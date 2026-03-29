Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Tottenham, lalu bagaimana? Apa yang akan terjadi setelah kepergian Tudor? Inilah para kandidat terkuat untuk posisi pelatih

Semua kemungkinan skenario untuk masa depan dekat bangku cadangan Spurs.

Kini kabar tersebut telah resmi: Igor Tudor meninggalkan Tottenham setelah pengumuman yang datang langsung dari pihak klub Inggris tersebut, yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan atas kesepakatan bersama. Sejak kedatangannya, pelatih asal Kroasia ini—yang telah membebaskan diri dari kontraknya dengan Juventus—tidak memenuhi ekspektasi, hanya meraih satu poin (melawan Liverpool) di Liga Premier dan gagal membalikkan nasib Spurs yang masih terlibat penuh dalam perjuangan untuk menghindari degradasi ke Championship, dengan keunggulan hanya satu poin dari posisi ketiga dari bawah.

Namun, kepada siapa kini pihak Inggris akan mempercayakan tim mereka untuk menghindari jurang degradasi ke divisi B Inggris?

  SIARAN PERS

    Berikut pernyataan resmi dari Tottenham: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa telah disepakati secara bersama-sama bahwa pelatih Igor Tudor meninggalkan klub dengan segera. Tomislav Rogic dan Riccardo Ragnacci juga telah meninggalkan posisi mereka masing-masing sebagai pelatih kiper dan pelatih kebugaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada Igor, Tomislav, dan Riccardo atas dedikasi mereka selama enam minggu terakhir, di mana mereka telah bekerja tanpa lelah.

    Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada Igor atas duka yang baru-baru ini dialaminya dan mengirimkan dukungan kami kepadanya serta keluarganya di masa sulit ini. Pada waktunya, kami akan memberikan pembaruan mengenai penunjukan pelatih baru."

  IDE-IDE AWAL

    Lalu, siapa yang akan menggantikannya?

    Perburuan untuk menemukan manajer baru Tottenham telah resmi dimulai, sebelum jeda untuk pertandingan tim nasional berakhir. Sebelumnya, nama Roberto De Zerbi sempat disebut-sebut, namun saat ini kandidat terkuat tampaknya adalah Sean Dyche yang, pada musim ini, telah dipecat dari Nottingham Forest, tim lain yang juga terlibat dalam pertarungan untuk menghindari degradasi dan baru-baru ini mengalahkan Spurs di liga.

  DYCHE ADALAH FAVORIT, DE ZERBI TIDAK INGIN IKUT BERSAING

    Namun, mengapa Sean Dyche harus datang? Mantan manajer Forest ini bersedia menandatangani kontrak jangka pendek dan mengambil alih tim di tengah musim. Solusi ini tampaknya telah ditolak oleh Roberto De Zerbi, yang lebih memilih menunggu untuk melihat hasil akhir musim ini, sebelum memutuskan apakah akan duduk bersama petinggi Spurs untuk membahas kembalinya klub ke Liga Premier mulai tahun depan.

    Mantan pelatih Marseille ini lebih memilih untuk terus menunggu proyek yang tepat, menghindari kemungkinan mengambil alih tim di tengah situasi yang sangat genting seperti yang dihadapi Tottenham, yang harus berjuang sekuat tenaga untuk menghindari degradasi dan terjun ke Championship.

