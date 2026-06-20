Tottenham ikut bersaing untuk mendapatkan Adam Wharton, namun tidak berencana merekrut Mason Greenwood

Ketertarikan Tottenham terhadap Wharton merupakan bagian dari upaya perombakan lini tengah yang lebih luas menyusul hengkangnya Yves Bissouma. Klub tersebut dilaporkan bersedia mendatangkan hingga tiga gelandang sebelum jendela transfer ditutup, seiring upaya mereka untuk terus merombak skuad. Masa depan Joao Palhinha juga masih belum jelas. Meskipun Tottenham memiliki opsi untuk mengubah status pinjamannya menjadi transfer permanen, Sporting CP juga tertarik untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut.

Spurs juga telah menjajaki target-target ambisius lainnya. Sandro Tonali dari Newcastle United dan Mateus Fernandes dari West Ham telah dibahas secara internal, meskipun diperkirakan akan sulit untuk merealisasikan salah satu dari kedua transfer tersebut.