberikan sedikit kelonggaran, pimpinan Spurs harus memutuskan apakah akan tetap mempertahankan Tudor atau menunjuk sosok baru seperti Hutter atau De Zerbi. Setelah kembali, tim ini akan menghadapi laga tandang yang wajib dimenangkan di Sunderland sebelum serangkaian pertandingan krusial yang akan menentukan apakah mereka tetap bertahan di Liga Premier atau harus menghadapi kehidupan di Championship.