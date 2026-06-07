Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham kembali ditolak! Brighton menolak tawaran kedua untuk bek Jan Paul van Hecke, sementara CEO klub itu melontarkan peringatan kepada rival-rival di Liga Premier
Brighton tetap teguh pada penilaian sebesar £50 juta
CEO Brighton, Paul Barber, telah mengonfirmasi bahwa Tottenham gagal dalam dua upaya terpisah untuk mendatangkan Van Hecke belakangan ini. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi target utama Spurs saat mereka berupaya memperkuat lini pertahanan yang nyaris membuat mereka terdegradasi dari Liga Premier musim lalu. Meskipun kontrak Van Hecke akan berakhir tahun ini, klub asal Pantai Selatan itu meminta biaya transfer sekitar £50 juta.
Berbicara di talkSPORT, Barber terbuka mengenai situasi tersebut. "Selalu ada banyak minat terhadap pemain-pemain terbaik kami, dan tentu saja hal ini berlaku untuk Jan Paul. Kami telah sangat jelas bahwa minat tersebut telah berlangsung cukup lama, dan datang dari berbagai sumber. Ya, kami telah menolak tawaran dari Tottenham selama sekitar satu minggu terakhir, bahkan dua tawaran," ungkap Barber.
- Getty
Model The Seagulls dan ambisi mereka di kancah Eropa
Bagi Brighton, keputusan untuk bersikeras mendapatkan harga yang tinggi didasari oleh strategi jangka panjang mereka serta kampanye Eropa yang akan datang. Setelah lolos ke kompetisi Eropa, pelatih kepala Fabian Hurzeler membutuhkan skuad yang dalam dan berbakat untuk bersaing di berbagai ajang. Barber menekankan bahwa setiap transfer keluar harus memenuhi kebutuhan finansial klub sekaligus memastikan tim tetap kompetitif di lapangan.
Barber menjelaskan: "Dari sudut pandang itu, hal ini harus menguntungkan bagi kami dan juga sang pemain. Kami harus berada dalam posisi untuk melakukan transfer terbaik yang sesuai dengan model kami dan juga memastikan bahwa kami mendukung Fabian, karena dia akan menghadapi musim besar lainnya. Dia telah menjalani dua musim di Liga Premier, finis di peringkat kedelapan pada kedua kesempatan tersebut, dan kali ini kami cukup beruntung lolos ke kompetisi Eropa."
Menyeimbangkan pengalaman dan semangat muda bagi Hurzeler
Penolakan Brighton untuk menjual pemainnya dengan harga murah juga menjadi sinyal niat mereka kepada para pesaing di Liga Premier. Dengan Liverpool dan Newcastle yang dilaporkan juga memantau Van Hecke, The Seagulls tidak terburu-buru melepas pemain yang telah menjadi pemain timnas Belanda sejak didatangkan dari NAC Breda seharga £2 juta pada 2020. Barber mencatat bahwa mempertahankan perpaduan antara talenta muda dan kepemimpinan pemain berpengalaman sangat penting bagi klub untuk terus naik peringkat.
Merangkum sikap klub, Barber menambahkan: "Kami ingin melangkah sejauh mungkin di kompetisi itu, sekaligus tampil baik di Liga Premier. Untuk itu, kami harus memastikan Fabian memiliki skuad terbaik dan kami memiliki keseimbangan yang tepat antara pemain muda yang biasanya kami rekrut dan kembangkan, serta pemain berpengalaman seperti Pascal Gross dan lainnya, yang benar-benar dapat membantu kami maju di semua kompetisi yang kami ikuti. Seperti biasa, ini adalah upaya menyeimbangkan, dan semoga musim panas ini kami dapat bekerja keras untuk melakukannya lagi."
- Getty Images Sport
Krisis pertahanan Tottenham dan ketidakpastian seputar Romero
Upaya untuk mendatangkan Van Hecke terjadi di tengah gejolak besar di Tottenham Hotspur Stadium. Setelah musim di mana klub tersebut lolos dari ancaman degradasi dengan selisih hanya dua poin, jajaran petinggi klub sangat ingin menghadirkan stabilitas yang lebih baik di lini belakang. Meskipun mereka telah berhasil mendatangkan Andy Robertson secara gratis dan hampir mencapai kesepakatan dengan Marcos Senesi, masa depan kapten Cristian Romero tetap menjadi topik utama perbincangan di kalangan suporter.
Masalah disiplin sang pemain asal Argentina ini cukup serius, dengan Romero absen dalam enam pertandingan akibat skorsing tahun lalu - pertandingan-pertandingan di mana Spurs kesulitan meraih hasil positif. Ketegangan semakin memuncak ketika Romero kembali ke Argentina menjelang pertandingan krusial di hari terakhir melawan Everton saat sedang dalam masa pemulihan cedera. Dengan adanya laporan minat dari Atletico Madrid sebelumnya, Spurs mungkin melihat Van Hecke sebagai pilar jangka panjang bagi unit pertahanan yang akan diperbarui.