Tottenham kembali ditolak! Brighton menolak tawaran kedua untuk bek Jan Paul van Hecke, sementara CEO klub itu melontarkan peringatan kepada rival-rival di Liga Premier

CEO Brighton, Paul Barber, telah mengonfirmasi bahwa Tottenham gagal dalam dua upaya terpisah untuk mendatangkan Van Hecke belakangan ini. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi target utama Spurs saat mereka berupaya memperkuat lini pertahanan yang nyaris membuat mereka terdegradasi dari Liga Premier musim lalu. Meskipun kontrak Van Hecke akan berakhir tahun ini, klub asal Pantai Selatan itu meminta biaya transfer sekitar £50 juta.

Berbicara di talkSPORT, Barber terbuka mengenai situasi tersebut. "Selalu ada banyak minat terhadap pemain-pemain terbaik kami, dan tentu saja hal ini berlaku untuk Jan Paul. Kami telah sangat jelas bahwa minat tersebut telah berlangsung cukup lama, dan datang dari berbagai sumber. Ya, kami telah menolak tawaran dari Tottenham selama sekitar satu minggu terakhir, bahkan dua tawaran," ungkap Barber.