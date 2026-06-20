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Tottenham ikut bersaing untuk mendapatkan Adam Wharton, namun tidak berencana merekrut Mason Greenwood
Spurs semakin gencar mengejar Wharton
Tottenham telah ikut bersaing untuk merekrut bintang Crystal Palace, Wharton, menurut laporan TEAMtalk. Pemain berusia 22 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diminati di Liga Premier setelah menorehkan perkembangan yang mengesankan selama setahun terakhir. Liverpool dan Manchester United juga dikabarkan tertarik pada mantan pemain Blackburn Rovers tersebut, namun Spurs kini siap melakukan upaya serius untuk membawanya ke London Utara. De Zerbi dikabarkan sangat mengagumi Wharton dan yakin bahwa kemampuannya mengendalikan permainan dari lini tengah akan sesuai dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan.
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Perombakan lini tengah tetap menjadi prioritas
Ketertarikan Tottenham terhadap Wharton merupakan bagian dari upaya perombakan lini tengah yang lebih luas menyusul hengkangnya Yves Bissouma. Klub tersebut dilaporkan bersedia mendatangkan hingga tiga gelandang sebelum jendela transfer ditutup, seiring upaya mereka untuk terus merombak skuad. Masa depan Joao Palhinha juga masih belum jelas. Meskipun Tottenham memiliki opsi untuk mengubah status pinjamannya menjadi transfer permanen, Sporting CP juga tertarik untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut.
Spurs juga telah menjajaki target-target ambisius lainnya. Sandro Tonali dari Newcastle United dan Mateus Fernandes dari West Ham telah dibahas secara internal, meskipun diperkirakan akan sulit untuk merealisasikan salah satu dari kedua transfer tersebut.
Tidak ada rencana perpindahan Greenwood
Selain perombakan di lini tengah, Spurs sebelumnya juga dikaitkan dengan Greenwood. Namun, meski ada spekulasi mengenai kemungkinan reuni antara De Zerbi dan Greenwood, menurut Daily Mail, Tottenham diperkirakan tidak akan mengejar kesepakatan untuk mendatangkan penyerang Marseille tersebut. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Marseille mungkin bersedia melepas Greenwood karena klub Prancis tersebut ingin memperbaiki kondisi keuangannya. Harga yang diminta sekitar €50 juta (£43,3 juta) telah disebutkan, namun Spurs diperkirakan tidak akan ikut dalam perburuan pemain berusia 24 tahun tersebut.
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Fokus peralihan kini bergeser ke target-target yang realistis
Tottenham diperkirakan akan terus mengevaluasi opsi-opsi di lini tengah mereka sambil berupaya memperkuat skuad untuk De Zerbi. Dengan Tonali yang dihargai lebih dari £100 juta dan Fernandes yang menarik minat dari beberapa klub besar Eropa, kesepakatan-kesepakatan tersebut mungkin akan menjadi tantangan.
Akibatnya, Wharton semakin terlihat sebagai salah satu target elit yang paling mungkin diraih oleh Spurs. Beberapa pekan ke depan bisa menjadi penentu apakah klub akan mengubah ketertarikan mereka menjadi langkah resmi seiring dengan percepatan proses perombakan lini tengah mereka.